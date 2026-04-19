Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Môt người đàn ông tên Joaquim Jonqueres đã bắt được con cá trê Wels lớn nhất từng được ghi nhận ở Bồ Đào Nha - một loài cá nước ngọt truyền thống ở châu Âu.

Joaquim quyết định thử câu cá sau khi phát hiện một con cá khổng lồ ở sông Pônsul vào ngày hôm trước, nhưng anh không ngờ mình có thể bắt được một con vật nặng 102 kg và dài 2,33 mét vào ngày hôm sau.

"Khi nhìn thấy nó, tôi nghĩ nhiệm vụ của mình là phải săn bắt nó", doanh nhân kiêm hướng dẫn viên săn bắn và câu cá nói. Cùng ngày hôm đó, ông chuẩn bị dụng cụ.

Vào đầu giờ chiều, Joaquim lại phát hiện con cá đang bơi trong dòng nước sông Tagus, gần nhà ở tỉnh Castelo Branco.

"Tôi đi dọc bờ sông và khi nhìn thấy nó, tôi phải xuống nước, mực nước sông thấp chỉ sâu khoảng một mét rưỡi, lý tưởng để ném mồi chính xác", anh giải thích.

Con cá khổng lồ nặng 102kg.

Joaquim cho biết mình chỉ bắt được con cá sau khoảng 8 lần thử, cuối cùng cũng câu được nó bằng mồi giả màu trắng dài 25 cm.

"Từ đó trở đi, cuộc chiến trở nên gay cấn, kéo dài khoảng 30 phút. Tôi thả dây câu ra khoảng 25 mét rồi lại kéo lên, lặp đi lặp lại như vậy vài lần. Tôi cứ nghĩ mình sắp mất con cá, nhất là khi nó nhảy lên và thò đầu ra khỏi mặt nước", Joaquim kể với JN.

Sau khi buộc con cá bằng dây thừng, anh thề sẽ không thả nó đi nữa, nhưng điều khó khăn lớn nhất là đưa nó ra khỏi nước.

"Tôi đã gọi điện cho vợ và 2 người bạn và chỉ với sự giúp đỡ của họ, chúng tôi mới có thể đưa nó vào bờ. Nó thật khổng lồ, ngay cả đối với tôi, người chỉ cao 1,91 mét", Joaquim so sánh. "Tôi đã câu được hàng trăm con cá, nhiều con cá trê, có một con dài 1,85 mét và nặng khoảng 60 kg, nhưng tôi chưa bao giờ gặp con nào khỏe mạnh và to lớn như con này".

Ngư dân nói với JN rằng, dựa trên kinh nghiệm của mình, con cá đó phải từ 16 đến 17 tuổi. Joaquim tin rằng có thể còn có những con cá trê lớn hơn nữa ở sông Pônsul.