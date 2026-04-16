Xu hướng kỳ lạ nhất trên TikTok hiện tại: Ăn chậu hoa

Trào lưu mới nhất đang thịnh hành trên MXH TikTok quốc tế là ăn những chậu đất sét nhỏ xíu - loại thường dùng để trồng cây mọng nước. Những chậu cây được đổ đầy nước cốt chanh, phủ bột gia vị Tajín và ăn cả chậu. Toàn bộ câu chuyện bắt đầu từ người sáng tạo nội dung Janeth Herrera (@jannherr), người bỗng thèm ăn đất khi mang thai và tất nhiên cô đã quyết định chia sẻ điều đó với cộng đồng mạng.

"Hãy cùng ăn nhẹ vào đêm khuya nhé," Herrera nói trong một video của mình, trước khi ăn hết cả một chiếc "bánh". "Trời ơi, ngon quá."

Janeth Herrera - người khởi xướng trend kỳ lạ này

Sau hàng triệu lượt xem, cư dân mạng đang chia làm hai phe rõ rệt. Nhiều người thừa nhận họ tò mò muốn tự mình thử, trong khi những người khác lại không mấy ấn tượng. "Hết khoai tây chiên rồi à?!" một người bình luận hỏi. Dù sao đi nữa, nhu cầu về những chậu đất sét mini trên Amazon dường như đã tăng vọt đủ để đẩy giá lên cao.

Thực tế có một lời giải thích về mặt y học. Chuyên gia dinh dưỡng Amy Shapiro nói với tờ New York Post rằng việc thèm ăn những thứ không phải thực phẩm thuộc về một tình trạng gọi là pica, thường là dấu hiệu của sự thiếu sắt hoặc các thiếu hụt dinh dưỡng khác, và xuất hiện thường xuyên nhất trong thời kỳ mang thai.

Những chậu hoa đất sét bỗng thành món ăn mới để hút view

Herrera cho biết kết quả xét nghiệm máu của cô ấy bình thường, nhưng Shapiro cảnh báo rằng xét nghiệm máu định kỳ không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ tình trạng bệnh. Nồng độ hemoglobin có thể bình thường trong khi lượng sắt dự trữ vẫn thấp đến mức gây ra những cơn thèm ăn bất thường.

Tiến sĩ Alison Hermann, một bác sĩ tâm thần tại Bệnh viện NewYork-Presbyterian và Trung tâm Y tế Weill Cornell, cho biết thêm rằng việc ăn đất sét không hoàn toàn là một trào lưu trên TikTok. Một số cộng đồng bản địa ở Mexico, châu Phi và Nam Mỹ đã thực hành tục ăn đất sét trong nhiều thế hệ, tiêu thụ đất giàu khoáng chất với những lợi ích về tinh thần và thể chất mà họ tin tưởng. Bối cảnh văn hóa đó đáng được ghi nhận, nhưng Tiến sĩ Hermann khẳng định rằng tục lệ này vẫn tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe, đặc biệt là trong thời kỳ mang thai.

Ăn đất sét thực sự tác động đến cơ thể bạn như thế nào?

Những lợi ích được cho là của đất sét không đứng vững trước sự xem xét kỹ lưỡng. Shapiro lưu ý rằng bất kỳ khoáng chất nào mà đất sét chứa, cơ thể cũng hấp thụ rất ít. Khía cạnh thải độc cũng tương tự như vậy. Về mặt rủi ro, việc tiêu thụ thường xuyên có thể tích tụ trong đường tiêu hóa và gây tắc nghẽn, và việc cắn vào đồ gốm có thể làm hỏng răng.

Nhãn "đạt tiêu chuẩn thực phẩm" trên nhiều sản phẩm này mang lại sự bảo vệ không như tên gọi của nó. Tiến sĩ Lauren Shawn, một chuyên gia về độc chất học y tế tại Bệnh viện Phelps thuộc Northwell, giải thích rằng hầu hết chúng thuộc quy định về thực phẩm bổ sung, có nghĩa là FDA không bao giờ đánh giá chúng trước khi đến tay người tiêu dùng. Trách nhiệm về an toàn hoàn toàn thuộc về nhà sản xuất.

Herrera vẫn giữ nguyên sở thích ăn món này sau khi sinh con. Những người khác thử thì lại không mấy thích. "Cảm giác như có mảnh thủy tinh mắc trong răng vậy," một người dùng TikTok nói. Một người khác thì nhổ ra ngay. Nhiều người đồng tình rằng chúng ta nên ăn khoai tây chiên thì hơn.

Nguồn: NYPost