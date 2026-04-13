Bà Kamala Harris dự kiến tiếp tục tranh cử Tổng thống Mỹ

Cựu Phó Tổng thống Mỹ - ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2024 Kamala Harris (Ảnh: AP)

Tại hội nghị Mạng lưới Hành động Quốc gia ở thành phố New York vừa qua, mục sư Al Sharpton đã hỏi cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris liệu bà có tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2028 hay không.

"Nghe này, tôi có thể" - bà Harris nói - "Tôi đang nghĩ về điều đó".

Câu trả lời trên là phát biểu mạnh mẽ và trực tiếp nhất của bà Harris về vấn đề liệu bà có đang cân nhắc tiếp tục tranh cử hay không.

Trước đó, cựu Phó Tổng thống Mỹ đã nhận được những tràng pháo tay lớn nhất trong số các ứng cử viên Tổng thống Mỹ tiềm năng năm 2028 của đảng Dân chủ phát biểu tại hội nghị. Các ứng cử viên gồm các Thống đốc J.B. Pritzker của bang Illinois, Josh Shapiro của bang Pennsylvania và Wes Moore của bang Maryland, cũng như Thượng nghị sĩ Ruben Gallego - thành viên đảng Dân chủ bang Arizona.

Những tiếng hô "Tái tranh cử" vang lên trong phòng khiêu vũ ở Manhattan, nơi bà Harris trò chuyện với ông Sharpton. Mục sư Al Sharpton (sinh năm 1954) là một nhà hoạt động dân quyền, chính trị gia và mục sư Baptist người Mỹ nổi tiếng.

Bà Kamala Harris trò chuyện với Mục sư Al Sharpton trong hội nghị Mạng lưới Hành động Quốc gia (NAN) tại New York, ngày 10/4/2026 (Ảnh: AP)

"Tôi cũng muốn nói thêm điều này, tôi đã phục vụ 4 năm ở vị trí cận kề Tổng thống Mỹ. Tôi biết công việc đó là gì và đòi hỏi những gì" - bà Harris nói.

Bà nói thêm rằng bà ngày càng nhận thấy rõ tình trạng hiện tại không hiệu quả: "Nó đã không hiệu quả đối với nhiều người trong một thời gian dài. Và một phần vấn đề là cần phải loại bỏ bớt bộ máy quan liêu trong chính phủ và hiểu rằng người dân không muốn thủ tục, họ muốn tiến bộ".

Các cuộc thăm dò dư luận ban đầu về cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028 cho thấy bà Harris đang dẫn đầu, mặc dù điều đó một phần là do mọi người biết bà là ai và nhận ra tên bà nhiều hơn so với các ứng cử viên tiềm năng khác. Trước đó, vào tháng 10/2025, bà Harris nói với Đài BBC rằng bà "có thể" sẽ tranh cử tổng thống trong tương lai.

Bà Harris đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 trước ông Donald Trump. Bà đã trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Joe Biden rút lui dưới áp lực nặng nề từ đảng này. Năm 2020, bà rút khỏi cuộc đua trước khi bắt đầu lịch trình bầu cử sơ bộ và sau đó được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống của ông Biden.



