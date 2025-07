Cô gái bị liệt nửa người vì tai nạn do bạn trai gây ra, cả nhà người yêu biến mất như chưa từng tồn tại

Tháng 4 vừa qua, cô Bạch (25 tuổi, Trung Quốc) và gia đình bạn trai họ Trương đã gặp tai nạn xe hơi trong chuyến du lịch tự túc. Cô Bạch không may bị chẩn đoán liệt toàn thân.

Bạn trai cô, người được xác định là người gây ra vụ tai nạn phải chịu trách nhiệm pháp lý nhưng đã biến mất cùng gia đình. Sự việc đã được trình báo cảnh sát và báo chí, khiến cô Bạch vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 5/4. Chiếc xe do anh Trương điều khiển đã va chạm với một xe tải lớn, khiến cả 5 người trên xe bị thương, trong đó cô Bạch bị thương nặng nhất. Giấy chứng nhận tai nạn và chẩn đoán y tế cho thấy cô Bạch bị liệt từ ngực xuống do tai nạn. Bạn trai cô, anh Trương, bị xác định là nguyên nhân chính của vụ tai nạn do lái xe lấn làn.

Sau vụ tai nạn, anh Trương và gia đình đã hứa sẽ chịu trách nhiệm về việc điều trị và bồi thường cho cô Bạch. Sau khi ứng trước hơn 100.000 nhân dân tệ (350 triệu đồng) chi phí y tế và chăm sóc cô Bạch trong hai tháng, gia đình anh Trương đột nhiên mất liên lạc.

Bác sĩ chẩn đoán cô Bạch bị liệt và không thể đứng dậy được nữa. Cô Bạch vốn làm việc tại một ngân hàng quốc doanh. Đơn vị đã ngầm ám chỉ rằng cô có thể không tiếp tục công việc được nữa. Sau vụ tai nạn, ngân hàng đã hỗ trợ tiền an ủi và trả lương theo quy định, nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài. Tai nạn đã khiến sự nghiệp của cô gần như không thể có tương lai. Đối mặt với chi phí điều trị cao và áp lực cuộc sống, cô đã nhiều lần liên lạc với bạn trai và gia đình anh ta nhưng không nhận được phản hồi.

Người bạn trai đã bỏ rơi cô, chối bỏ cả trách nhiệm pháp lý của mình dù đã khiến cô Bạch mất toàn bộ tương lai

Cô Bạch cho biết, khi cô gọi điện hỏi bạn trai về chuyện kết hôn, anh ta bắt đầu lảng tránh. Cuối cùng, cô đã hỏi người mà cô từng ngỡ sẽ là mẹ chồng tương lai: "Dì ơi, bây giờ cháu bị liệt rồi, sau này nhà dì còn lo cho cháu nữa không? Cháu phải làm sao đây?". Mẹ anh lạnh lùng trả lời: "Đó là chuyện của con với Trương, liên quan gì đến người già như chúng ta?".

Ngày 1/6, bạn trai và gia đình anh ta đã biến mất, không còn xuất hiện nữa. Ngày 21/6, với sự giúp đỡ của người chăm sóc, cô Bạch đã đi tàu từ Thành Đô (Tứ Xuyên) đến Lan Châu (Cam Túc), đến tận nhà anh Trương. Cô liên lạc với anh Trương và gia đình nhưng không ai hồi âm. Cô nói: "Em về Lan Châu rồi, anh đưa em về nhà đi. Em đang ở khu nhà anh, đưa em về nhà đi, đừng bỏ rơi em." Anh Trương và mẹ anh ta đều không trả lời.

Theo giấy chứng nhận tai nạn giao thông đường bộ do Đội Cảnh sát giao thông cấp, anh Trương phải chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn này, tài xế xe tải chịu trách nhiệm phụ. Tuy nhiên, gia đình anh Trương đã cố tình lẩn tránh trách nhiệm được nêu trong giấy chứng nhận này.

Cô Bạch cho biết cô xuất thân từ một gia đình nông thôn đơn thân, trong nhà còn có hai người già trên 80 tuổi cần chăm sóc. Giờ đây, cô không chỉ mất khả năng tự chăm sóc bản thân mà còn phải đối mặt với áp lực kinh tế rất lớn. Cô cũng đưa ra những bức ảnh trước khi xảy ra tai nạn để chứng minh rằng dáng ngồi của mình bình thường, hai chân không bị tật. Hiện tại, chi phí điều trị phục hồi chức năng và chăm sóc hàng tháng của cô lên tới 60.000 nhân dân tệ (218 triệu đồng) , và cô cần thêm 300.000 đến 400.000 nhân dân tệ (tương đương 1 đến 1,4 tỷ đồng) cho chi phí phẫu thuật. 80.000 nhân dân tệ ứng trước đã hết, việc điều trị tiếp theo gặp nhiều khó khăn. Cô thẳng thắn nói rằng gia đình bạn trai mất liên lạc vì cho rằng chi phí y tế là "không đáy" và chỉ muốn chịu mức bồi thường tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Cô có thể phải ngồi xe lăn cả đời và phải tốn viện phí khổng lồ để điều trị

Luật sư Tôn Vũ Hạo (Văn phòng Luật sư Hải Hoa Vĩnh Thái, Thượng Hải) chỉ ra rằng, cô Bạch nên nhanh chóng tiến hành giám định thương tật, khởi kiện người lái xe, chủ xe và bên tài xế xe tải ra tòa án, đồng thời xin thi hành án trước đối với chi phí y tế và bảo toàn tài sản. Ngay cả khi bên kia mất liên lạc, tòa án vẫn có thể hoàn tất vụ kiện thông qua hình thức thông báo công khai. Sau khi thắng kiện, tòa án sẽ cưỡng chế thi hành án đối với tài sản. Khoản bồi thường sẽ được ưu tiên chi trả từ bảo hiểm giao thông bắt buộc, phần vượt quá sẽ được chia theo tỷ lệ trách nhiệm (nếu anh Trương không mua bảo hiểm thương mại thì phải tự chịu trách nhiệm). Đồng thời, cô Bạch có thể xin tạm ứng từ Quỹ cứu trợ xã hội tai nạn giao thông đường bộ, và cần lưu ý thời hiệu khởi kiện là ba năm.

Nguồn: ETtoday