Người đàn ông 80 tuổi tuyển vợ trẻ với "lương" 1,8 tỷ/ năm, loạt tiêu chuẩn khó tin

Triệu phú Anh tuyển vợ với mức “lương” 1,8 tỷ/năm

Nhân vật chính là Sir Benjamin Slade, 80 tuổi, chủ sở hữu một khu điền trang rộng tới 1.300 mẫu (khoảng 526,11 hecta) tại Somerset. Không giống nhiều người dùng ứng dụng hẹn hò cho các mối quan hệ ngắn hạn, ông lại tìm đến Tinder với mục tiêu rất cụ thể: tìm một phụ nữ trẻ hơn nhiều tuổi để sinh con trai nối dõi.

Trước đó, vị triệu phú từng gây chú ý khi đăng quảng cáo trên báo, tìm vợ để sinh hai con trai.

Sinh năm 1946, ông Slade từng kết hôn nhưng không có con. Vì vậy, ông tiếp tục tìm kiếm người bạn đời. Trên sóng truyền hình, ông khẳng định mình chưa quá già để làm cha: “Tôi vẫn có nguồn tinh trùng được trữ đông trong ngân hàng, có thể sử dụng bất cứ lúc nào”.

Khi được nhân viên hướng dẫn sử dụng Tinder, ông đã lập tài khoản nhưng “giảm tuổi” xuống còn 56 để tăng cơ hội. Tuy nhiên, trải nghiệm của ông không mấy suôn sẻ. Trong quá trình lướt ứng dụng, ông liên tục đưa ra những nhận xét tiêu cực về các hồ sơ, đồng thời tỏ rõ sự kén chọn về độ tuổi cùng các tiêu chuẩn khác.

Theo đó, vợ tương lai của ông sẽ nhận được 50.000 bảng mỗi năm (khoảng 1,8 tỷ đồng), cùng chỗ ở và các bữa ăn miễn phí. Tuy nhiên, ông Slade cho biết vẫn ưu tiên những phụ nữ có điều kiện tài chính riêng. Trong danh sách tiêu chí do ông tự viết có nêu rõ: “Có một khoản vốn và thu nhập riêng sẽ rất hữu ích. Càng giàu thì càng tốt!”.

Dù sở hữu quỹ đất rộng lớn, vị nam tước này được cho là đang gặp khó khăn về dòng tiền và đang đàm phán bán lại bất động sản tổ tiên cho một chuỗi khách sạn hạng sang. Maunsel House, dinh thự thuộc sở hữu gia đình từ năm 1772, vốn duy trì hoạt động bằng cách cho thuê tổ chức đám cưới, nhưng nguồn thu đã sụt giảm mạnh trong thời kỳ đại dịch.

Trước đó, ông cũng từng gây sốc khi so sánh việc chọn bạn đời với việc mua xe: “Bạn muốn xe thì phải mua xe mới, chứ không phải một chiếc cũ kỹ”. Khi nhìn thấy hồ sơ một phụ nữ 58 tuổi, ông thẳng thừng từ chối và yêu cầu giới hạn độ tuổi dưới 40.

Sau một thời gian không đạt kết quả, ông cho rằng Tinder không phù hợp và nghi ngờ về tính xác thực của các hồ sơ trên ứng dụng.

Đứa con gái bị chối bỏ

Trước đó, Sir Benjamin Slade cũng tưởng chừng bản thân đã tìm được “cái kết viên mãn” khi chuẩn bị kết hôn với nữ thi sĩ và nhà soạn nhạc người Mỹ Sahara Sunday Spain, kém ông hàng chục tuổi. Cặp đôi thậm chí đã có con chung sau khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Dẫu vậy, mọi chuyện nhanh chóng đổ vỡ. Hai đám cưới do phía Sahara tổ chức đều bị ông Slade hủy vào phút chót. Đứa trẻ chào đời là bé gái, trong khi ông mong muốn có con trai để kế thừa danh hiệu Nam tước đời thứ 8.

Theo một người quen, việc đứa trẻ không phải là con trai đã tạo ra “tình huống khó xử”. Đáng chú ý, ông Slade dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào với con gái mình.

Năm 2022, thông tin cho thấy ông chưa từng gặp con, hiện đang sống cùng mẹ tại Pháp trong một lâu đài gia đình từ thế kỷ 16. Hai người quen nhau thông qua một dịch vụ đồng nuôi con cao cấp trước khi tiến hành IVF.

Về phía mình, Sahara Sunday Spain chỉ trích hành động của ông là “đáng xấu hổ”.

Bà chia sẻ: “Tôi biết ông ấy luôn mong có con trai, nhưng lúc hủy đám cưới lần hai thì ông ấy còn chưa biết giới tính đứa bé. Nếu đó là con trai thì liệu ông ấy có thay đổi không? Chỉ mình ông ấy mới trả lời được. Nhưng rõ ràng là ông ấy chẳng hề muốn gặp con gái mình. Điều đó thực sự khiến tôi đau lòng.”

Nguồn: NDTV, Mirror