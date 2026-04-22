Cô gái 19 tuổi biển thủ 65 tỷ đồng từ công ty gia đình để tặng quà cho các streamer khiến người cha phá sản

"Nó đi tù thì ít nhất cũng phải 10 năm, lúc ra tù đã ngoài 30 tuổi rồi. Nhưng 17 triệu tệ (khoảng 65 tỷ VNĐ) này là cả mạng sống của tôi, không thể ăn nói sao với các chủ nợ được, chỉ khi số tiền này được xác định là tang vật thì mới có hy vọng đòi lại." Ngày 20 tháng 4, sau nhiều lần đắn đo, ông Chu sống tại Trịnh Châu, Hà Nam, đã chuẩn bị đưa con gái mình là Tiểu Chu đến đồn cảnh sát để đầu thú.

Ông Chu cho biết Tiểu Chu là con của ông với vợ cũ, sau khi thôi học tại trường trung cấp đã vào làm việc tại công ty gia đình và phụ trách các công việc liên quan đến tài chính.

Vào mùa hè năm 2024, khi đối soát sổ sách của công ty, ông phát hiện tài khoản thiếu hụt khoảng 500.000 đến 600.000 tệ (khoảng 1.76 tỷ VNĐ đến 2.11 tỷ VNĐ). Sau khi bị truy vấn, Tiểu Chu thừa nhận số tiền này đã được dùng để tặng quà cho các streamer trên mạng.

Qua kiểm tra sao kê ngân hàng, từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 11 năm 2025, tức là ngay sau khi Tiểu Chu vừa tròn 18 tuổi, cô đã thông qua thẻ ngân hàng cá nhân để tiêu tốn hơn 17 triệu tệ (khoảng 65 tỷ VNĐ) trên một nền tảng mạng xã hội, trở thành "đại tỷ" đứng đầu danh sách người hâm mộ tại nhiều phòng livestream.

Cô gái đã khiến gia đình phá sản, nợ nần chồng chất

Trong đó, chỉ riêng ngày 24 tháng 7 năm 2024, cô đã thực hiện 33 lần chi tiêu với tổng cộng 37.278 tệ (khoảng 131 triệu VNĐ). Ngày 25 tháng 7 chi tiêu 32 lần với tổng cộng 23.265 tệ (khoảng 82 triệu VNĐ). Ngày 26 tháng 7 chi tiêu 37 lần với tổng cộng 24.117 tệ (khoảng 85 triệu VNĐ). Từ cuối năm 2024, thường xuyên xuất hiện các giao dịch lớn trị giá 40.000 tệ (khoảng 141 triệu VNĐ) hoặc 50.000 tệ (khoảng 176 triệu VNĐ). Vào ngày 22 tháng 3 năm 2025, từ 11 giờ đến 20 giờ, Tiểu Chu chi tiêu 33 lần trong ngày với tổng số tiền lên tới 164.000 tệ (khoảng 578 triệu VNĐ).

Tiểu Chu chia sẻ với phóng viên rằng trong số 17 triệu tệ đã tiêu, phần lớn dùng để tặng quà cho hai streamer là "Giang..." và "Hồ Hồ Đại Thụy", phần còn lại dùng để mua hộp mù (blind box). Theo các tin nhắn liên quan, Tiểu Chu và streamer "Giang..." thường xuyên liên lạc, đôi bên nhiều lần trò chuyện về các việc vặt trong đời sống cũng như tin đồn giải trí.

Tiểu Chu từng nghi ngờ đối phương che giấu việc hẹn hò với người khác giới, streamer này đã nhiều lần xin lỗi, nói rằng đã bị công ty quản lý nhắc nhở, đồng thời sẵn sàng viết thư xin lỗi và tặng quà. Trong khi đó, Tiểu Chu và streamer "Hồ Hồ Đại Thụy" tương tác với nhau bằng những xưng hô thân mật. Streamer này từng chủ động liên lạc với Tiểu Chu trong kỳ đánh giá thành tích, nhờ cô tặng quà để giúp hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu.

Ông Chu cho biết xưởng thực phẩm đông lạnh của gia đình hiện đã cơ bản phá sản, bên ngoài còn nợ hàng triệu tệ, nhưng Tiểu Chu vẫn suốt ngày đắm chìm vào điện thoại.

Trước đó, ông đã chủ động liên hệ với các streamer nhận quà để yêu cầu trả lại tiền nhưng đều bị từ chối. Hiện ông rất lo lắng về kết cục con gái phải ngồi tù mà số tiền nợ cũng không thể đòi lại được.

Ngày 20 tháng 4, nhân viên của công ty MCN Soái Khố tại Hàng Châu, nơi các streamer này trực thuộc, cho biết: "Việc này hãy liên hệ trực tiếp với nền tảng, không cần liên hệ với chúng tôi".

Phía nền tảng cho biết họ không thể xác định tính chất nguồn tiền của người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, nền tảng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra theo quy định.

Luật sư Phó Cẩn thuộc Văn phòng Luật sư Trạch Cẩn Hà Nam nhận định rằng Tiểu Chu đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Cô đã lợi dụng sự thuận tiện trong quản lý sổ sách để chiếm đoạt bất hợp pháp vốn kinh doanh của công ty và tiêu xài hoang phí, có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt tài sản chức vụ. Số tiền 17 triệu tệ thuộc trường hợp "số tiền đặc biệt lớn". Hiện tại, phía cảnh sát đã vào cuộc điều tra.

Nguồn: HK01