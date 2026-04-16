Tài xế xe buýt để 1 người phụ nữ ngồi lên đùi trong lúc lái xe, cảnh sát cho biết thêm: Anh ta đã có vợ

Mới đây, một tài xế xe buýt tốc hành ở Malaysia đã bị sa thải và phải đến trình diện cảnh sát sau khi một video xuất hiện cho thấy một người phụ nữ ngồi trên đùi anh ta khi xe buýt đang chạy trên đường cao tốc.

Đoạn video dài 8 giây, được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy người phụ nữ ngồi trên đùi tài xế khi xe đang di chuyển.

Một phần khác của đoạn video cho thấy người phụ nữ dường như đang giữ vô lăng khi xe buýt đang chạy trên đường cao tốc. Một video camera hành trình khác cũng được cho là cho thấy chiếc xe buýt chuyển làn một cách nguy hiểm.

Điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy vụ việc xảy ra vào khoảng 7 rưỡi tối ngày 12 tháng 4 vừa qua, gần lối vào hướng nam của khu vực Bemban R&R ở Melaka, theo báo cáo của Free Malaysia Today. Cảnh sát cho biết họ biết được video sau khi nó lan truyền trên mạng vào ngày 13 tháng 4 vào khoảng 5 rưỡi chiều.

Công ty vận tải xe buýt Sri Maju Group cho biết họ đã chấm dứt hợp đồng lao động của tài xế ngay lập tức, mô tả hành vi được ghi lại trong video là “vô cùng đáng thất vọng” và “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Công ty cho biết hành vi của tài xế đã vi phạm nghiêm trọng các quy trình hoạt động tiêu chuẩn của công ty và không phản ánh quy tắc ứng xử nghề nghiệp mà công ty kỳ vọng ở nhân viên.

Sri Maju cũng xác nhận rằng chiếc xe buýt đang di chuyển từ Bến xe Bersepadu Selatan đến Johor Bahru, đã trình báo với cảnh sát và Cơ quan Giao thông Vận tải Đường bộ và đưa ra lời xin lỗi: “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành và vô điều kiện nhất đến tất cả hành khách bị ảnh hưởng và công chúng. Mỗi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng đều xứng đáng được phục vụ an toàn, có trách nhiệm và chuyên nghiệp mọi lúc.”

Công ty cũng đồng thời cho biết hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt trên các xe buýt mới hơn, trong khi việc lắp đặt cho các xe buýt cũ hơn đang được đẩy nhanh.

Trưởng cảnh sát Jasin, ông Lee Robert, cho biết tài xế và người phụ nữ liên quan đến vụ việc đã phải đến trình diện cảnh sát. Các nhà chức trách xác nhận rằng tài xế là một người đàn ông 36 tuổi đã kết hôn, được cho là sống ở Johor, theo New Straits Times, mặc dù cảnh sát cho biết họ vẫn chưa xác định được danh tính của người phụ nữ hoặc mối quan hệ của người phụ nữ với anh ta.

Cảnh sát cho biết thêm rằng họ xem xét vụ việc một cách nghiêm túc vì nó liên quan đến một phương tiện giao thông công cộng chở khách, có thể đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của cộng đồng.