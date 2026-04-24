Khám phá căn biệt thự riêng tư nơi William và Kate đưa các con đi "trốn": Hoang sơ, mộc mạc nhưng vô cùng đắt giá

Đoạn video nghệ thuật mừng sinh nhật lần thứ 8 của Hoàng tử Louis tung tăng trên bãi biển không chỉ đốn tim người hâm mộ mà còn vô tình hé lộ địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của gia đình xứ Wales. Theo nguồn tin từ tờ Marie Claire , thay vì chọn những khu resort xa hoa hào nhoáng hay những chuyến đi ồn ào, William và Kate lại tìm về một hòn đảo xa xôi, tận hưởng những giây phút bình dị và kín đáo nhất bên ba nhóc tỳ sau những lịch trình bận rộn.

Trốn khỏi sự ồn ào, tìm về nơi hoang sơ hiếm có

Sau khi Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis kết thúc kỳ nghỉ Lễ Phục sinh dài 24 ngày và quay trở lại trường Lambrook, lịch trình của Thân vương và Vương phi xứ Wales cũng trở nên im ắng một cách đáng chú ý. Giới truyền thông nhanh chóng nhận ra gia đình hoàng gia đã bí mật thực hiện một chuyến du lịch riêng tư.

Thông qua đoạn video Louis vui đùa trên cát và lao mình xuống dòng nước biển trong xanh được đăng tải gần đây, những người sành sỏi đã ngay lập tức nhận ra khung cảnh quen thuộc của Isles of Scilly thuộc vùng Cornwall. Cụ thể hơn, William và Kate đặc biệt yêu thích vẻ đẹp tĩnh lặng của Tresco, một hòn đảo nằm trong quần đảo Scilly, nơi họ có thể hoàn toàn hòa mình vào cuộc sống thường nhật mà không bị ai dòm ngó.

Quần đảo này nổi tiếng với sự hoang sơ, rất ít cửa hàng và chỉ có các nhà hàng do người dân địa phương tự quản lý. Người dân ở đây luôn tôn trọng không gian riêng của gia đình hoàng gia, nhờ đó, William và Kate có thể thoải mái đạp xe dọc bãi biển, mua kem dạo và đi taxi thuyền mà không sợ ống kính truyền thông làm phiền.

Căn biệt thự Dolphin House và khoảng thời gian gia đình trọn vẹn

Mỗi khi ghé thăm hòn đảo này, điểm dừng chân quen thuộc của gia đình chính là Dolphin House, một phần trong danh mục bất động sản khổng lồ thuộc Công quốc Cornwall. Căn nhà sở hữu 5 phòng ngủ, cung cấp không gian vô cùng rộng rãi để George, Louis và Charlotte tự do vui chơi và thư giãn. Theo thông tin trên trang web chính thức, Dolphin House vừa trải qua một đợt cải tạo toàn diện nhằm khôi phục lại vẻ đẹp tráng lệ vốn có, nổi bật với phong cách trang trí hiện đại, ấm cúng từ những chiếc đèn mây tre đan cho đến đầu giường kẻ sọc tinh tế.

Với tầm nhìn hướng thẳng ra bãi biển và khu vực sinh hoạt ngoài trời ấn tượng, không khó hiểu vì sao gia đình xứ Wales lại thường xuyên quay trở lại đây đến vậy. Hình ảnh Hoàng tử Louis vô tư đào cát, chơi bóng gậy cricket và tận hưởng làn nước biển mát lạnh trong video sinh nhật chính là minh chứng rõ nét nhất cho một kỳ nghỉ gia đình trọn vẹn.

Hiện tại, những người hâm mộ hoàng gia đang vô cùng háo hức chờ đợi xem liệu sinh nhật của Công chúa Charlotte vào ngày 2 tháng 5 tới đây có tiếp tục mang đến những thước phim bình dị và ấm áp tương tự từ chuyến đi kín đáo này hay không.