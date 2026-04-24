Gần 9.000 nhân viên tại một tập đoàn công nghệ vừa bị 'mời' nghỉ hưu sớm, có người đã gắn bó hàng thập kỷ cũng trong diện tinh giản

Microsoft vừa chính thức đưa ra đề nghị nghỉ hưu sớm cho hàng nghìn nhân viên gắn bó lâu năm. Động thái này nằm trong chiến lược tinh giản bộ máy để dồn toàn lực vào các khoản đầu tư khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI), theo nội dung email nội bộ từ bà Amy Coleman, Giám đốc Nhân sự của tập đoàn.

Một nguồn tin thân cận cho biết, số lượng nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình này chiếm khoảng 7% tổng nhân sự của Microsoft tại Mỹ. Tính đến cuối năm tài chính vào tháng 6 năm ngoái, gã khổng lồ phần mềm đang sở hữu đội ngũ khoảng 125.000 nhân viên tại thị trường quê nhà. 7% tương đương gần 9.000 nhân sự.

“Rất nhiều người trong số này đã dành hàng năm trời, thậm chí hàng thập kỷ, để nhào nặn nên một Microsoft lớn mạnh như ngày hôm nay,” bà Coleman viết trong thư gửi nhân viên.

Chương trình nghỉ hưu sớm này áp dụng cho các nhân sự tại Mỹ đáp ứng tiêu chí cụ thể: Tổng số tuổi đời và số năm cống hiến tại công ty phải đạt từ 70 trở lên. Ngoài ra, chương trình chỉ dành cho cấp bậc từ Giám đốc cấp cao (Senior Director) trở xuống và không thuộc diện hưởng các chương trình thưởng theo doanh số.

Đánh đổi nhân sự lấy hạ tầng AI

Microsoft cùng các đối thủ lớn tại Thung lũng Silicon đang ráo riết kiểm soát quy mô nhân sự trong bối cảnh cuộc đua vũ trang AI đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ. Các tập đoàn đang đổ tiền vào việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, lắp đầy chúng bằng những dòng chip tiên tiến nhất và các nền tảng công nghệ phức tạp để vận hành các hệ thống AI cấp cao.

Tuy nhiên, khi các trung tâm dữ liệu càng mọc lên nhiều, chi phí khấu hao thiết bị càng lớn, gây áp lực nặng nề lên biên lợi nhuận. Cắt giảm nhân sự được xem là một trong những cách hiệu quả nhất để các doanh nghiệp bù đắp những chi phí vận hành khổng lồ này.

Không chỉ Microsoft, Meta hôm thứ Năm cũng vừa công bố kế hoạch cắt giảm 10% nhân sự để giải phóng nguồn vốn cho AI. “Đây không phải là một sự đánh đổi dễ dàng,” bà Janelle Gale, Giám đốc Nhân sự của Meta, thừa nhận trong bản ghi nhớ.

Trước đó, Amazon cũng đã sa thải khoảng 30.000 vị trí văn phòng sau hai đợt cắt giảm lớn. Về phía Microsoft, sau các đợt sa thải vào mùa hè năm ngoái, bà Coleman chỉ rõ rằng công ty đang muốn giảm số lượng nhân viên trước khi bước vào năm tài chính mới (bắt đầu từ tháng 7).

“Chúng tôi hy vọng chương trình này sẽ mang lại cho những nhân sự đủ điều kiện cơ hội để bước tiếp trên hành trình riêng theo cách họ mong muốn, với sự hỗ trợ hào phóng từ phía công ty,” bà Coleman viết.

Áp lực trước thềm báo cáo tài chính

Động thái này diễn ra ngay trước thềm các ông lớn công nghệ báo cáo kết quả kinh doanh quý vào tuần tới. Năm ngoái, Microsoft, Amazon, Google và Meta đã chi hơn 400 tỷ USD cho chi phí đầu tư cơ bản (CAPEX). Tất cả đều đã đưa ra cảnh báo tới các nhà đầu tư: Hãy chuẩn bị tinh thần cho việc chi tiêu mạnh tay hơn nữa vào hạ tầng như trung tâm dữ liệu trong năm nay.

Việc mời những nhân sự kỳ cựu ra đi không chỉ là bài toán giảm chi phí tiền lương, mà còn là bước chuẩn bị để các tập đoàn này “nhẹ gánh” hơn trong cuộc marathon khốc liệt mang tên Trí tuệ nhân tạo.

Theo: The NY Times﻿