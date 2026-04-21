Chạy cảnh sát, ô tô đâm vào vòng xuyến rồi bay lên không trung

Ashley Parr, 35 tuổi, đã đạt tốc độ 228 km/h trên chiếc BMW 3 Series của mình sau khi không dừng lại khi cảnh sát yêu cầu trên đường A64 gần York, Anh, vào vào ngày 21/7 năm ngoái.

Người quản lý công trường của một dự án phát triển nhà ở đã lái xe về phía nam trên đường A1 ở North Yorkshire trước khi rẽ ra tại nút giao số 42 và không đi vòng qua bùng binh gần Lumby.

Sau khi lao vào vòng xuyến với tốc độ cao, chiếc xe văng lên không trung rồi lật nhiều vòng trước khi dừng lại trong bụi cây ven đường.

Sau đó, Parr thừa nhận tội lái xe nguy hiểm, lái xe dưới ảnh hưởng của ma túy và lái xe trong tình trạng say xỉn.

Chiếc BMW 3 Series của Ashley Parr đạt tốc độ 228 km/h trước khi bay lên không do đâm vào vòng xuyến. (Nguồn: Cảnh sát North Yorkshire)



Tại Tòa án Crown Court ở York hôm 20/4, Parr, đến từ Leeds, đã bị kết án 16 tháng tù giam và cấm lái xe trong 3 năm 8 tháng.

Luật sư bào chữa Phil Morris cho biết vụ tai nạn kết thúc cuộc rượt đuổi khiến Parr bất tỉnh và bị thương nặng đến mức phải nghỉ việc 9 tuần.

Anh bị gãy xương vai, gãy xương sườn và nhiều xương khác.

Morris nói: "Anh ta ra hầu tòa với thái độ hối hận và xin lỗi".

Thẩm phán Simon Hickey cho biết ông chưa từng gặp trường hợp nào có tốc độ cao đến vậy trong suốt sự nghiệp của mình.

Ông nói: "Với hành vi lái xe như vậy trên hai tuyến đường huyết mạch chạy qua quận của chúng ta, chỉ có một hình phạt duy nhất đó là giam giữ ngay lập tức".

Cảnh sát cho biết, vào khoảng 9h10 phút tối, một người dân đã báo cho cảnh sát về hành vi lái xe nguy hiểm của Parr tại khu vực Garrowby Hill thuộc East Yorkshire.

Vì chiếc BMW được đăng ký tại một địa chỉ ở Leeds, cảnh sát dự đoán Parr sẽ lái xe dọc theo đường A64 hướng về phía tây thành phố.

Khi đang ở gần York, cảnh sát giao thông Nick Simpson đã bố trí vị trí tại nút giao Fulford trên đường A64 và bắt đầu bám theo chiếc xe, bật đèn báo hiệu màu xanh của xe mình.

Ban đầu, chiếc xe giảm tốc độ và chuyển sang làn đường số một, nhưng cảnh sát cho biết Parr sau đó đã thực hiện một thao tác bất ngờ vượt qua vạch kẻ đường và tiếp tục di chuyển trên đường A64.

Không dừng lại khi cảnh sát yêu cầu, Parr đạt tốc độ 130 dặm/giờ trước khi nhập vào đường A1(M) hướng nam và tăng tốc lên 142 dặm/giờ.

Sau khi Parr bị kết án, Simpson nói: "Đây là hành vi lái xe cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn có thể dẫn đến cái chết của những người tham gia giao thông khác, cũng như chính người lái xe.

Chúng tôi kiên quyết theo đuổi mục tiêu làm cho các con đường ở North Yorkshire an toàn hơn. Việc loại bỏ những cá nhân lái xe theo kiểu này sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng hành vi này sẽ không được dung thứ".