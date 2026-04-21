Mark Zuckerberg muốn làm "siêu nhân": Tạo ra người song trùng AI kiểm soát 70.000 nhân viên Meta

Tờ The Wired cho hay trong khi giới tinh hoa công nghệ tại Thung lũng Silicon không ngừng than phiền về sự hoài nghi của công chúng đối với trí tuệ nhân tạo (AI), chính các tỷ phú đứng đầu những tập đoàn này lại đang theo đuổi những "kịch bản viễn tưởng" để biến bản thân họ trở thành những thực thể hiện diện ở khắp mọi nơi trong doanh nghiệp.

Vậy đằng sau động thái kỳ lạ này ẩn ý điều gì?

Từ Mark Zuckerberg đến Jack Dorsey

Tờ Financial Times vừa qua đã tiết lộ một dự án đầy tham vọng của Meta: Tạo ra một avatar AI 3D có độ chân thực cực cao của Mark Zuckerberg.

Theo những nguồn tin nội bộ, chatbot này không chỉ có ngoại hình giống hệt tỷ phú sinh năm 1984 mà còn được huấn luyện dựa trên các phát ngôn công khai, phong thái làm việc và quan điểm chiến lược mới nhất của anh.

Mục tiêu của dự án này là để "Zuckerbot" thay mặt ông chủ Meta tương tác với hơn 70.000 nhân viên. Hãy tưởng tượng, một nhân viên cấp thấp cũng có thể thực hiện cuộc gọi video với avatar của Zuckerberg để nhận chỉ dẫn hoặc phản hồi về công việc.

Mark Zuckerberg được cho là đang trực tiếp tham gia vào quá trình thử nghiệm và huấn luyện "người song trùng" của mình, biến đây trở thành ưu tiên hàng đầu trong lộ trình phát triển AI của Meta.

Dù Meta chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng đây rõ ràng là một bước tiến xa hơn so với những gì Sebastian Siemiatkowski (CEO Klarna) hay Eric Yuan (CEO Zoom) từng thực hiện khi dùng bản sao AI để đọc báo cáo tài chính. Tham vọng của Zuckerberg là biến AI thành một "đại sứ quản trị" có khả năng hiện diện 24/7.

Ở một thái cực khác, CEO Jack Dorsey của Block (trước đây là Square) lại chọn một cách tiếp cận mang tính cấu trúc hơn. Sau khi thực hiện các đợt sa thải rầm rộ khiến khoảng 4.000 nhân viên (tương đương 40% lực lượng lao động) mất việc vào tháng 2, Dorsey tiết lộ tầm nhìn về một "lớp thông minh trung tâm" (intelligence layer) mà Block đang xây dựng.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên podcast Long Strange Trip, Dorsey chia sẻ rằng ông muốn rút ngắn khoảng cách giữa CEO và nhân viên. Hiện tại, có khoảng 5 cấp bậc quản lý ngăn cách Dorsey với nhân viên cấp thấp nhất, nhưng ông muốn con số này giảm xuống còn 2 đến 3 trong năm nay.

Thậm chí, trong kịch bản lý tưởng nhất, Dorsey muốn toàn bộ 6.000 nhân viên của công ty đều báo cáo trực tiếp cho mình thông qua lớp hỗ trợ của AI.

CEO Dorsey và cộng sự Roelof Botha (đối tác tại Sequoia) cho rằng hầu hết các công ty hiện nay chỉ coi AI như một "trợ lý" (copilot) để tối ưu hóa cấu trúc cũ. Ngược lại, Block muốn xây dựng một công ty như một thực thể thông minh (mini-AGI), nơi AI thay thế hoàn toàn các tầng lớp quản lý trung gian khô cứng.

Điểm chung giữa "Zuckerbot" của Meta và "cấu trúc phẳng AI" của Block chính là khát khao của các nhà lãnh đạo trong việc xóa bỏ rào cản vật lý và thời gian. Họ muốn có mặt ở mọi nơi, kiểm soát mọi chi tiết và truyền tải ý chí cá nhân tới từng ngóc ngách của doanh nghiệp mà không qua bất kỳ bộ lọc nào.

Tuy nhiên, giới quan sát đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu sự hiện diện ảo này có thực sự mang lại lợi ích cho nhân viên và doanh nghiệp?

Chưa có bằng chứng nào cho thấy một bản sao kỹ thuật số hay một lớp thuật toán có thể thay thế được sự thấu hiểu và kết nối giữa người với người. Việc thu hẹp khoảng cách giữa lãnh đạo cấp cao và nhân viên bình thường thông qua công nghệ có thể chỉ tạo ra một ảo giác về sự gần gũi, trong khi thực chất nó lại củng cố thêm quyền lực độc đoán của người đứng đầu.

Rõ ràng, cả Zuckerberg và Dorsey đều đang coi AI là công cụ để khuếch đại tầm ảnh hưởng cá nhân, biến mình thành những nhân vật trung tâm không thể thay thế. Đây có lẽ là cách phản ứng của giới "tech-bro" trước những thách thức quản trị: Nếu bạn không thể quản lý được hàng ngàn người một cách trực tiếp, hãy biến mình thành một thực thể AI để thực hiện điều đó.

*Nguồn: Wired, FT, CNET