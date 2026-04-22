Tào Tháo đến chết vẫn day dứt về người vợ từng mắng ông trước ba quân

Tào Tháo (155 – 220) là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc và là người đặt nền móng hình thành vương triều Bắc Ngụy thời Tam Quốc (Trung Quốc). Ông giữ chức Thừa tướng nhà Đông Hán, nắm quyền điều hành triều đình và dùng danh nghĩa thiên tử để ra lệnh cho chư hầu. Tuy nắm thực quyền tối cao nhưng Tào Tháo chưa từng lên ngôi hoàng đế, tước vị cao nhất là Ngụy vương.

Tào Tháo được đánh giá là thiên tài chính trị, quân sự với khả năng dùng người xuất chúng, thu phục được nhiều tướng giỏi và mưu sỹ tài ba như Tuân Úc, Quách Gia. Ông cũng có đóng góp lớn trong việc phát triển kinh tế thông qua chính sách đồn điền. Tào Tháo cũng được nhìn nhận là có tài văn chương.

Tuy vậy, trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa , vị tướng này bị khắc họa là kẻ "gian hùng" đa nghi, xảo quyệt với câu nói nổi tiếng : "Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta".

Bên cạnh sự nghiệp gây tranh cãi, Tào Tháo còn có các mối quan hệ tình cảm vô cùng phức tạp. Ông có tới 16 người vợ, trong đó 13 người là goá phụ, một người là kỹ nữ. Tuy nhiều vợ và thê thiếp nhưng người khiến ông trân trọng và day dứt nhất là vợ cả - Đinh phu nhân.

Hai người sống với nhau lâu năm mà không có con. Tỳ nữ của Đinh phu nhân là Lưu thị có với Tào Tháo hai người con trai là Tào Ngang, Tào Thước và một cô con gái. Lưu thị sau đó lâm bệnh qua đời. Trước khi nhắm mắt, nàng đem con gửi gắm cho Đinh phu nhân, thỉnh cầu chính thất nuôi dưỡng con mình nên người.

Đinh phu nhân sau đó coi Tào Ngang như con ruột, một lòng chăm bẵm, săn sóc. Tào Ngang lớn lên trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, 19 tuổi được tiến cử làm Hiếu liêm rồi trở thành vị tướng lĩnh thiếu niên oai phong, dũng mãnh nơi trận mạc.

Đinh phu nhân là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát, quán xuyến gia đình và quản lý mọi việc trong nhà chu đáo. Những phẩm chất này của vợ khiến Tào Tháo luôn ngưỡng mộ, tin tưởng và an tâm.

Vào năm Kiến An thứ 2 (năm 197), Tào Tháo đem quân đi chinh phạt Trương Tú ở Uyển Thành thuộc Kinh Châu. Do thế lực mỏng, Trương Tú nhanh chóng thua và đầu hàng. Vốn ham sắc, Tào Tháo si mê nhan sắc thím dâu của Trương Tú khi nhìn thấy mỹ nhân này, liền nạp làm thiếp, để hầu hạ mình trong doanh trại. Điều này đã khiến Trương Tú cảm thấy nhục nhã nên vùng lên đánh úp Tào Tháo.

Đang say trong chiến thắng và men tình, Tào Thào không kịp trở tay và phải trả cái giá cực đắt trong trận chiến này. Con trai trưởng và là người thừa kế sáng giá nhất là Tào Ngang nhường ngựa Tuyệt Ảnh của mình cho cha chạy trốn, vì thế mà bị quân của Trương Tú giết chết.

Mãnh tướng trung thành của Tháo là Điển Vi một mình trấn giữ cửa trại, chịu hàng chục vết thương để ngăn quân địch, chấp nhận mất mạng để giúp chủ công có thời gian chạy thoát. Tào An Dân - cháu ruột của Tào Tháo - cũng chết trong đám loạn quân.

Một số tài liệu chép rằng, sau khi thoát nạn, Tào Tháo lập đàn tế và công khai nói trước ba quân: "Ta mất con trưởng và cháu ruột, nhưng chỉ thương tiếc Điển Vi ".

Điều này đã chạm tới giới hạn cuối cùng của Đinh phu nhân. Ngay trước mặt ba quân, tướng lĩnh, bà trách móc chồng chỉ vì thói trăng hoa mà làm chết con trai, vậy mà còn không hề cảm thấy xấu hổ.

Có lẽ vì cảm thấy mất mặt trước tướng sỹ của mình, Tào Tháo nổi giận, đuổi vợ về mẹ đẻ. Ban đầu, ông nghĩ rằng sau vài ngày vợ nguôi giận thì sẽ trở về. Nào ngờ, Đinh phu nhân lại rất mạnh mẽ và quyết đoán, sau khi khăn gói trở về nhà mẹ đẻ thì không có ý định quay lại, ngày ngày chỉ tập trung dệt vải. Tào Tháo từng nhiều lần sai người hầu trong phủ tới đón nhưng bà nhất định không về.

Cuối cùng, Tào Tháo buộc phải xuống nước. Ông đích thân tới nhà vợ để đón Đinh phu nhân về. Tuy nhiên, trước thái độ năn nỉ và cầu khẩn của chồng, Đinh phu nhân chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Về chuyện này, sách Ngụy lược chép: Sau khi Tào Ngang chết ở huyện Nhưỡng, Đinh thị thường chất vấn chồng: "Ông làm chết con ta mà không nghĩ ngợi ư? " rồi khóc lóc không kìm nén được. Tào Tháo giận phu nhân, đuổi về nhà, muốn phu nhân phải nhún mình.

Về sau Tào Tháo đến gặp, phu nhân đang dệt vải, người ngoài truyền tin rằng: "Công đến", phu nhân vẫn đạp khung cửi như cũ. Tào Tháo đến nơi, vỗ lưng phu nhân nói: "Theo ta cùng lên xe về thôi!" . Thế nhưng phu nhân chẳng ngoảnh lại, cũng không đáp. Tào Tháo lùi ra, đứng ở ngoài cửa, lại nói: " Không còn gì nữa sao?", phu nhân cũng không đáp. Tào Tháo nói: "Đã quyết thật rồi! " và ra về.

Biết không thể khiến vợ thay đổi quyết định, Tào Tháo ra về và cho phép Đinh phu nhân tái giá. Tuy nhiên, Đinh phu nhân đoạn tuyệt với Tào Tháo chứ không đi thêm bước nữa.

Tào Tháo tới cuối đời vẫn day dứt với người vợ đầu tiên.

Sách Nguỵ lược còn viết rằng, khi trước, Đinh phu nhân do là chính thất, lại có thêm Tào Ngang nên không xem vợ lẽ của chồng là Biện thị ra gì. Sau này khi bà đã tuyệt tình với Tào Tháo, Biện thị được nâng lên làm vợ cả nhưng vẫn một lòng kính trọng Đinh phu nhân.

Những lúc chồng không có nhà, bà thường sai người cấp tiền của, lại tự mình đi đón phu nhân, mời vào ngồi ở ghế giữa, còn mình ở dưới, đón đến đưa đi như việc ngày xưa. Đinh phu nhân rất cảm kích trước hành động này, thường nói: " Người bỏ đi như ta, phu nhân sao xem như thường được vậy? ". Về sau Đinh thị mất, Biện thị đứng ra tổ chức tang lễ chu đáo.

Khi Tào Tháo bệnh nặng, tự nghĩ chẳng khỏi, than rằng: "Ta trước sau làm việc theo ý mình, trong lòng chưa từng có gì đáng trách. Nhưng nếu chết rồi mà có linh, Tào Ngang nếu có hỏi 'Mẹ ta ở đâu?', ta nói sao để đáp lời đây?" . Tào Tháo còn nói rằng ông chưa từng phụ ai trong thiên hạ, chỉ day dứt với người vợ đầu.

Tào Tháo một đời ngang dọc, chưa từng cảm thấy có lỗi với ai nhưng cả đời lại day dứt chỉ vì một người phụ nữ. Thế mới biết, Đinh phu nhân có vị trí quan trọng thế nào trong lòng ông.