Lý Liên Anh có tuyệt kỹ gì khiến Từ Hy không rời, Quang Tự ghi ơn, Trân phi trước khi chết vẫn gọi tên?

Lý Liên Anh: Thái giám từ nghèo khó bước lên trung tâm quyền lực

Lý Liên Anh, tổng quản thái giám nổi tiếng nhất cuối triều Thanh, theo hầu Từ Hi Thái hậu hơn nửa thế kỷ. Từ lúc 7 tuổi bước vào cung với thân phận thấp kém đến khi trở thành người thân cận nhất của Lão Phật gia, hành trình ấy không thể chỉ dựa vào may mắn.

Lý Liên Anh, tổng quản thái giám nổi tiếng nhất cuối triều Thanh. (Ảnh: Sohu)

Trong hậu cung tầng tầng lớp lớp âm mưu, vô số người từng được sủng tín rồi bị lật đổ, riêng Lý Liên Anh lại đi đến cuối cùng. Sử liệu cho thấy, ông sở hữu ba tuyệt kỹ khiến Từ Hy, Quang Tự lẫn các phi tần đều không thể rời xa: đôi tay, cái miệng và con mắt tinh đời.

Tuyệt kỹ thứ nhất: Đôi tay biến thái giám vô danh thành người thân tín nhất của Từ Hy

Hậu cung nhà Thanh coi việc chải đầu là nghi thức quan trọng. Lý Liên Anh xuất phát chỉ là một thái giám nhỏ trong ti phụ (đội chải đầu), nhưng kỹ nghệ của ông vượt trội đến mức Từ Hi phải đích thân chọn ông.

Lý Liên Anh xuất phát chỉ là một thái giám nhỏ trong ti phụ (đội chải đầu), nhưng kỹ nghệ của ông vượt trội đến mức Từ Hi phải đích thân chọn ông. (Ảnh: Sohu)

Giới sử còn gọi ông là Tiểu Tì Lý nghĩa là chiếc lược nhỏ tinh xảo của Từ Hy. Tóc do ông chải không chỉ đẹp, không rối mà hầu như không rụng sợi nào. Ông tự sáng chế dầu gội có pha giấm để tóc mềm mượt, sử dụng tĩnh điện sinh ra khi chà xát lược sừng để hút tóc rụng vào lớp lông bên trong tay áo, ngăn ngừa rụng tóc thêm… kỹ năng đến mức người trong cung nói: "Để Lý công công chải đầu một lần còn hơn thay thợ cả năm."

Ngoài ra, đôi tay ấy còn biết xoa bóp, kỹ thuật mát xa mềm, chuẩn, ấm, khiến Từ Hy nhận xét là "dễ chịu hơn uống thuốc bổ". Đây là lý do chỉ duy nhất ông được phép tự do ra vào cung của Thái hậu.

Tuyệt kỹ thứ hai: Miệng lưỡi khéo léo, EQ cực cao, ai gặp cũng thích

Lý Liên Anh không được học hành chính quy nhưng lại giỏi ăn nói một cách hiếm có. Ông học nói bằng cách nghe kể chuyện, xem diễn, học tiểu xảo, tích chuyện cười. Khi nói, ông như đang biểu diễn một màn hài độc thoại, khiến cả hậu cung bật cười.

Song tài năng của ông không chỉ nằm ở gây cười. Ông còn rất biết lựa lời, nói đúng thời điểm, hiểu tâm lý từng người, từ hoàng thất đến cung nữ. Lý Liên Anh xây dựng quan hệ rộng khắp, ai cũng cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với ông.

Trong cung, người ta gọi ông là Phật Kiến Hỉ nghĩa là gặp ông là thấy may mắn.

Lý Liên Anh xây dựng quan hệ rộng khắp, ai cũng cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với ông. (Ảnh: Sohu)

Trí tuệ cảm xúc cao của Lý Liên Anh thể hiện rõ nhất ở khả năng quan sát và phán đoán xuất chúng của ông. Ông từng cứu nguy nhiều tình huống lớn. Ví dụ, vào đêm giao thừa năm đó, trong cung có tục lệ bỏ vàng thỏi vào bánh bao để cầu mong may mắn trong năm mới. Do sơ suất, một chiếc bánh bao có vàng thỏi đã bị bỏ nhầm vào bát của Hoàng hậu Long Dụ. Hoàng hậu Long Dụ nhận ra điều bất thường nhưng không dám chạm vào, cảm thấy khó hiểu. Lúc này, Lý Liên Anh nhanh chóng nhận ra vấn đề, lặng lẽ lấy bát của Hoàng hậu ra, rồi bỏ bánh bao trở lại nồi, tránh khỏi tình huống khó xử. Sau đó, Hoàng hậu Long Dụ vô cùng cảm kích và ban thưởng cho Lý Liên Anh.

Một sự việc nổi tiếng khác liên quan đến ngôi sao Kinh kịch Dương Tiểu Lâu. Khi Từ Hi Thái hậu khen ngợi tài năng diễn xuất của Dương Tiểu Lâu, Dương Tiểu Lâu đã mạnh dạn xin bà ban tặng cho mình một bức thư pháp. Từ Hi Thái hậu viết ngay chữ "福" (phúc, nghĩa là may mắn), nhưng do vội vàng, bà đã viết sai chính tả. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Dương Tiểu Lâu không nói nên lời. Đúng lúc này, Lý Liên Anh khéo léo phá vỡ bế tắc, nói: "Phúc khí của Lão Phật gia nhiều hơn thiên hạ một nét, cũng là lẽ tự nhiên." Dương Tiểu Lâu lập tức hiểu ra, cung kính nói rằng mình không dám nhận quá nhiều phúc, và bầu không khí lập tức dịu xuống, giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng.

Tuyệt kỹ thứ ba: Con mắt tinh đời – người duy nhất đứng giữa Từ Hy và Quang Tự

Từ Hi và Quang Tự mâu thuẫn sâu sắc. (Ảnh: Sohu)

Từ Hi và Quang Tự mâu thuẫn sâu sắc. Nhưng người duy nhất có thể giúp hai phía nhìn mặt nhau là Lý Liên Anh. Nhiều lần, chính ông là người dàn xếp, làm dịu cơn giận của Từ Hi để bảo vệ Quang Tự. Sử cũ ghi lại rằng Quang Tự từng thừa nhận: "Nếu không có Lý Liên Anh, Trẫm e đã mất mạng."

Trân phi tìm đến Lý Liên Anh cầu cứu, hy vọng ông sẽ can thiệp. (Ảnh: Sohu)

Hơn nữa, trong sự kiện Trân phi bị ép nhảy giếng, bà đã cầu xin Từ Hi Thái hậu tha mạng nhưng vô ích. Cuối cùng, bà tìm đến Lý Liên Anh cầu cứu, hy vọng ông sẽ can thiệp. Điều này chứng tỏ Lý Liên Anh không chỉ là một phụ tá tài giỏi trong cung, mà còn là "phao cứu sinh" cho nhiều người trong cung.

Nửa thế kỷ bên Từ Hi: Tình cảm vượt xa chủ – tớ

Sự thân mật giữa Từ Hi và Lý Liên Anh khiến người đời sau nhiều phen tranh cãi. Nhưng có một điều chắc chắn: Từ Hi tin ông hơn tin bất kỳ ai. Mỗi bữa ăn bà đều hỏi xem ông đã dùng bữa chưa, còn ông chăm sóc chế độ ăn uống của Thái hậu như người nhà.

Khi Từ Hi qua đời năm 1908, Lý Liên Anh đau đớn như mất người thân ruột thịt. Mãn tang trăm ngày, dù Long Dụ Thái hậu nhiều lần giữ lại, ông vẫn quyết rời cung. Ba năm sau, ông mất tại Bắc Kinh, hưởng thọ 63 tuổi.

Sự thân mật giữa Từ Hi và Lý Liên Anh khiến người đời sau nhiều phen tranh cãi. (Ảnh: Sohu)

Lý Liên Anh bước vào cung vì nghèo khó, nhưng tồn tại được hơn 50 năm cạnh người quyền lực nhất triều Thanh là nhờ trí thông minh, kỹ năng đặc biệt và trí tuệ cảm xúc cao.

Ông không chỉ là thái giám thân cận nhất của Từ Hy mà còn là người trung gian giúp Quang Tự thoát khỏi hiểm cảnh, người nhiều phi tần gọi tên trong giây phút tuyệt vọng.

Một cuộc đời đầy mưu trí, khéo léo, nhưng vị thái giám này cũng cô độc và bi kịch, đây cũng là hình ảnh tiêu biểu cho số phận người trong hoàng cung cuối triều Thanh.

