Cặp Hoàng tử - Công chúa song sinh xinh đẹp của Đan Mạch hiện tại ra sao?

Vào ngày 18 tháng 4, những người con út của Vua Frederik và Hoàng hậu Mary - Hoàng tử Vincent và Công chúa Josephine đã được thực hiện nghi lễ thêm sức bởi giáo sĩ hoàng gia, Giám mục Henrik Wigh-Poulsen, tại Nhà thờ Lâu đài Fredensborg.

Hoàng tử Vincent và Công chúa Josephine, đều 15 tuổi, tiếp nối truyền thống gia đình bằng cách tổ chức lễ thêm sức tại Nhà thờ Lâu đài Fredensborg lịch sử, nơi mà bà nội là Nữ hoàng Margrethe, cha là Vua Frederik cùng các anh chị lớn là Thái tử Christian, 20 tuổi, và Công chúa Isabella, 18 tuổi, đều từng thực hiện nghi lễ này.

Một đoạn video ngắn được Cung điện Hoàng gia Đan Mạch chia sẻ trên Instagram đã tóm tắt những điểm nổi bật trong ngày trọng đại, bao gồm cả một khoảnh khắc hồn nhiên giữa cặp song sinh.

Đoạn video ghi lại cảnh các thành viên hoàng gia đến nhà thờ, các nghi thức của cặp song sinh và một cú chạm tay nắm đấm không thể nhầm lẫn giữa Hoàng tử Vincent và Công chúa Josephine khi cả hai ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu.

Vincent và Josephine đứng sau các anh chị của mình trong dòng kế vị trực tiếp ngai vàng Đan Mạch. Vincent, người chào đời trước em gái 26 phút, đứng ở vị trí ngay phía trên Josephine.

Các con của Vua Frederik và Hoàng hậu Mary đều ở độ tuổi khá gần nhau. Những bức chân dung chính thức từ cung điện cho buổi lễ còn bao gồm hai bức ảnh dễ thương cảnh bốn anh chị em đang đùa nghịch. Trong một khoảnh khắc, cả bốn người cùng cười rạng rỡ khi Thái tử Christian giả vờ túm cổ cậu em trai mình.

Từ trái sang: Thái tử Christian (20 tuổi), Công chúa Josephine (15 tuổi), Hoàng tử Vicent (15 tuổi), Công chúa Isabella (18 tuổi)

Giống như các nhân vật hoàng gia khác, bốn người con của Vua Frederik và Hoàng hậu Mary đều có nhiều cha mẹ đỡ đầu.

Vincent và Josephine đã nhận được sự ủng hộ từ các cha mẹ đỡ đầu trong ngày đặc biệt. Cha đỡ đầu của Hoàng tử Vincent là Vua Felipe của Tây Ban Nha và mẹ đỡ đầu của Công chúa Josephine là người cô, Công chúa Marie, đều đã đến tham dự buổi lễ.

Hiện tại, cặp song sinh hoàng gia đang theo học tại những ngôi trường khác nhau. Hoàng tử Vincent hiện đang theo học tại trường Tranegardsskolen ở Hellerup, trong khi em gái học tại Spir Efterskole, một trường nội trú nằm ở Jutland, cách xa dinh thự của gia đình tại Copenhagen khoảng 280 km.

Cặp song sinh hoàng gia lần lượt đứng thứ 3 và 4 trong danh sách kế vị ngai vàng Đan Mạch

Lễ thêm sức của cặp song sinh diễn ra một tuần sau khi Hoàng gia Đan Mạch thông báo về sự ra đi của ông ngoại hai anh em, Giáo sư John Dalgleish Donaldson, ở tuổi 84.

Ông Donaldson qua đời tại Tasmania, Úc, nơi Hoàng hậu Mary sinh ra và lớn lên. Thông điệp từ cung điện cho biết sức khỏe của ông đã suy giảm trong những năm gần đây.

"Trái tim tôi đang nặng trĩu và những suy nghĩ thật u ám. Người cha yêu dấu của tôi đã qua đời. Nhưng tôi biết rằng khi nỗi đau lắng xuống, những kỷ niệm sẽ làm bừng sáng một ngày của tôi, và điều còn đọng lại mạnh mẽ nhất chính là tình yêu cùng lòng biết ơn đối với tất cả những gì ông đã dành cho và dạy bảo tôi", thông điệp đầy chân thành từ Hoàng hậu viết.

Nguồn: People