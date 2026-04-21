Nhật Bản cảnh báo về nguy cơ xảy ra siêu động đất

Màn hình hiển thị cảnh báo sóng thần trong một cuộc họp báo tại Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ở Tokyo, ngày 20/4/2026 (Ảnh: Kyodo/AP)

Văn phòng Nội các và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết có 1% khả năng xảy ra siêu động đất - so với 0,1% trong điều kiện bình thường - trong khoảng một tuần tới sau trận động đất gần rãnh Chishima và Nhật Bản.

Giới chức Nhật Bản cho biết khuyến cáo về nguy cơ xảy ra siêu động đất này không phải là dự đoán và kêu gọi người dân tại 182 thị trấn dọc bờ biển phía Đông Bắc tăng cường chuẩn bị trong khi vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi kêu gọi người dân xác nhận nơi trú ẩn và tuyến đường sơ tán đã được chỉ định, kiểm tra thực phẩm khẩn cấp và túi đồ dùng cần thiết để có thể di chuyển ngay lập tức khi siêu động đất xảy ra. Bà nói với các phóng viên: "Chính phủ sẽ làm hết sức mình trong trường hợp khẩn cấp".

Đây là khuyến cáo thứ hai về siêu động đất đối với khu vực này trong những tháng gần đây. Khuyến cáo trước đó đã được đưa ra sau trận động đất mạnh 7,5 độ hồi tháng 12/2025, nhưng không có siêu động đất nào xảy ra.

Tuy nhiên, trận động đất và sóng thần hôm 20/4 là lời nhắc nhở đối với khu vực dễ xảy ra động đất liên quan rới thảm họa vào tháng 3/2011. Trận động đất - sóng thần này đã tàn phá những vùng rộng lớn ở bờ biển phía Bắc, gây ra khủng hoảng hạt nhân ở Fukushima.

Đoạn phim của Đài Phát thanh - Truyền hình công cộng Nhật Bản (NHK) cho thấy các vật dụng treo lơ lửng và người dân phải ngồi xổm tại một trung tâm mua sắm ở Aomori, khi chính quyền yêu cầu người dân tìm đến vùng đất cao hơn và tránh các khu vực ven biển.

Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý Thảm họa Nhật Bản xác nhận 2 người ở thành phố Aomori và quận Iwate bị thương sau khi ngã. Các chuyến tàu cao tốc Shinkansen nối Tokyo và miền Bắc Nhật Bản đã tạm thời bị đình chỉ, khiến hành khách phải ở lại trong toa tàu và trên sân ga chờ dịch vụ được nối lại.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất ngoài khơi Sanriku xảy ravào khoảng 16h53 ngày 20/4 (giờ địa phương) và có độ sâu khoảng 19 km. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đo được cường độ trận động đất là 7,4. Trận động đất này đã gây ra sóng thần ở cảng Kuji và tại một cảng khác đều thuộc tỉnh Iwate, trước khi Nhật Bản dỡ bỏ tất cả các cảnh báo và khuyến cáo về sóng thần.

Cơ quan Quản lý Hạt nhân cho biết các nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở liên quan trong khu vực vẫn nguyên vẹn và không phát hiện bất kỳ bất thường nào.

Đã 15 năm kể từ trận động đất mạnh 9 độ và sóng thần khổng lồ vào ngày 11/3/2011 tàn phá một phần phía Bắc Nhật Bản, khiến hơn 22.000 người thiệt mang và buộc gần 0,5 triệu người phải sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng.