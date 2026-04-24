Phát hiện gây sốc trong bụng một xác ướp Ai Cập

Theo Live Science, một cuộn giấy papyrus chứa một phần sử thi Iliad của Homer đã được phát hiện bên trong bụng một xác ướp ở di chỉ Oxyrhynchus, một nghĩa trang cổ ở thị trấn Al-Bahnasa, tỉnh Minya - Ai Cập.

Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Barcelona Tây Ban Nha, văn bản được tìm thấy trong xác ướp là một phần chương 2 của sử thi Iliad, liệt kê các con tàu được sử dụng để tấn công thành Troy.

Cuộn giấy đã được đặt trong bụng của người chết trong quá trình ướp xác.

Các xác ướp được khai quật từ nghĩa trang cổ Oxyrhynchus ở Ai Cập - ảnh: BỘ DU LỊCH VÀ CỔ VẬT AI CẬP

Xác ướp chứa sử thi Iliad có niên đại từ thời La Mã cai trị Ai Cập, tức khoảng từ năm 30 trước Công nguyên - sau khi nữ hoàng Cleopatra tự tử - cho đến năm 641 Công nguyên, khi Đế chế Rashidun nắm quyền kiểm soát Ai Cập.

Theo trưởng đoàn khảo cổ Esther Pons Mellado, cuộn giấy chép sử thi này được đặt vào với mục đích bảo vệ người đã khuất ở thế giới bên kia.

Tập tục đặt giấy papyrus vào xác ướp đã từng được biết đến, nhưng cho đến nay các nhà khảo cổ vẫn chưa hiểu rõ vì sao người xưa cho rằng làm như vậy có thể bảo vệ người chết.

Song song đó, đây là lần đầu tiên sử thi Iliad - một tác phẩm Hy Lạp 2.700-2.800 tuổi - được phát hiện bên trong một xác ướp Ai Cập. Giấy cói bên trong ngực hoặc bụng các xác ướp được tìm thấy trước đó thường chép các văn bản ma thuật.

Ngoài ra, họ vẫn chưa biết được xác ướp này là ai. Các bước kiểm tra chỉ mới tiết lộ rằng đó là một người đàn ông.

Xác ướp có sử thi Iliad được tìm thấy trong cuộc khai quật di chỉ Oxyrhynchus vào tháng 11 và 12-2025. Các cuộc khai quật trước đó đã giúp các nhà khoa học tìm thấy hơn một chục xác ướp có lưỡi vàng, mà người Ai Cập cho là để giúp người chết giao tiếp ở thế giới bên kia.