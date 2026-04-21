Quên William & Harry đi! Đây mới là 40 "cực phẩm" Hoàng gia độc thân sáng giá nhất thế giới năm 2026

Dù Thân vương William và Vương tử Harry đã "yên bề gia thất" từ lâu, nhưng giấc mơ kết hôn với người trong Hoàng tộc của nhiều người chưa hẳn đã khép lại. Từ Vương quốc Anh cổ kính đến đất nước Jordan ngập nắng, thế giới quý tộc vẫn còn vô số những người thừa kế ngai vàng, các Hoàng tử, Công chúa vô cùng tài năng, giàu có và đặc biệt là... vẫn đang độc thân.

Theo danh sách độc quyền mới nhất từ tạp chí HELLO! , có rất nhiều gương mặt "cực phẩm" mà có thể bạn chưa từng nghe tên. Hãy cùng lướt qua 40 cái tên sáng giá nhất - những người chưa từng đính hôn để xem ai có thể là "bạch mã hoàng tử" hay "công chúa kẹo ngọt" trong mộng của bạn nhé!

TOP 10 GƯƠNG MẶT SÁNG GIÁ NHẤT MỌI ÁNH NHÌN

1. Cassius Taylor (Vương quốc Anh - 29 tuổi - Đứng thứ 50 trong danh sách kế vị)

Cho đến khi ngồi lại trò chuyện với HELLO! , Cassius luôn bị gắn mác "trai hư Hoàng gia" chỉ vì anh làm DJ, thích tiệc tùng và sở hữu một hình xăm bộ xương. Nhưng thực tế, cháu trai của Công tước xứ Kent lại là một tâm hồn nghệ sĩ, ăn nói nhỏ nhẹ, thích nhâm nhi bia và mê món bò Wellington.

Tình yêu lớn nhất của anh là âm nhạc, bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ khi được mẹ mở cho nghe nhạc của George Harrison. Quà ra mắt lý tưởng nhất với anh chàng này? Đơn giản là một chai dầu ô liu nguyên chất loại ngon.

2. Công chúa Alexia (Hà Lan - 20 tuổi - Đứng thứ 2)

Từng theo học trường UWC Atlantic danh giá (nơi nuôi dưỡng Vua cha của cô cùng nhiều Công chúa châu Âu khác) và hiện đang học tại Đại học College London (UCL), Alexia mang trong mình vẻ đẹp rực rỡ và tình yêu đặc biệt với văn hóa Anh.

Cuối năm 2024, cô khiến nhiều người bất ngờ khi chuyển sang học kỹ thuật dân dụng - một bước đi thực tế để tìm hiểu cách quê hương Hà Lan sinh tồn khi 1/3 diện tích nằm dưới mực nước biển. Nàng công chúa kín tiếng này nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Hà Lan, và cực kỳ thích ca hát, chơi khúc côn cầu và gảy guitar.

3. Maharaja Sawai Padmanabh Singh (Ấn Độ - 27 tuổi - Người đứng đầu hiện tại)

Được bạn bè gọi thân mật là "Pacho", vị Maharaja (Đại vương) của Jaipur không chỉ là người mẫu sàn diễn, chuyên gia bảo tồn nghệ thuật mà còn là đại sứ thương hiệu cho US Polo Association.

Là con nuôi của Vua Charles (Anh), Pacho sở hữu khối tài sản ước tính hơn 500 triệu bảng Anh và sống trong Cung điện Thành phố lộng lẫy ở Jaipur. Dù có tin đồn anh đang hẹn hò với nhà thiết kế trang sức người Pháp Claire Deroo, nhưng mọi thứ vẫn chỉ nằm trong vòng bí mật.

4. Arrietta Morales de Grecia (Hy Lạp - 24 tuổi - Đứng thứ 10)

Trái ngược với người em họ thích sự chú ý, Arrietta chọn lối sống cực kỳ kín đáo. Thông tin hiếm hoi người ta biết về cô là việc cô từng tham gia đội bơi nghệ thuật mang tên "Chim cánh cụt Arrecife".

Năm 2024, cô bất ngờ gây sốt khi xuất hiện chớp nhoáng với vai trò phù dâu trong đám cưới của dì mình, diện chiếc váy satin màu xanh dừa cạn tuyệt đẹp.

5. Phu nhân Louise Mountbatten-Windsor (Vương quốc Anh - 22 tuổi - Đứng thứ 17)

Louise là thành viên cấp cao duy nhất của Hoàng gia Anh trên 20 tuổi chưa từng kết hôn. Không chỉ sắp tốt nghiệp đại học St Andrews, cô còn là một sĩ quan quân đội thực tập và là tay đua xe ngựa cừ khôi. Là cháu gái cưng của cố Hoàng tế Philip, cô được ông truyền lại niềm đam mê xe ngựa và thừa kế những chú ngựa cưng của ông. Louise từng thật thà chia sẻ trên LinkedIn rằng cô rất hứng thú với sự nghiệp quân sự, ngoại giao hoặc luật pháp để tự kiếm sống.

6. Ferdinand Habsburg-Lothringen (Áo-Hung - 28 tuổi - Đứng thứ 1)

Nếu Áo và Hungary bất ngờ... khôi phục chế độ quân chủ, Ferdinand sẽ là Thái tử. Còn hiện tại, anh là một tay đua xe chuyên nghiệp thứ thiệt. Đam mê tốc độ từ năm 11 tuổi, Ferdinand từng nằm trong đội vô địch giải đua khắc nghiệt 24 Hours of Le Mans năm 2021. Ngoài ra, anh còn ghi điểm tuyệt đối nhờ việc tích cực gây quỹ cung cấp bữa ăn cho trẻ em nghèo.

7. Công chúa Sirivannavari Nariratana (Thái Lan - 39 tuổi)

Nhà thiết kế thời trang, nữ kỵ sĩ, vận động viên cầu lông từng đoạt huy chương, và là một Thiếu tướng trong Quân đội Hoàng gia - Sirivannavari thực sự là một "nữ cường" của thế giới quý tộc. Cô là gương mặt quen thuộc tại các Tuần lễ thời trang Paris và Milan. Dù từng gãy chân và phải nẹp vít, nàng công chúa kiên cường này tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi dồn hết sức lực để đạt được mục tiêu của mình".

8. Arthur Chatto (Vương quốc Anh - 27 tuổi - Đứng thứ 31) Từng nổi đình đám trên Instagram như một "thỏi nam châm hút fan" nhờ những bức ảnh khoe cơ bắp cuồn cuộn, Arthur làm huấn luyện viên thể hình khi còn học đại học và từng chèo thuyền vòng quanh nước Anh. Tuy nhiên, các fan đã phải "khóc ròng" khi anh quyết định khóa tài khoản cá nhân để gia nhập Thủy quân lục chiến Hoàng gia. Dẫu vậy, hình ảnh anh chàng mặc quân phục vẫn dư sức đốn tim bất cứ ai.

9. Hoàng tử Bereng Constantine Seeiso (Lesotho - 26 tuổi - Đứng thứ 3)

Nếu lướt Instagram của Hoàng gia Lesotho, bạn sẽ thấy Hoàng tử Bereng là người biết tận hưởng cuộc sống nhất. Mê thời trang, thích ăn hàu và không ngại diện những chiếc áo khoác đính sequin lấp lánh lên thảm đỏ, chàng Hoàng tử 26 tuổi này luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực và rực rỡ.

10. Charlotte Casiraghi (Monaco - 39 tuổi - Đứng thứ 12)

Là cháu gái lớn của huyền thoại Grace Kelly, Charlotte tỏa sáng rực rỡ dưới vai trò người mẫu, đại sứ thương hiệu Chanel và kỵ sĩ xuất sắc. Mới đây, cô còn lấn sân sang con đường viết lách với một cuốn sách mang tính triết học. Sau khi chia tay chồng vào năm 2024, bà mẹ hai con quyến rũ này hiện đã quay lại hội độc thân sáng giá.

30 GƯƠNG MẶT HOÀNG TỘC "CỰC PHẨM" TIẾP THEO BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA

11. Leah Isadora Behn (Na Uy - 21 tuổi - Đứng thứ 6):

Nàng thơ duy nhất của Hoàng gia mang tên một nhân vật trong Star Wars . Dù không có tước hiệu, cô nàng người mẫu kiêm beauty blogger này sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi và có cả thương hiệu mỹ phẩm riêng.

12. Alexandre Grimaldi (Monaco - 22 tuổi)

Con trai ngoài giá thú của Thân vương Albert. Anh chàng gốc Mỹ có giọng Anh cực chuẩn này đang là gương mặt trang bìa được săn đón và nuôi tham vọng trở thành đại sứ toàn cầu cho Monaco.

13. Phu nhân Margarita Armstrong-Jones (Vương quốc Anh - 23 tuổi - Đứng thứ 28)

Nhà thiết kế trang sức mang vẻ đẹp hoài cổ, người thừa kế chiếc nhẫn đính hôn kim cương và hồng ngọc tuyệt đẹp của bà ngoại - cố Công chúa Margaret.

14. Thái tử Constantine-Alexios (Hy Lạp - 27 tuổi - Đứng thứ 1)

Chàng họa sĩ kiêm người mẫu được gọi thân mật là "Tino". Sinh ra ở vạch đích với dàn cha mẹ đỡ đầu toàn Vua và Hoàng hậu các nước, Tino nổi tiếng với tình trường sát gái, từng hẹn hò với nữ diễn viên Madelyn Cline.

15. Công chúa Leonor (Tây Ban Nha - 20 tuổi - Đứng thứ 1)

Nữ hoàng tương lai của Tây Ban Nha. Ở tuổi 20, cô đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự gắt gao ở cả hải, lục, không quân và tự mình lái máy bay một cách thuần thục.

16. Hoàng tử Gabriel (Bỉ - 22 tuổi - Đứng thứ 2)

Thiếu úy quân đội, biết nhiều ngoại ngữ, chơi khúc côn cầu và nhảy dù giỏi - một hình mẫu soái ca hoàn hảo của châu Âu.

17. Công chúa Kako (Nhật Bản - 31 tuổi)

Nàng công chúa rạng rỡ và đa tài nhưng vẫn "lẻ bóng". Nếu kết hôn với dân thường (kể cả Hoàng tử nước ngoài), cô sẽ phải từ bỏ tước vị Hoàng gia của mình.

18. Hoàng tử Achileas-Andreas (Hy Lạp - 25 tuổi - Đứng thứ 2)

Thừa hưởng "gen trội" của gia đình, chàng trai tốt nghiệp NYU này đang theo đuổi đam mê diễn xuất và từng đóng chung phim với minh tinh Jennifer Lawrence.

19. Victoria de Marichalar y Borbón (Tây Ban Nha - 25 tuổi - Đứng thứ 5)

Trong một bộ ảnh thực hiện cùng tạp chí ¡Hola! vài năm trước, người phụ nữ đứng thứ năm trong danh sách kế vị ngai vàng Tây Ban Nha đã tạo dáng với một con chim ưng đậu trên bàn tay đeo găng, ôm ba chú cún Rhodesian Ridgeback, rồi diện nguyên cây catsuit họa tiết hoa trong tư thế đứng trên lưng ngựa. Nếu chừng đó vẫn chưa đủ để chứng minh độ gan lì của cô, thì năm ngoái, cô tiếp tục xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế El Desafío (Thử Thách), tranh tài cùng loạt người nổi tiếng khác ở các phần thi về kỹ năng và sức bền. Màn thi đáng nhớ nhất là khi cô nằm trong một chiếc hộp kính đang dần đầy nước, vật lộn bịt từng vòi nước đang xả và cô đã vượt qua.

Lady of Tejada, hay còn được gọi thân mật là "Vic", theo một số nguồn tin từng theo học tại một trường nội trú ở Sussex (Anh), sau đó về Madrid học ngành marketing và truyền thông nhưng đam mê thực sự của cô lại là thời trang. Là một tín đồ của môn đấu bò tót, cô mơ về một ngày được kết hôn và có con, dù hiện tại mới chỉ hẹn hò được hai tháng với một chàng trai Tây Ban Nha vừa là cầu thủ bóng rổ, vừa là chủ một hộp đêm. Khi được hỏi về mẫu đàn ông lý tưởng, cô thẳng thắn đáp: "Thật lòng mà nói thì không. Điều quan trọng nhất với tôi là anh ấy phải là một người tử tế".

20. Alexander Ogilvy (Vương quốc Anh - 29 tuổi - Đứng thứ 60)

Alexander đã vượt qua những đêm thiếu ngủ triền miên, những chặng hành quân dài 40 dặm và vô số giờ là ủi quân phục đến từng nếp gấp để hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst. Giờ đây, anh nối gót Thân vương William và Vương tử Harry gia nhập Trung đoàn Blues and Royals - một trong hai trung đoàn hợp thành lực lượng Kỵ binh Hoàng gia danh giá.

Là con trai của ông James và bà Julia Ogilvy, đồng thời là cháu ngoại của Công chúa Alexandra, chàng trai trẻ từng theo học tại Đại học Brown (Mỹ). Trong những năm tháng nơi giảng đường, anh có mối tình với Michaela Kennedy-Cuomo, cháu gái của cố Thượng nghị sĩ Robert Kennedy. Tuy nhiên, chuyện tình ấy đã không đi đến cuối con đường, và hiện Alexander được cho là vẫn đang độc thân.

21. Công chúa Elisabeth (Bỉ - 24 tuổi - Đứng thứ 1)

Nàng công chúa kế vị ngai vàng Bỉ không chỉ chơi piano điêu luyện mà còn thành thạo bốn ngoại ngữ, được huấn luyện để chỉ huy một trung đội quân sự, và thậm chí có hẳn một trạm nghiên cứu ở Nam Cực mang tên mình.

Công chúa Elisabeth, con gái đầu lòng của Vua Philippe và Vương hậu Mathilde, từng theo học nội trú tại trường UWC Atlantic ở phía nam xứ Wales, trước khi giành tấm bằng đại học tại Lincoln College, thuộc Đại học Oxford. Chính tại đây, dưới cái tên Elisabeth de Saxe-Coburg, nàng đã khoác áo đội đua thuyền của trường. Hiện tại, công chúa đang theo học chương trình thạc sĩ Chính sách công tại Đại học Harvard.

Dù bận rộn với việc học toàn thời gian, nàng vẫn đảm nhận các hoạt động hoàng gia một cách độc lập, hoặc tháp tùng vua cha - người nổi tiếng với sở thích lái trực thăng cùng các thành viên khác trong gia đình. Từng có tin đồn công chúa hẹn hò với một nam sinh cùng Lincoln College, song đến nay chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về mối quan hệ tình cảm này.

22. Thái tử Christian (Đan Mạch - 20 tuổi - Đứng thứ 1)

"Hôm nay, giấc mơ của một cậu bé đã thành hiện thực" - vị Thái tử viết trên trang cá nhân hồi tháng 10. "Tôi đã có cơ hội ngồi trên một trong những chuyến bay huấn luyện cuối cùng của tiêm kích F-16".

Chuyến bay ngang qua bán đảo Jutland, nơi Christian đảm nhiệm vai trò hoa tiêu, không chỉ khiến chính anh phấn khích mà còn làm những người hâm mộ "đứng ngồi không yên" trước loạt ảnh vị Thái tử trong bộ đồ phi công. Christian từng dành một năm gap year để làm việc tại hai nông trại ở Đông Phi. Năm ngoái, anh vượt qua khóa huấn luyện quân sự cơ bản với bài kiểm tra khắc nghiệt: Cuốc bộ hơn 64 km trong ba ngày, vác ba lô 30 kg và chỉ được cấp một phần tư khẩu phần ăn thông thường.

Ngoài những thành tích trong quân ngũ, Christian còn là một tín đồ lễ hội âm nhạc chính hiệu. Hồi tháng 8, ống kính đã ghi lại khoảnh khắc anh trao nụ hôn cho bạn gái Emma Nygaard tại một festival. Trong sinh nhật tuổi 18 của Christian vào năm 2023, chỉ chưa đầy ba tháng trước khi thoái vị, Nữ hoàng Margrethe đã gửi đến cháu trai một lời nhắn đầy xúc động về số mệnh đang chờ đợi cậu phía trước. "Con đường đời của con đã được định sẵn", bà nói. "Bởi một ngày nào đó, con sẽ nối nghiệp cha con, cũng như cha con rồi cũng sẽ nối nghiệp ta. Con trở thành một mắt xích trong chuỗi lịch sử dài đã gắn kết đất nước chúng ta suốt hàng bao thế kỷ".

23. Công chúa Salma bint Abdullah (Jordan - 25 tuổi)

Công chúa Salma, em gái Thái tử Hussein, không nằm trong danh sách kế vị ngai vàng vì là phận nữ nhi, nhưng lại được xem là "viên ngọc quý" của hoàng gia Jordan. Con gái của Hoàng hậu Rania đã trở thành nữ phi công lái máy bay phản lực đầu tiên của đất nước khi mới 19 tuổi, từng thực hiện các chuyến bay thả hàng cứu trợ y tế xuống Dải Gaza. Năm 2023, nàng tốt nghiệp Đại học Nam California với tấm bằng khảo cổ học. Đầu tháng này, công chúa đã tháp tùng mẹ đến Wadi Rum - di sản thế giới nằm ở miền Nam Jordan. Sa mạc từng là bối cảnh cho loạt phim Dune và hai phần của thương hiệu Star Wars nay lại trở thành phông nền cho một vai trò đang dần định hình của vị công chúa trẻ.

24. Bá tước Nikolai (Đan Mạch - 26 tuổi - Đứng thứ 6)

Cựu Hoàng tử bị tước danh hiệu để sống "bình thường" hơn. Dù chạnh lòng, anh vẫn tỏa sáng rực rỡ với tư cách người mẫu quốc tế.

25. Công chúa Catharina-Amalia (Hà Lan - 22 tuổi - Đứng thứ 1)

Không phải anh hùng nào cũng khoác áo choàng nhưng nàng công chúa đáng mơ ước nhất Hà Lan thì có. Catharina-Amalia, trưởng nữ của Vua Willem-Alexander và Vương hậu Máxima gốc Argentina, mê những chiếc váy có áo choàng gần như mê những chiếc vương miện. "Cứ đưa tôi xem một chiếc vương miện, tôi sẽ biết nó đến từ đâu. Tôi từng đội vương miện của mẹ. Hễ thấy một chiếc đặt trên bàn trang điểm của bà là tôi đội thẳng lên đầu".

Công chúa xứ Orange cũng đã nếm trải mặt tối của hào quang. Dù chính thức theo học tại Đại học Amsterdam, cô phải âm thầm học chương trình cử nhân ở Madrid vì từng đối diện nguy cơ bị bắt cóc. Bất chấp những biến cố ấy, năm ngoái cô đã tốt nghiệp với tấm bằng kép về chính trị, tâm lý, luật và kinh tế trở thành niềm cảm hứng thực sự cho người dân Hà Lan.

Tên của cô hiện đã được đặt cho không ít biểu tượng quốc gia: Một trang trại điện gió ngoài khơi, một cây cầu đi bộ, một trung đoàn quân đội Hà Lan, một máy bay vận tải quân sự và cả một tàu nạo vét.

26. Hoàng tử Emmanuel (Bỉ - 20 tuổi - Đứng thứ 3)

Yêu thiên nhiên, chơi saxophone và lướt ván buồm, Vương tử Emmanuel dường như còn có một thân phận bí mật khác. Nhiều nguồn tin cho rằng anh chính là một nửa của Vyntrix - bộ đôi DJ techno chuyên sản xuất các bản nhạc sôi động. Dù chưa chính thức xác nhận, nhưng hình ảnh trên mạng xã hội của Vyntrix có nét tương đồng rất lớn với vị vương tử này.

27. Công chúa Isabelle d'Orléans (Pháp - 20 tuổi)

Dù nước Pháp không còn chế độ quân chủ, sự xuất hiện của Công chúa Isabelle tại Le Bal des Débutantes năm ngoái vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Đang là sinh viên trường kinh doanh ESCP tại London, Isabelle bước vào giới thượng lưu trong chiếc váy hồng tuyệt đẹp của Antonio Grimaldi.

28. David Armstrong-Jones (Vương quốc Anh - 64 tuổi - Đứng thứ 26)

David Armstrong-Jones không phải người trưởng thành độc thân trẻ nhất trong hoàng gia Anh, nhưng ông đã quay trở lại danh sách những quý ông "có cửa" sau khi chia tay Serena Armstrong-Jones, Bá tước phu nhân xứ Snowdon, vào năm 2020. Ông cũng không phải người lớn tuổi nhất: Edward, Công tước xứ Kent, năm nay 90 tuổi, vừa goá vợ hồi tháng 9, còn Công chúa Alexandra, 88 tuổi, đã ở vậy từ năm 2004.

Là con trai duy nhất của Công chúa Margaret và Antony Armstrong-Jones, thời trẻ ông từng có một lối sống hào hoa khó ai bì kịp từng hẹn hò với nhà báo Susannah Constantine và thường xuyên rong ruổi khắp London trên chiếc Aston Martin DB5 mui trần.

Vị doanh nhân trong lĩnh vực nội thất và thiết kế này đến nay vẫn chưa tái hôn, dù đã bắt đầu mối quan hệ với Isabelle de La Bruyère từ năm 2022 - cựu giám đốc của nhà đấu giá danh tiếng Christie's, nơi David hiện giữ chức chủ tịch danh dự.

29. Charles Armstrong-Jones (Vương quốc Anh - 26 tuổi - Đứng thứ 27)

Con trai duy nhất của Bá tước Snowdon thường ít được công chúng để ý bởi anh gần như đứng ngoài ánh đèn truyền thông. Thế nhưng, xét về thứ tự kế vị ngai vàng Anh, anh lại đang giữ vị trí cao nhất trong số các quý ông còn độc thân (chưa từng kết hôn, cũng chưa từng ly hôn) ở độ tuổi từ 20 trở lên.

Năm ngoái, em gái anh - Tiểu thư Margarita hiếm hoi hé lộ đôi nét về cuộc sống riêng của anh trai: "Anh ấy rất say mê nhạc giao hưởng. Tất cả đều do tự học mà thành, anh ấy có thể hát, chơi piano lẫn guitar. Rồi bằng cách nào đó, anh ghép tất cả lại với nhau, kể cả những bản hợp xướng trực tuyến, ngay trên chiếc laptop của mình để tạo thành một bản nhạc hoàn chỉnh".

Là cựu học sinh trường danh giá Eton, anh được nuôi dạy trong nếp sống hoàng gia đúng nghĩa: Lễ rửa tội tổ chức tại Cung điện St James, những mùa Giáng sinh sum vầy ở Sandringham và mùa hè thong dong tại lâu đài Balmoral. Hồi đầu tuổi teen, anh từng đảm nhận vai trò Thị đồng Danh dự, nâng vạt áo choàng cho cố Nữ hoàng trong các nghi lễ quốc gia. Tuy nhiên kể từ đó đến nay, anh chưa một lần tham gia bất kỳ hoạt động hoàng gia chính thức nào.

30. Công chúa Maria-Olympia (Hy Lạp - 29 tuổi - Đứng thứ 5)

Là con gái đỡ đầu của Vua Charles, cô từng hồi tưởng kỷ niệm năm 11 tuổi: "Tôi đã cùng ngài dùng bữa sáng với thịt xông khói và trứng bác, trước khi ngài đưa tôi đi xem vở nhạc kịch Shrek The Musical". Cuộc sống thượng lưu vẫn tiếp diễn với cô gái tốt nghiệp Đại học New York này, hiện là biên tập viên cộng tác của trang thời trang cao cấp Moda Operandi và từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí HELLO! Fashion. Olympia - cái tên mà cô yêu thích được gọi đang sở hữu 309.000 người theo dõi trên Instagram, trong đó có Martin Pacanowski, một doanh nhân người Argentina được đồn đoán là bạn trai của cô từ năm 2024.

31. Samuel Chatto (Vương quốc Anh - 29 tuổi - Đứng thứ 30)

Tưởng chừng "suất rể hoàng gia" của Sam Chatto đã không còn trống vào Giáng sinh 2024, khi anh đưa bạn gái Eleanor Ekserdjian cùng tham gia buổi đi bộ đến nhà thờ của hoàng gia tại Sandringham - sự kiện vốn chỉ dành cho các thành viên hoàng gia và vợ/chồng của họ. Vậy mà hơn một năm trôi qua, chàng nghệ sĩ kiêm thợ gốm, đồng thời là huấn luyện viên yoga có chứng chỉ này vẫn chưa hề có động thái "trao nhẫn" như lời bài hát nổi tiếng của Beyoncé.

Sam là con trai của Quý bà Sarah Chatto và là cháu ngoại của Công chúa Margaret. Anh gặp Eleanor cũng là một nghệ sĩ tại Đại học Edinburgh, nơi anh theo học ngành Lịch sử Nghệ thuật. Sau đó, Sam tiếp tục theo học tại Royal Drawing School (Trường Hội họa Hoàng gia) và sang tận Nhật Bản để mài giũa tay nghề làm gốm.

32. Công chúa Jalila bint Ali (Jordan - 20 tuổi)

Cháu gái của Quốc vương Abdullah II và Hoàng hậu Rania đã chứng tỏ bản lĩnh của một nữ kỵ sĩ từ năm 16 tuổi, khi trở thành thí sinh trẻ nhất tham dự cuộc đua ngựa đường trường Gallops of Jordan. Vị công chúa cùng huấn luyện viên của mình đã phi nước đại suốt 120 dặm xuyên qua Thung lũng Mặt Trăng để về đích tại Petra, nơi cha cô - Hoàng tử Ali bin Al Hussein đang chờ đón ở vạch đích.

Mẹ cô, Công nương Rym Ali, từng là phóng viên của hãng tin CNN. Jalila tốt nghiệp trường nội trú King's Academy vào năm 2023, và cũng trong năm đó, cô nhận được nhiều lời khen ngợi tại đám cưới của anh họ - Thái tử Hussein nhờ vẻ thanh lịch trong chiếc đầm xanh hiệu Edelina Joyce.

33. Bá tước Felix (Đan Mạch - 23 tuổi - Đứng thứ 7)

Felix, cùng các anh chị em của mình, đã bị bà nội tước danh hiệu Điện hạ (HRH) xuống còn Các hạ (His Excellency) vào năm 2023, song vẫn giữ được một số đặc quyền hoàng gia. Năm ngoái, anh được trao Bắc Đẩu Bội tinh hạng Đại Thập tự nhân dịp sinh nhật lần thứ 57 của bác ruột - Vua Frederik. Chàng sinh viên ngành vận tải biển quốc tế, người vừa "tạm biệt" mái tóc bồng bềnh để đổi sang kiểu đầu đinh gọn gàng năm ngoái, có mối quan hệ rất thân thiết với anh trai Nikolai. "Chúc mừng sinh nhật người anh em chí cốt của tôi", Nikolai viết trên mạng xã hội nhân dịp sinh nhật lần thứ 23 của Felix. "Chúc chúng ta sẽ còn cùng nhau đưa ra thêm nhiều quyết định 'hú hồn' nữa nhé".

34. Công chúa Ingrid Alexandra (Na Uy - 22 tuổi - Đứng thứ 2)

Dù sinh ra trong nhung lụa hoàng gia, Công chúa Ingrid Alexandra vẫn có một tuổi thơ khá bình dị khi được cha mẹ gửi vào học tại một trường tiểu học công lập gần nhà. Trưởng thành, cô nhập ngũ và đảm nhiệm vị trí xạ thủ trên xe chiến đấu bộ binh CV90 trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, trước khi sang Úc theo học ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Sydney. Trong thời gian ở xứ sở chuột túi, nàng công chúa sẽ tạm gác lại các nhiệm vụ hoàng gia và biết đâu, đây lại là khoảng lặng để cô có thêm thời gian gặp gỡ những "ý trung nhân" tiềm năng.

35. Hoàng tử Hashem (Jordan - 21 tuổi - Đứng thứ 2)

Em trai của Thái tử Hussein sắp bước sang tuổi 21 vào cuối tháng này, và đây có thể là cột mốc đánh dấu sự xuất hiện nhiều hơn trước công chúng của vị hoàng tử vốn khá kín tiếng. Anh hiện mang quân hàm Thiếu úy trong lực lượng vũ trang Jordan, song theo các nguồn tin, đang theo học tại Đại học Georgetown (Mỹ). Hồi năm 2023, dư luận từng xôn xao khi anh tháp tùng cha mẹ sang Tây Ban Nha trong chuyến công du hoàng gia chính thức đầu tiên của mình, thậm chí có những đồn đoán về một mối lương duyên với công chúa Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thêm diễn biến nào mới.

36. Camille Gottlieb (Monaco - 27 tuổi)

Cô thừa hưởng nhan sắc từ người bà huyền thoại Grace Kelly và mẹ là Công nương Stéphanie, nhưng lại không có tên trong hàng kế vị ngai vàng bởi cô là con ngoài giá thú. Cha cô, ông Jean Raymond Gottlieb, từng là vệ sĩ của mẹ cô. Hiện tại, cô sở hữu công ty marketing của riêng mình, tích cực tham gia các chiến dịch chống lái xe khi say rượu và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện cùng cậu ruột - Thân vương Albert và mợ - Công nương Charlene. "Tôi rất hạnh phúc khi cậu tin tưởng giao cho tôi đại diện cho mình trong những dịp trọng đại", cô từng chia sẻ với tạp chí Tatler. "Điều đó khiến tôi tự hào bởi nó cho thấy cậu đặt niềm tin vào tôi trong rất nhiều việc".

37. Zenouska Mowatt (Vương quốc Anh - 35 tuổi - Đứng thứ 64)

Dòng dõi kế vị ngai vàng Anh thực ra vẫn còn tiếp tục sau Zenouska Mowatt - chắt ngoại của Vua George V nhưng các nhà phả hệ, kể cả những người kỳ cựu tại Debrett's, thường dừng việc truy xét ở đây.

Cháu ngoại của Công chúa Alexandra đã trở thành tâm điểm tranh cãi ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bởi mẹ cô Marina Ogilvy có thai khi chưa kết hôn. Cha mẹ Zenouska phải vội vã tổ chức đám cưới vài tháng trước khi cô chào đời, trong đó Marina xuất hiện với chiếc mũ và bộ váy nhung đen thay vì sắc trắng truyền thống.

Thuở nhỏ, Zenouska là bạn thân của Công chúa Eugenie; cả hai từng được chụp ảnh khi được Sarah Ferguson đón từ trường mầm non Montessori. Hiện tại, Zenouska đang làm giám đốc marketing cho một hãng thiết kế nội thất cao cấp. Trên Instagram, cô được biết đến với những khoảnh khắc có phần lạ đời chẳng hạn lần đi xem concert của Pitbull với chiếc mũ được thiết kế riêng để trông như thể cô đang… trọc đầu.

38. Hoàng tử Georg (Liechtenstein - 26 tuổi - Đứng thứ 3)

Người em trai - "quân dự bị" trong hàng kế vị ngai vàng Liechtenstein bỗng thoát khỏi cái bóng mờ nhạt của mình hồi năm ngoái, khi một bức ảnh được lan truyền, trong đó anh được cho là đang quàng tay ôm Công chúa Elisabeth của Bỉ. Người phát ngôn của cha anh đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định đó là "ảnh giả do trí tuệ nhân tạo tạo ra".

Quả là đáng tiếc, bởi nếu có thật, mối tình ý nhị với vị nữ hoàng tương lai của nước Bỉ có lẽ là điều thú vị nhất người ta có thể nói về chàng chiến lược gia phần mềm đang sống ở New York này. Nhưng dù sao đi nữa, vụ việc cũng đã giúp anh lọt vào "tầm ngắm" của không ít cô gái đang nuôi mộng trở thành công nương.

39. Công chúa Maria Carolina (Ý - 22 tuổi - Đứng thứ 1)

Tin vui là Maria Carolina đang đứng trước cơ hội kế vị Vương tộc Bourbon–Hai Sicilies, sau khi cha cô Công tước xứ Castro xóa bỏ luật thừa kế ưu tiên con trai trong gia tộc. Tin kém vui hơn là vương triều này vốn là một nhánh thứ của hoàng tộc Tây Ban Nha đã bị phế truất khỏi ngôi vị cai trị đảo Sicily và miền Nam nước Ý từ năm 1861.

Nàng "công chúa không ngai" thường xuyên khoe ảnh chụp cùng em gái Maria Chiara trên Instagram, và hiện đã sở hữu 190.000 người theo dõi. Các tin tức rộ lên trong tháng này cho rằng cô đang hẹn hò với Jordan Bardella - chính trị gia 30 tuổi nổi tiếng với quan điểm chống nhập cư, đồng thời là Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (National Rally) của Pháp. Tin đồn bắt nguồn từ một đoạn clip ghi lại cảnh cô bước lên xe cùng ông. Cho đến nay, cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

"Tôi vẫn đang chờ Hoàng tử Bạch mã của mình xuất hiện, ôm đàn guitar và cầm một đóa hồng đỏ đến hát tặng tôi", cô chia sẻ với tạp chí HELLO! hồi năm 2024. "Vị trí này vẫn còn bỏ ngỏ, và tôi sẵn sàng nhận đơn ứng tuyển".

40. Hoàng tử Louis (Luxembourg - 39 tuổi)

Hoàng tử Louis lẽ ra đang đứng thứ bảy trong hàng kế vị ngai vàng, nếu ông không từ bỏ quyền thừa kế vào năm 2006 - thời điểm ông kết hôn với Tessy Antony, một cựu quân nhân, mà không có sự chấp thuận của vua cha. Cuộc hôn nhân tưởng chừng như cổ tích ấy đã khép lại vào năm 2019.

Mối tình tiếp theo với nữ luật sư người Pháp Scarlett-Lauren Sirgue cũng không đi đến đâu: Hai người đính hôn rồi chia tay vào năm 2022, vì "những khác biệt căn bản trong quan điểm sống". Hiện Louis đang sống tại Paris, sở hữu bằng lái máy bay và giữ vai trò bảo trợ cho Liên đoàn Bóng bàn Luxembourg.