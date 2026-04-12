Bỏ qua lễ nghi chốn Hoàng gia, thú vui buổi tối của vợ chồng Kate hóa ra lại bình dân đến lạ!

Đằng sau cánh cửa đóng kín của Cung điện và những bộ cánh lộng lẫy trước truyền thông, cuộc sống sinh hoạt của các thành viên Hoàng gia Anh luôn là một thế giới gây tò mò. Nếu bạn mặc định rằng buổi tối của những người kế vị ngai vàng lúc nào cũng ngập tràn trong những buổi dạ tiệc thiết đãi hay những chồng hồ sơ quốc gia rắc rối, thì những tiết lộ mới nhất từ một cuốn sách về Hoàng gia sẽ khiến bạn bất ngờ. Sự đối lập thú vị giữa thói quen thức đêm của Vua Charles và buổi tối xả hơi của Thân vương William không chỉ cho thấy khác biệt thế hệ, mà còn mang đến một góc nhìn thật sự mộc mạc, chân thật về tổ ấm nhỏ của vợ chồng xứ Wales.

Sự đối lập thú vị giữa hai thế hệ trị vì

Dù Vua Charles và Thân vương William luôn tìm thấy tiếng nói chung trong niềm đam mê bảo vệ môi trường sinh thái và khao khát cống hiến hết mình cho người dân Vương quốc Anh, nhưng khi gác lại nghĩa vụ Hoàng gia để trở về với khoảng thời gian cá nhân, hai cha con lại mang những nét tính cách trái ngược hoàn toàn. Trong cuốn sách mới mang tựa đề "Elizabeth II: In Private. In Public. Her Story", tác giả Robert Hardman đã tinh tế chỉ ra rằng Thái tử xứ Wales bớt đi phần nào sự "truyền thống" và cũng bớt "cực đoan" hơn so với người cha của mình. Vua Charles vốn nổi tiếng là một người cuồng công việc đích thực.

Ông có thể mải mê ngồi trước bàn làm việc cho đến tận đêm khuya, cặm cụi xử lý giấy tờ và không ngại để bản thân bị cuốn vào những guồng quay trách nhiệm bất kể giờ giấc. Đó là hình ảnh một vị vua tận tụy, truyền thống, mang nặng tâm tư với quốc gia đại sự. Trong khi đó, con trai trưởng của ông lại chọn cho mình một lối sống cân bằng và thiết thực hơn rất nhiều khi màn đêm buông xuống.

Buổi tối "xả hơi" chuẩn phong cách những ông bố bà mẹ bỉm sữa

Thay vì chong đèn đọc tài liệu hay viết lách đến tận khuya khoắt, Thân vương William có một thói quen buổi tối vô cùng gần gũi và có lẽ là giống hệt với hàng triệu cặp vợ chồng trẻ khác trên toàn thế giới. Tác giả Hardman chia sẻ một chi tiết vô cùng đắt giá từ lời kể của một nhân viên thuộc đội ngũ riêng của William: "Nhà vua là người vẫn tìm thấy niềm vui trong việc thức đêm để viết những bức thư tay, trong khi ý tưởng về một buổi tối vui vẻ và lý tưởng của Thân vương William lại đơn giản chỉ là ngồi xuống sofa cùng Vương phi, bật tivi lên và dán mắt vào chương trình truyền hình thực tế The Traitors".

Chẳng cần tiệc tùng xa hoa, cũng chẳng cần những thú vui quyền quý, khoảnh khắc gạt bỏ mọi tước vị để được làm những khán giả bình dân, vừa ôm vợ vừa hồi hộp theo dõi những cú twist của một show truyền hình mang lại cho William sự thư giãn tuyệt đối. Đây là một hình ảnh rất đỗi chân thật, mộc mạc, phá vỡ mọi định kiến cứng nhắc về lối sống Hoàng tộc, cho thấy một William vô cùng dung dị, luôn biết cách tìm kiếm sự bình yên bên người bạn đời của mình sau cánh cửa nhà.

Niềm đam mê không giấu giếm với các show truyền hình

Thực chất, tình yêu của Thân vương William dành cho chương trình truyền hình thực tế này không phải là điều gì bí mật, anh thậm chí còn hào hứng khoe điều đó trong các sự kiện trang trọng. Trong một buổi lễ phong tước diễn ra tại Lâu đài Windsor, đích thân Thái tử đã có dịp trò chuyện cùng Stephen Lambert – nhà sản xuất tài ba của chính chương trình The Traitors khi ông được trao tặng Huân chương Đế quốc Anh (OBE). Ngay giữa một buổi lễ mang đậm tính nghi thức, vị Vua tương lai không ngần ngại bộc lộ niềm đam mê của một "fan cứng".

Lambert vui vẻ kể lại với tờ Mirror rằng William đã tiết lộ cả gia đình anh đều đang vô cùng mong đợi được xem chương trình này. William còn khẳng định đó sẽ là một "phần thưởng" lớn cho gia đình anh và có lẽ là cho cả quốc gia trong những giờ phút giải trí. Nhìn vào sự hào hứng ấy, nhiều người còn nói vui rằng, có lẽ Thân vương xứ Wales nên học hỏi Vua cha một chút thay vì viết thư tay bàn việc nước, anh hoàn toàn có thể viết thư gửi cho dàn cast của show truyền hình trong lúc chờ đợi mùa giải mới lên sóng. Sự pha trộn giữa trách nhiệm hoàng gia và những thú vui dung dị, đời thường đã khiến hình ảnh vợ chồng William - Kate ngày càng trở nên gần gũi, ấm áp và chiếm trọn cảm tình của công chúng.