Video cực hiếm từ tâm siêu bão Melissa: Sự tĩnh lặng đáng sợ của “quái vật” Đại Tây Dương

Cảnh quay giữa tâm bão và những người “đi vào chỗ chết”

Đoạn video gây kinh ngạc được ghi lại bởi 53rd Weather Reconnaissance Squadron, lực lượng còn được gọi là “Hurricane Hunters” - thợ săn bão - thuộc Không quân Mỹ, khi máy bay bay xuyên qua mắt của siêu bão Melissa vào ngày 27/10/2025.

Chiếc WC-130J Weatherbird tiến vào bão từ phía tây bắc và thoát ra ở phía đông nam, ghi lại toàn bộ cảnh tượng không tưởng bên trong một trong những cơn bão mạnh nhất lịch sử Đại Tây Dương.

Tại thời điểm này, Melissa đã đạt cấp 5 trên thang Saffir-Simpson với sức gió tối đa lên tới 305 km/h và áp suất trung tâm giảm xuống chỉ còn 892 mb. Những con số này đưa Melissa vào nhóm các siêu bão mạnh nhất từng được ghi nhận.

Các “thợ săn bão” thực hiện nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm: bay thẳng vào tâm bão để thu thập dữ liệu về gió, áp suất, lượng mưa. Những dữ liệu này sau đó được gửi về Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ để phục vụ dự báo và cảnh báo sơ tán.

Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của Melissa đã vượt ngoài dự tính. Ngày 28/10, chỉ vài giờ trước khi bão đổ bộ vào Jamaica, một máy bay mang số hiệu TEAL 75 đã gặp nhiễu động cực mạnh khi tiếp cận mắt bão và buộc phải hủy nhiệm vụ.

Phi cơ này chịu lực vượt quá giới hạn an toàn, buộc phải quay đầu để kiểm tra kỹ thuật theo quy định. Trước đó, một máy bay của NOAA cũng phải rút lui sớm vì rung lắc dữ dội trong thành bão.

Việc cả máy bay quân sự lẫn dân sự đều phải bỏ dở nhiệm vụ là dấu hiệu hiếm gặp, cho thấy mức độ cực đoan của Melissa. Trong điều kiện như vậy, nếu không thể thoát ra, gần như không có cơ hội cứu hộ.

Siêu bão quái vật của năm 2025

Melissa hình thành từ một sóng nhiệt đới ngoài khơi Tây Phi vào ngày 13/10, sau đó nhanh chóng vượt Đại Tây Dương và mạnh lên khi tiến vào vùng Caribe. Đến ngày 21/10, khi một hoàn lưu kín được thiết lập gần Port-au-Prince, cơn bão chính thức được đặt tên.

Trong những ngày đầu, Melissa phát triển khá chậm do điều kiện khí quyển chưa thực sự thuận lợi. Tuy nhiên, khi tiến vào vùng biển ấm, mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Chỉ trong vòng 24 giờ, cường độ bão tăng vọt, từ cấp thấp lên thẳng cấp 4 rồi cấp 5, bước vào giai đoạn tăng cường cực nhanh hiếm gặp.

Những hình ảnh ghi nhận ở các quốc gia Caribe sau khi Melissa đi qua (Ảnh: Aljazeera)

Đỉnh điểm của Melissa rơi vào ngày 28/10, khi sức gió duy trì đạt 165 knot, trong khi áp suất trung tâm giảm sâu xuống còn 892 mb. Với những thông số này, siêu bão Melissa được xếp vào nhóm những cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận tại Đại Tây Dương.

Cơn bão sau đó đổ bộ vào phía tây Jamaica với cường độ cấp 5, gây ra thảm họa trên diện rộng. Giới chức địa phương mô tả đây là một tình huống đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, khi gió mạnh có thể phá hủy công trình, trong khi lũ quét và sạt lở đất xảy ra đồng thời. Hệ thống điện và liên lạc bị tê liệt trên diện rộng, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng bị cô lập.

Rời Jamaica, Melissa tiếp tục quét qua Cuba và khu vực Bahamas trước khi suy yếu dần khi tiến ra Đại Tây Dương. Dù cường độ giảm, cơn bão vẫn để lại hậu quả nặng nề tại những nơi nó đi qua.

Theo các ước tính, Melissa đã khiến 95 người thiệt mạng trên toàn khu vực. Trong đó, Jamaica chịu tổn thất lớn nhất về người, tiếp đến là Haiti, Dominican Republic và Cuba. Riêng tại Jamaica, thiệt hại kinh tế được ước tính lên tới gần 8,8 tỷ USD, phản ánh mức độ tàn phá “chưa từng thấy” bởi bão ở hòn đảo này.

Nguồn: The Aviationist, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ