Chia sẻ gây sốt trên Instagram của Tổng thống Hàn Quốc sau chuyến dạo bộ Hồ Gươm: “Buổi tối Hà Nội thực sự rất đẹp”

Vào tối ngày 23/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung đã cùng thưởng thức món phở trên phố Đinh Liệt và đi dạo hồ Gươm. Đây là một trong những hoạt động bên lề trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Hàn Quốc hòa mình vào dòng người tại khu vực hồ Gươm đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Sau buổi tham quan đặc biệt này, những chia sẻ gần gũi trên trang Instagram của Tổng thống Lee Jae Myung đã khiến nhiều người chú ý và yêu thích.

“Buổi tối tại Hà Nội thực sự rất đẹp. Tôi đã có dịp đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, len lỏi qua những con ngõ nhỏ của khu phố cổ và trao những lời chào thân thiện đến người dân Việt Nam. Được gặp gỡ mọi người trong không gian sinh hoạt đời thường thay vì những lịch trình nghi lễ trang trọng khiến thời gian này trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Tôi một lần nữa cảm nhận được rằng, dù ngôn ngữ và văn hóa khác biệt nhưng trái tim vẫn có thể kết nối. Tôi sẽ lưu giữ mãi những nụ cười rạng rỡ và những lời chào mà các bạn đã trao cho tôi. Hy vọng trong tương lai, hai nước chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng tình hữu nghị, sự tin cậy sâu sắc và giao lưu mạnh mẽ hơn nữa.

Tái bút: Người ta nói rằng ở Việt Nam, vào bất kỳ quán ăn nào cũng đều ngon cả, và quả thực đúng là như vậy. Nhờ đó mà tôi đã có một bữa tối rất tuyệt vời”.

Những hình ảnh được chia sẻ trên tài khoản Instagram chính thức của Tổng thống Hàn Quốc

Trước đó, tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra vào ngày 23 tháng 4, Tổng thống Lee cũng không ngần ngại ví von món Phở truyền thống của Việt Nam giờ đây đã trở thành món ăn quốc dân của cả hai quốc gia. Lời khẳng định này ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, chứng minh cho sức mạnh kết nối tuyệt vời của ẩm thực và tầm phủ sóng của món Phở tại Hàn Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung.