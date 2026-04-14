Khoan sâu xuống đáy biển, cột khí cao 160 mét bất ngờ phun lên ngùn ngụt, phát hiện 'kho báu' trữ lượng 100 triệu thùng

Tập đoàn năng lượng TotalEnergies (Pháp) vừa công bố phát hiện một mỏ hydrocarbon mới tại khu vực ngoài khơi Congo, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong chiến lược mở rộng hoạt động thăm dò tại khu vực Tây Phi.

Phát hiện này được thực hiện thông qua công ty con TotalEnergies EP Congo, sau khi hoàn tất khoan giếng thăm dò MHNM-6 NFW tại lô Moho. Giếng khoan nhắm vào cấu trúc Moho G và đã ghi nhận cột hydrocarbon cao khoảng 160 mét, nằm trong các tầng chứa dầu khí Albian có chất lượng tốt – yếu tố quan trọng cho khả năng khai thác thương mại.

Theo TotalEnergies, quá trình thăm dò không chỉ dừng ở việc phát hiện mà còn bao gồm chiến dịch thu thập dữ liệu và lấy mẫu quy mô lớn nhằm làm rõ đặc điểm địa chất dưới lòng đất. Những dữ liệu này sẽ đóng vai trò nền tảng cho việc đánh giá trữ lượng và xây dựng kế hoạch phát triển mỏ trong thời gian tới.

Đại diện tập đoàn cho biết, lợi thế lớn của phát hiện lần này nằm ở vị trí gần với hệ thống hạ tầng khai thác hiện hữu. Điều này cho phép mỏ mới có thể được phát triển theo hướng “kết nối nhanh”, giảm đáng kể chi phí đầu tư và rút ngắn thời gian đưa vào khai thác.

Theo ước tính ban đầu, khu vực Moho G cùng với các cấu trúc lân cận như Moho F có thể sở hữu tổng trữ lượng có thể khai thác vào khoảng 100 triệu thùng dầu. Dự án dự kiến sẽ tận dụng các cơ sở sẵn có tại cụm mỏ Moho để tối ưu hiệu quả vận hành.

Hiện tại, TotalEnergies đang vận hành mỏ dầu ngoài khơi sâu Moho – nằm cách bờ biển Pointe Noire khoảng 80 km – với hai giàn sản xuất nổi (FPU) là Alima và Likouf. Tổng sản lượng tại đây đạt khoảng 90.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày. Mỏ Moho đã ghi nhận bước tăng trưởng sản lượng đáng kể kể từ khi dự án Moho Nord đi vào hoạt động từ năm 2017.

TotalEnergies EP Congo hiện là đơn vị điều hành chính tại lô Moho với tỷ lệ sở hữu 63,5%. Các đối tác còn lại gồm Trident Energy (21,5%) và Công ty Dầu khí Quốc gia Congo (SNPC) nắm 15%.

Động thái mới của TotalEnergies phản ánh xu hướng quay trở lại Tây Phi của các tập đoàn dầu khí lớn trong bối cảnh nhiều mỏ truyền thống trên thế giới đang dần suy giảm sản lượng. Khu vực này được đánh giá vẫn còn tiềm năng lớn về tài nguyên, đồng thời có lợi thế về chi phí khai thác nếu tận dụng được hạ tầng sẵn có.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao và nguồn cung chịu nhiều biến động, những phát hiện mới như tại Congo được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung trong trung và dài hạn, đồng thời củng cố vị thế của các “ông lớn” năng lượng trên thị trường quốc tế.



