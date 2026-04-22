Từ Hy tắm xong giữ lại Lý Liên Anh, trong điện liên tục vang tiếng kêu: Cung nữ lén nhìn rồi chết lặng

Bí mật phía sau việc Từ Hy chỉ giữ Lý Liên Anh ở lại sau khi tắm

Trong những giai thoại nổi tiếng nhất về hậu cung cuối thời Thanh, mối quan hệ giữa Từ Hy Thái hậu và đại thái giám Lý Liên Anh luôn là đề tài khiến người đời tò mò. Giữa chốn cung cấm đầy quy củ, việc một thái giám được giữ lại trong lúc Thái hậu vừa tắm xong vốn đã đủ khác thường, càng khiến những lời bàn tán lan đi không dứt.

Đặc biệt, điều khiến cung nhân xì xào nhiều nhất là sau mỗi lần tất cả bị lệnh lui ra, phía trong điện lại vọng ra những tiếng kêu đau ngắt quãng của Từ Hy. Không ai dám hỏi, càng không ai dám bước vào, nên càng im lặng, câu chuyện lại càng bị thêu dệt theo hướng ly kỳ hơn.

Từ Hy là người nắm thực quyền triều Thanh suốt nhiều thập kỷ, nhưng phía sau vẻ uy nghi và cuộc sống xa hoa ấy, những năm cuối đời của bà lại gắn với đủ loại bệnh đau nhức tuổi già. Việc thường xuyên ngồi lâu xử lý tấu chương, giải quyết triều chính khiến vai gáy, lưng eo và đầu gối của bà tích tụ bệnh tật từ rất sớm.

Mỗi khi trái gió trở trời hoặc làm việc quá sức, cơ thể bà lại đau cứng, khó cử động, nhiều đêm không thể ngủ yên. Thái y viện đã dùng đủ cách, từ thuốc thang, châm cứu đến cao dán, nhưng hiệu quả vẫn không như mong muốn. Các cung nữ thân cận dù cẩn thận hầu hạ vẫn khó giúp bà giảm đau rõ rệt, bởi ai cũng e dè, không dám mạnh tay.

Trong hoàn cảnh ấy, Lý Liên Anh dần trở thành người đặc biệt nhất bên cạnh Từ Hy. Vốn xuất thân nghèo khó, từng trải qua cuộc sống cơ cực từ nhỏ, ông có sức tay tốt hơn nhiều người khác. Quan trọng hơn, ông là người khéo léo, tinh ý và rất biết quan sát. Tương truyền, để có thể hầu hạ Thái hậu tốt hơn, Lý Liên Anh còn học thêm kỹ thuật xoa bóp, day ấn , nhờ vậy trở thành người hiếm hoi có thể giúp Từ Hy giảm bớt những cơn đau kéo dài.

Cũng vì thế, sau mỗi lần tắm xong, khi cơ thể đang ấm lên và gân cốt thả lỏng, Từ Hy thường cho lui hết cung nhân, chỉ giữ lại mình Lý Liên Anh trong điện. Chính sự phá lệ này đã trở thành nguồn cơn của mọi lời đồn trong cung.

Bên ngoài rèm, thái giám và cung nữ chỉ có thể đứng im chờ lệnh. Giữa không gian tĩnh lặng, họ nghe rõ tiếng Từ Hy lúc thì rên khẽ, lúc thì gọi "nhẹ một chút", lúc lại bật thành tiếng đau rõ ràng. Không ai biết trong điện thực sự xảy ra chuyện gì, và cũng vì không ai biết nên đủ loại suy đoán bắt đầu xuất hiện.

Cung nữ lén nhìn, sự thật phía sau mới được phơi bày

Cao trào của câu chuyện đến vào một đêm, khi một cung nữ trẻ được sai vào thay nước nóng. Có lẽ vì tuổi còn nhỏ, lòng tò mò lớn hơn nỗi sợ, cô đã nhân lúc đặt chậu nước xuống mà lén vén một góc rèm nhìn vào trong.

Chỉ một cái nhìn ấy đã khiến cô sững người.

Phía sau lớp rèm dày không hề có cảnh tượng mờ ám như những lời đồn thổi ngoài kia. Trên chiếc sập thấp, Từ Hy đang nghiêng người, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn của tuổi già, trán lấm tấm mồ hôi, chân mày nhíu chặt. Còn Lý Liên Anh quỳ bên cạnh, hai tay thoa dầu thuốc, cẩn thận xoa bóp từng vùng vai gáy, lưng, eo rồi đến đầu gối cho Thái hậu.

Mỗi động tác của ông đều rất thuần thục, lực tay lúc nặng lúc nhẹ được điều chỉnh rõ ràng theo phản ứng của người được xoa bóp. Khi Từ Hy đau quá mà kêu lên, ông giảm lực. Khi thấy phần gân cốt chưa giãn ra, ông lại day ấn mạnh hơn một chút. Những tiếng "kêu đau" vọng ra ngoài thực chất chỉ là phản ứng bình thường khi vùng cơ thể đau nhức lâu ngày được tác động để giảm bớt sự bức bối.

Khoảnh khắc ấy đã phá tan toàn bộ những lời đồn tồn tại bấy lâu trong hậu cung. Điều diễn ra sau tấm rèm không phải một bí mật cung đình ly kỳ nào, mà chỉ là cảnh một người phụ nữ tuổi già bị bệnh đau hành hạ và một người hầu cận tận tâm dùng kỹ năng của mình để giúp bà vơi bớt khổ sở.

Từ đó về sau, chi tiết cung nữ lén nhìn rồi phát hiện sự thật cũng trở thành phần khiến câu chuyện này được truyền lại nhiều nhất. Bởi chính cái nhìn vụng trộm ấy đã biến một bí mật bị đồn đại thành một sự thật giản dị hơn nhiều so với tưởng tượng.

Nhìn lại, câu chuyện về Từ Hy và Lý Liên Anh sở dĩ bị thêu dệt mạnh đến vậy một phần cũng vì bối cảnh cung đình vốn luôn gắn với những bí mật và nghi kỵ. Nhưng nếu gạt bỏ lớp màu ly kỳ ấy đi, điều còn lại chỉ là một sự thật rất đời: người phụ nữ quyền lực đến đâu cũng không tránh khỏi bệnh tật tuổi già, còn người ở bên cạnh bà lâu nhất lại là người hiểu rõ nhất những cơn đau ấy.

Lý Liên Anh nhờ sự khéo léo, tận tâm và khả năng hầu hạ khác biệt mà trở thành người được Từ Hy đặc biệt tin cậy. Còn với Từ Hy, giữa chốn hậu cung đầy toan tính, sự hiện diện của ông có lẽ không chỉ là một thói quen, mà còn là chỗ dựa hiếm hoi trong những năm tháng sức khỏe suy giảm.

Vì thế, chi tiết "cung nữ lén nhìn" Từ Hy Thái hậu và Lý Liên Anh không chỉ làm tăng kịch tính cho giai thoại, mà còn là điểm mở ra bản chất thật của câu chuyện: phía sau những lời đồn gây tò mò, đôi khi lại chỉ là một nỗi đau âm thầm và một sự hầu hạ tận tụy.

Theo Sohu, Sina, 163