Đang chơi thì cậu bé 6 tuổi chạy vụt qua đường, chiếc xe tải lao tới và tiếng kêu xé lòng cuối video

Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra với các gia đình sống gần đường xảy ra thường khiến cho những người chứng kiến bàng hoàng, thương xót vì nạn nhân thường là trẻ nhỏ. Các em còn quá nhỏ để hiểu hậu quả từ hành vi của mình, và chỉ có sự chăm sóc và quản lý sát sao của người lớn mới có thể giúp đảm bảo an toàn cho trẻ.

Mới đây, một vụ tai nạn xảy ra tại Indonesia, cướp đi mạng sống của một cậu bé 6 tuổi một lần nữa là tiếng chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh cũng như những người chăm sóc trẻ cần phải thật cẩn trọng. Vì chỉ một giây lơ là thì có thể dẫn đến những hậu quả khủng khiếp.

Đứa trẻ chạy vụt qua đường và tiếng kêu xé lòng cuối video

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc mới xảy ra vào hôm 8/4 vừa qua tại Wonosobo thuộc tỉnh Java ở miền Trung Indonesia. Theo báo Sin Chew Daily, cậu bé 6 tuổi được cho là đang tìm mẹ và bất ngờ lao nhanh ra giữa đường.

Đứa trẻ chạy vụt ra đường khiến một người đuổi theo nhưng không kịp.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng cho thấy cậu bé 6 tuổi và một thiếu niên đang chơi ở khu vực đó thì cậu bé 6 tuổi bỗng nhiên gọi mẹ rồi bất ngờ chạy từ sân nhà để băng qua đường. Đứa trẻ lớn hơn nhìn thấy thì vội chạy theo cậu bé nhưng đã không đuổi kịp. Đứa trẻ chạy rất nhanh ra giữa đường, đúng lúc một chiếc xe tải đang đi qua. Do tình thế quá gấp gáp và khoảng cách quá ngắn, tài xế đã không thể nào phanh lại kịp và đâm vào cậu bé, khiến những người ở hiện trường la hét thất thanh vì quá bàng hoàng.

Vụ tai nạn là lời cảnh báo cho tất cả các bậc phụ huynh và tài xế

Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cậu bé 6 tuổi đã tử vong thương tâm, để lại nỗi đau đớn và day dứt khôn nguôi cho gia đình em. Đoạn video đã thu hút sự chú ý của nhiều netizen, nhiều người đã bày tỏ sự bàng hoàng và gửi lời chia buồn đến gia đình cậu bé trước thảm kịch này.

Hiện người lái xe đã bị cảnh sát bắt giữ, và cảnh sát đang điều tra xem liệu chiếc xe tải có chạy quá tốc độ cho phép hay không, và liệu có sự sơ suất của cha mẹ hay không. Vụ tai nạn được cho là xảy ra trên đoạn đường có mật độ giao thông cao.

Chiếc xe tải lao tới, tài xế không kịp phanh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Câu chuyện chính là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho những gia đình có con nhỏ, đặc biệt là đang sống gần các con đường lớn. Chỉ một phút lơ là để con ngoài tầm mắt, đứa trẻ đã có thể gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng.

Bên cạnh đó, vụ việc đáng tiếc cũng là cơ hội để các tài xế cẩn trọng hơn khi đi qua các khu vực dân sinh. Nên lái xe trong tốc độ cho phép để có thể nhanh chóng dừng lại khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.

Tài xế Lý Văn Tố bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu cháu bé đi bộ ở giữa quốc lộ.

Tại Việt Nam mới đây, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra, nhưng nhờ sự nhanh trí của một tài xế mà không để lại hậu quả. Được biết, hôm đó, tài xế Lý Văn Tố (31 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang trên hành trình đi qua tuyến quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Phú Lộc, TP Huế thì chứng kiến một bé gái lững thững đi qua đường. Không ngần ngại, anh Tố đã bỏ xe, lao qua giải phân cách rồi ôm cháu bé, đưa trở lại nhà để giao cháu cho người thân.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Tố cho biết thời điểm đó, đoạn đường cho phép các loại xe chạy với tốc độ từ 80 - 90km/ giờ. Nếu anh không nhanh chóng bế được cháu bé và đưa vào nơi an toàn thì không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với đứa trẻ 2 tuổi. Vì có thời điểm, cháu bé đi qua phần bê tông ở giữa đường và là điểm mù, khiến các tài xế khác rất khó quan sát.

