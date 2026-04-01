Nữ MC thời tiết lên sóng trực tiếp với gương mặt mộc gây tranh cãi

Một trận động đất xảy ra tại Nagano (Nhật Bản) vào ngày 18/4 đã khiến dư luận chú ý không chỉ vì rung chấn mạnh mà còn bởi hình ảnh một nữ MC của đài NHK vội vã lên sóng trong tình trạng chưa kịp chuẩn bị.

Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, vào khoảng 13h20 cùng ngày, khu vực này ghi nhận một trận động đất có độ lớn 5.0, với mức độ rung lắc tối đa đạt cấp 5 mạnh theo thang đo của Nhật.

Ngay thời điểm xảy ra thiên tai, nữ phát thanh viên Inai Sayaka đang trong ngày nghỉ tại nhà. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình động đất, cô đã lập tức di chuyển về đài và xuất hiện trên sóng truyền hình chỉ sau khoảng 10 phút.

Hình ảnh nữ MC thường ngày trên truyền hình (bên trái) và hình ảnh nữ MC trong trạng thái gần như không trang điểm (bên phải)

Do thời gian gấp gáp, nữ MC gần như không kịp trang điểm hay chỉnh trang ngoại hình. Trong hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội X, cô xuất hiện với gương mặt mộc, đeo kính gọng tròn màu đen, tóc buộc đơn giản, khác hẳn vẻ chỉn chu thường thấy trên sóng truyền hình.

Trong quá trình dẫn bản tin, có thể thấy rõ Inai Sayaka nói nhanh hơn bình thường, hơi thở gấp gáp, giọng có phần run và đôi lúc ngắt quãng. Một số ý kiến cho rằng cô có dấu hiệu của tình trạng tăng thông khí do căng thẳng. Dù vậy, nữ MC vẫn liên tục trấn an khán giả với thông điệp: “Hãy giữ bình tĩnh, đừng hoảng loạn”.

Đoạn phát sóng sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn người xem bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của nữ MC khi sẵn sàng quay lại làm việc trong thời gian ngắn để cập nhật thông tin khẩn cấp.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của cô. Một số người cho rằng việc tiếp tục dẫn bản tin trong trạng thái thở gấp và căng thẳng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất, đồng thời đặt ra câu hỏi về áp lực công việc trong môi trường truyền thông Nhật Bản.

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh yêu cầu đưa tin nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp, các cơ quan báo chí cũng cần chú trọng hơn đến sức khỏe và điều kiện làm việc của nhân sự, nhằm tránh tình trạng quá tải không cần thiết.

