Một trận mưa sao băng mới vừa trút xuống Trái Đất

Trên The Conversation, tiến sĩ Patrick M. Shober từ NASA cho biết ông và các cộng sự đã khám phá ra một trận mưa sao băng hoàn toàn mới khi phân tích nhiều bộ dữ liệu quan sát từ Canada, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Khác với hầu hết các trận mưa sao băng, trận mưa sao băng này có nguồn gốc từ một tiểu hành tinh bị tan rã.

Vị trí mà trận mưa sao băng mới xuất phát trên bầu trời - Ảnh: NASA

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, họ đã phát hiện ra 282 "vật thể lạ", chỉ vừa mới xuất hiện trong quá trình sàng lọc dữ liệu sao băng.

282 vật thể này có chung nguồn gốc, đến từ một vệt mảnh vụn không gian mới mà Trái Đất của chúng ta đã đi ngang trong quỹ đạo.

Các tác giả đã truy tìm nguồn gốc của vệt mảnh vụn này và xác định được rằng chúng có nguồn gốc từ một tiểu hành tinh bị tan rã.

Tiểu hành tinh này có quỹ đạo cực đoan, tiến gần Mặt Trời gấp 5 lần so với Trái Đất. Nhiệt lượng khủng khiếp từ Mặt Trời đã làm nung nóng thiên thể, làm nứt bề mặt, giải phóng khí bị bẫy bên trong và khiến nó vỡ vụn.

Theo tiến sĩ Shober, phát hiện về trận mưa sao băng mới là minh chứng cho thấy các tiểu hành tinh khô khan cũng có thể "hoạt động" như sao chổi do áp lực nhiệt hoặc va chạm.

Dựa trên cách các mảnh vụn bốc cháy trong khí quyển, các nhà khoa học cũng suy ra được vật thể này có độ bền trung bình, giòn hơn đá nhưng kết cấu chắc chắn hơn vật chất từ sao chổi.

Mặc dù đã quan sát được mưa sao băng, vật thể mẹ đang tan rã này vẫn còn vô hình trước các kính thiên văn. Tiến sĩ Shober kỳ vọng sứ mệnh NEO Surveyor của NASA (dự kiến phóng năm 2027) sẽ giúp họ xác định được nó trong tương lai.