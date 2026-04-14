Mỹ chính thức phong tỏa eo biển Hormuz

CNBC cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ chính thức có hiệu lực từ 10h sáng theo giờ Mỹ, tức 21h theo giờ Việt Nam. Động thái này nhằm gia tăng áp lực buộc Iran phải mở lại tuyến đường vận chuyển dầu mỏ huyết mạch sau khi các cuộc đàm phán hòa bình thất bại.

Trước đó, ông Trump khẳng định biện pháp này áp dụng cho tất cả các tàu đang cố gắng ra hoặc vào eo biển Hormuz.

Ông chỉ trích Iran vì không từ bỏ tham vọng hạt nhân. Đồng thời, ông cáo buộc Tehran đang thực hiện hành vi "tống tiền thế giới" bằng cách tiếp tục bóp nghẹt hoạt động giao thông qua eo biển.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ sau đó đã bổ sung một điều khoản loại trừ. Theo đó, lực lượng Mỹ sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz để đến hoặc đi từ các cảng không thuộc Iran.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt giảm trong khi giá dầu tăng vọt trước thời điểm lệnh phong tỏa bắt đầu.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết các quốc gia khác sẽ tham gia vào nỗ lực phong tỏa này. Tuy nhiên, một số đồng minh của Mỹ bao gồm các thành viên NATO là Anh và Pháp đã từ chối tham gia.

Các quan chức Iran đã phản ứng đầy thách thức. Họ cảnh báo việc Mỹ phong tỏa sẽ chỉ đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao hơn.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đăng tải trên mạng xã hội X vào Chủ Nhật rằng người tiêu dùng hãy tận hưởng mức giá xăng hiện tại. Ông tuyên bố với "lệnh phong tỏa", thế giới sẽ sớm cảm thấy nhớ mức giá xăng từ 4 - 5 USD.

Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran hiện vẫn chưa chính thức bị hủy bỏ. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị rạn nứt nghiêm trọng khi mỗi bên đều cáo buộc đối phương vi phạm các điều khoản tạm đình chỉ chiến sự.

Lệnh ngừng bắn này vốn được dàn xếp vào tuần trước. Trước đó, ông Trump đã đưa ra tối hậu thư tuyên bố toàn bộ nền văn minh của Iran sẽ lụi tàn nếu không đạt được thỏa thuận trước tối thứ Ba.

Các nhà đàm phán Mỹ bao gồm Phó Tổng thống JD Vance đã bay tới Islamabad để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình cuối tuần với Iran. Sự kiện này từng thắp lên hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Tuy nhiên, ông Vance cho biết vào sáng ngày 12/4 rằng phái đoàn Mỹ sẽ trở về nước mà không đạt thỏa thuận nào. Sau 21 giờ đàm phán, phía Iran vẫn phản đối việc không được tìm kiếm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo CNBC﻿