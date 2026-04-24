Khuyên cháu gái không yêu người đã có vợ con, ít phút sau bà tá hỏa khi cháu gây ra hành động dại dột

Mới đây, một vụ tự tử không thành của một cô gái trẻ tại Thái Lan đã khiến cho nhiều người cảm thấy giật mình. Điều đáng nói là cô gái đã đến tuổi trưởng thành nhưng lại có cách suy nghĩ thiếu chín chắn, thậm chí lệch lạc và suýt nữa đã gây ra điều đáng tiếc.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào hôm thứ Hai, 20/4 vừa qua tại Sam Phrao, huyện Mueang, tỉnh Udon Thani của Thái Lan.

Cảnh sát từ đồn cảnh sát Mueang Udon Thani đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 8 giờ 30 sáng, cùng với lực lượng cứu hộ và đội ngũ y tế từ Bệnh viện Udon Thani.

Bà của Noi kể lại câu chuyện.

Cô gái tên là Noi, được tìm thấy với một vết cắt ở cổ dài khoảng 10 cm. Lực lượng cấp cứu đã sơ cứu trước khi đưa cô đến bệnh viện để điều trị thêm. Theo lời người bà 72 tuổi của Noi, cô đã làm việc tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố khoảng 6 tháng.

Tại đây, Noi đã bắt đầu mối quan hệ với một đồng nghiệp tên là Eat - người đã kết hôn và có con. Mối quan hệ này đã bị dì của Noi, người cũng làm việc tại nhà hàng, phát hiện. Người dì đã báo cho bà của Noi và nhờ bà cảnh báo Noi chấm dứt mối quan hệ này.

Lá thư tuyệt mệnh mà Noi để lại cho gia đình.

Vào ngày xảy ra vụ việc, nhà hàng đã đóng cửa, và người bà đã nói chuyện với Noi về tình hình. Bà nói với Noi rằng cô còn trẻ và có thể tìm một người đàn ông khác, nhưng Noi được cho là đã nói rằng cô sẽ đợi Eat ly hôn với vợ. Bà cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề tài chính, nói rằng Noi kiếm được khoảng 700 đến 800 baht mỗi ngày nhưng không đóng góp vào chi tiêu gia đình.

Sau cuộc tranh luận, Noi vào phòng ngủ. Người bà kể lại rằng sau đó Noi đã ra ngoài cầm dao cứa vào cổ mình rồi quay lại phòng khóa cửa. Người bà đã liên lạc với dì của Noi để nhờ giúp đỡ. Người dì phá cửa vào và thấy Noi nằm trên giường. Cảnh sát sau đó được gọi đến hiện trường. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy một lá thư viết tay trong phòng.

Trong thư, Noi bày tỏ sự đau khổ vì áp lực gia đình, lo lắng về tài chính và mối quan hệ với người đồng nghiệp đã có gia đình. Cô viết rằng mình cảm thấy cuộc sống của mình không còn thuộc về mình nữa và nghi ngờ về sự tự do của bản thân, đồng thời tự mô tả mình là một gánh nặng.

Trong một đoạn khác, cô đề cập đến tình cảm của mình dành cho người đồng nghiệp và sự không chắc chắn về tình huống này, vì anh ta đã có gia đình. “Tôi phải làm gì với những cảm xúc này? Anh ấy có vợ con. Tôi phải làm gì? Tôi có phải là tình nhân của anh ấy không? Tôi thích anh ấy. Tôi yêu anh ấy. Tôi không thể dừng lại được. Hãy giúp tôi!", trích lá thư của Noi.

Kênh 7 sau đó đưa tin rằng hiện tình trạng của Noi đã ổn định. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra các tình tiết xung quanh vụ việc.