Lý do thật sự khiến Vương phi Kate lạnh nhạt, vạch rõ ranh giới với chị em nhà York

Mối quan hệ giữa các thành viên Hoàng gia Anh luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Thời gian gần đây, công chúng tinh ý nhận ra Thân vương và Vương phi xứ Wales đang chủ động tạo khoảng cách với hai cô em họ là Công chúa Eugenie và Beatrice. Không chỉ là hệ lụy từ những bê bối bủa vây gia đình York, sự rạn nứt này dường như còn bắt nguồn từ những khác biệt sâu sắc về lối sống, quá khứ học đường và cả những mối quan hệ "nhạy cảm" trong nội bộ hoàng gia.

Hệ lụy từ bê bối gia đình và những sự vắng mặt đầy ẩn ý

Công chúa Eugenie và chị gái, Công chúa Beatrice đang phải trải qua một khoảng thời gian khá tĩnh lặng, buộc phải giữ hình ảnh khiêm tốn trước công chúng. Nhiều nguồn tin thân cận cho biết Vương phi Catherine ngày càng tỏ ra e dè và cảnh giác với hai chị em nhà York, đặc biệt là kể từ khi những thông tin mới nhất xoay quanh bê bối của tỷ phú quá cố Jeffrey Epstein bị phanh phui. Trên thực tế, Eugenie và Beatrice đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề từ mối quan hệ giữa cha mẹ họ, đặc biệt là ông Andrew Mountbatten-Windsor với vị tỷ phú tai tiếng này.

Trước đây, giới quan sát từng cho rằng Beatrice và Eugenie sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hành động của cha mẹ mình, nhưng những tuần qua đã chứng minh điều ngược lại. Dấu hiệu rõ ràng nhất là việc cả hai đều không tham dự buổi lễ nhà thờ do Vua Charles chủ trì vào Chủ nhật Phục sinh. Các báo cáo chính thức chỉ đề cập ngắn gọn rằng hai cháu gái của Quốc vương đã có "những lịch trình khác", nhưng sự vắng mặt này không khỏi khiến dư luận đặt dấu hỏi. Thêm vào đó, thông tin Thân vương William và Vương phi Kate đang cố gắng duy trì khoảng cách an toàn với hai chị em cũng rộ lên mạnh mẽ. Lý do khiến vị Vương hậu tương lai không muốn giữ mối quan hệ thân thiết với Eugenie mới đây đã được một chuyên gia hoàng gia hé lộ.

Cùng trường nhưng "khác nết": Sự đối lập về lối sống

Chia sẻ trên tờ Daily Mail, chuyên gia hoàng gia Richard Fitzwilliams nhận định thẳng thắn rằng Catherine đơn giản là "không có nhiều điểm chung" với cả Beatrice lẫn Eugenie. Sự khác biệt này bắt nguồn từ tận nền tảng giáo dục và cách họ trải qua thời niên thiếu.

Công chúa Eugenie, 36 tuổi, từng theo học tại cùng một ngôi trường với Catherine - trường nội trú danh giá Marlborough College ở Wiltshire. Tuy nhiên, điểm chung của họ chỉ dừng lại ở cái tên trường học. Trải nghiệm tại Marlborough của hai người phụ nữ hoàng gia này hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Kate luôn giữ hình ảnh chuẩn mực, thì Eugenie lại từng có những khoảnh khắc nổi loạn tuổi trẻ.

Vào năm 2008, khi mới 18 tuổi, Eugenie từng bị bắt gặp đang "vui đùa trong tình trạng không mảnh vải che thân" ngay trong khuôn viên của ngôi trường có mức học phí lên tới 61.000 bảng Anh một năm này. Sự việc xảy ra sau một buổi tối tiệc tùng uống rượu mừng kết thúc học kỳ. Một nhân viên nhà trường từng chia sẻ với tờ The Sun vào thời điểm đó: "Các cô gái đã uống rượu, có thể là ở một quán rượu địa phương, và quyết định xả hơi. Vì lý do nào đó, họ cởi bỏ quần áo và bắt đầu nhảy múa vòng quanh. Đó chỉ là một trò đùa vui vẻ, họ nô đùa như những nàng tiên nữ vậy". Một nguồn tin khác cũng xác nhận với trang PA: "Đó không gì khác hơn là một trò nghịch ngợm ầm ĩ vào cuối học kỳ tháng 5. Một nhóm học sinh đã bị khiển trách và sự việc khép lại ở đó". Dù chỉ là trò bốc đồng tuổi trẻ, nhưng những ồn ào kiểu này hoàn toàn đi ngược lại với lối sống kín kẽ, cẩn trọng mà Kate luôn hướng tới.

Yếu tố Harry: Ranh giới cuối cùng

Bên cạnh những khác biệt về tính cách và bóng đen từ bê bối của ông Andrew, còn một nguyên nhân cốt lõi khác khiến Vương phi Kate giữ thái độ chừng mực. Chuyên gia Fitzwilliams chỉ ra rằng Eugenie dường như có xu hướng gắn bó hơn với những người anh em họ khác, đặc biệt nhấn mạnh: "Eugenie, một cách cụ thể, có vẻ như thân thiết hơn với Vương tử Harry".

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa nhà Wales (William - Kate) và nhà Sussex (Harry - Meghan) vẫn đang ở mức "đóng băng", sự thân thiết công khai của Eugenie với Harry vô tình biến cô trở thành một mắt xích nhạy cảm. Đối với một người luôn đặt sự an toàn và hình ảnh của Vương thất lên hàng đầu như Kate, việc vạch ra ranh giới rõ ràng với những người có mối liên hệ mật thiết với Harry không chỉ là sở thích cá nhân, mà còn là một bước đi mang tính chiến lược để bảo vệ gia đình nhỏ của mình khỏi những rắc rối không đáng có.