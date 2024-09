Đi vệ sinh trong thang máy bị camera ghi lại, người đàn ông làm điều dại dột vì không chịu nổi lời đàm tiếu

Một người đàn ông ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã tìm đến cái chết sau khi bị ban quản lý chung cư phát tán hình ảnh đi vệ sinh trong thang máy lên nhóm chat cư dân. Sự việc hiện đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Cụ ông hơn 70 tuổi đi vệ sinh trong thang máy bị camera ghi lại

Sự việc xảy ra vào ngày 25/8 vừa qua tại một khu chung cư ở Vũ Hán (Trung Quốc). Theo lời kể của anh Chu (con trai nạn nhân), cha anh khi đó đã ngoài 70 tuổi. Trong lúc đi thang máy, do tuổi cao sức yếu nên ông không thể tự chủ được và đã đi vệ sinh ra sàn.

Camera ghi lại hình ảnh người đàn ông đi vệ sinh trong thang máy. Ảnh minh họa.

Anh Chu cho biết thêm, cha anh biết việc đi vệ sinh trong thang máy là hành vi không văn minh nhưng do không thể nhịn được nên đã dùng túi nilon để đựng chất thải. Tuy nhiên do ở phía sau nên ông không thể hứng hết được, một phần đã vô tình rơi xuống sàn thang máy mà ông không hề hay biết. Từ đó dẫn tới việc ông không dọn vệ sinh khu vực này. Hình ảnh này sau đó bị nhân viên ban quản lý chung cư phát hiện qua camera an ninh. Không những không che mặt, ban quản lý còn đăng tải hình ảnh cụ ông lên nhóm chat cư dân chung cư. Hành động này khiến nhiều người sống cùng tòa nhà bức xúc, thậm chí có người còn đề nghị báo cảnh sát tới phạt cụ ông.

Hình ảnh cụ ông đi vệ sinh trong thang máy bị phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội.

Video và hình ảnh còn được phát tán trên mạng xã hội khiến cụ ông thường xuyên bị người khác nhận ra và chỉ trỏ. Đi đâu cũng bị người ta đàm tiếu khiến cụ ông cảm thấy rất mặc cảm. Sau cùng vì áp lực dư luận và cảm thấy xấu hổ, cụ ông đã bỏ nhà ra đi vào ngày 05/09. Thi thể ông được tìm thấy 4 ngày sau đó.

Ban quản lý tòa nhà phải chịu trách nhiệm trước cái chết của cụ ông

Theo lời kể của anh Chu, nguyên nhân dẫn đến hành động của cha anh là do tuổi cao sức yếu, không thể kiểm soát được. Hơn nữa, việc ông mang theo và sử dụng túi nilon để đựng chất thải cho thấy ông không hề cố ý.

Anh Chu bức xúc cho rằng việc ban quản lý chung cư không làm mờ mặt người trong ảnh và đoạn video khi phát tán lên mạng khiến cha anh chịu chỉ trích và đàm tiếu là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cha mình.

Đối với cáo buộc trên, quản lý chung cư thừa nhận hành vi phát tán hình ảnh nhưng cho rằng đó là do sơ suất. Tuy nhiên, khi anh Chu yêu cầu ban quản lý chung cư đăng lời xin lỗi và xác nhận cha mình không cố ý lên nhóm chat cư dân thì không nhận được phản hồi.

Vì quá bức xúc, anh Chu đã đăng tải toàn bộ sự việc lên mạng xã hội và khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người để lại bình luận:

"Người già rồi, chức năng cơ thể suy yếu, không kiểm soát được, không nhịn được, thực sự là không có cách nào khác, ban quản lý chung cư thật quá đáng!".

"Ai rồi cũng sẽ già đi, ai rồi cũng sẽ có lúc về già, có những người già có thể mắc một số bệnh, không nhịn được việc đại tiện, đó là chuyện không có cách nào, hơn nữa trong video cụ ông này đã cầm theo túi nilon để hứng, rõ ràng là không phải cố ý, ban quản lý chung cư này không nên phát tán video ra ngoài!".

"Đừng nói là cụ ông 70 tuổi, chú tôi mới 30 tuổi, hôm nay bị tiêu chảy, vừa chạy vừa ráng nhịn. May mà chú tôi còn nhanh chân chạy kịp về nhà không thì không biết sẽ thế nào nữa!".

"Có khi người già lớn tuổi rồi, có bệnh nền, không kiểm soát được, người nhà có thể xin lỗi và khắc phục sau đó chứ không nên công khai hình ảnh của người ta như vậy được! Hơn nữa bản thân cụ ông cũng đã ý thức được nên mới dùng túi nilon để hứng, cho nên mọi người đừng nói lời cay nghiệt nữa!".

Luật sư lên tiếng

Luật sư Hồ (thuộc Văn phòng Luật sư Hồ Bắc) nhận định hành vi giám sát nơi công cộng của ban quản lý chung cư là không sai. Tuy nhiên, việc không làm mờ mặt người trong ảnh trước khi phát tán là không hợp lý và ban quản lý cần phải chịu trách nhiệm.

Hiện tại gia đình anh Chu tiếp tục làm việc với ban quản lý tòa nhà để đòi lại danh dự cho cha mình.