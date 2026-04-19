5 tháng sau vụ cháy chung cư Hong Kong (Trung Quốc), 6.000 cư dân cuối cùng cũng được trở về nhà

Vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court, Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc) đã xảy ra gần 5 tháng. Từ ngày 20/4, chính quyền sẽ bắt đầu mở cửa theo từng đợt để cư dân bị ảnh hưởng quay trở về thu dọn đồ đạc cá nhân. Theo thống kê, có khoảng 6.000 người đã đăng ký quay lại, trong đó tòa Wang San House sẽ là nơi đầu tiên được mở cửa với thời gian giới hạn 3 giờ cho mỗi hộ gia đình.

Hỏa hoạn hồi tháng 11/2025 là thảm hoạ đau thương đã cướp đi sinh mạng hàng trăm người

Phó Tổng thư ký hành chính Hồng Kông Trác Vĩnh Hưng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh truyền hình Hồng Kông RTHK rằng có khoảng 1.670 hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ quay về nhà để dọn dẹp, chiếm tỷ lệ khoảng 97%. Trong số đó, 74% hộ gia đình đăng ký có 4 người cùng lên nhà, tổng số người tham gia khoảng 6.000 người, bao gồm hơn 1.420 người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên.

Ông Trác Vĩnh Hưng cũng thông tin thêm rằng có 47 hộ gia đình quyết định không quay trở lại. Phần lớn trong số này đã xem qua ảnh hiện trường căn hộ và quyết định không về thu dọn nữa.

Trước nguyện vọng của nhiều cư dân muốn được quay lại nhà nhiều hơn một lần, chính phủ sau khi đánh giá lại tình hình đã quyết định trong điều kiện thông thường, nếu có nhu cầu, cư dân có thể ra vào căn hộ nhiều lần trong khoảng thời gian 3 giờ quy định để thuận tiện cho việc vận chuyển và thu xếp đồ đạc.

Có nhiều gia đình quyết định không quay trở lại

Bên cạnh đó, ông Trác Vĩnh Hưng cũng đề cập đến việc một số cơ quan truyền thông đã yêu cầu cư dân đưa tên phóng viên vào danh sách những người cùng lên nhà, điều này đã khiến người dân cảm thấy không thoải mái. Ông bày tỏ sự thấu hiểu đối với nỗi lo lắng của cư dân và kêu gọi các bên ngoài tôn trọng cảm nhận của họ, tuyệt đối không lên nhà để thực hiện các hoạt động phỏng vấn.

