Giá vé giao thông tại World Cup 2026 gây tranh cãi

Giá vé giao thông phục vụ FIFA World Cup 2026 đang là chủ đề gây tranh cãi, khi mức phí giữa các thành phố đăng cai chênh lệch rất lớn. Tại một số nơi, người hâm mộ chỉ phải trả khoảng 2,5 USD cho vé khứ hồi của một chuyến tàu. Trong khi đó, ở bang New Jersey của Mỹ, con số này lên tới 150 USD cho hành trình bằng tàu từ New York tới sân MetLife - cao gấp hơn 10 lần ngày thường, làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận của khán giả.

Theo kế hoạch, mỗi trận đấu tại sân MetLife sẽ cần vận chuyển khoảng 40.000 khán giả bằng tàu và xe trung chuyển, trong bối cảnh các bãi đỗ xe xung quanh sân bị đóng cửa và yêu cầu an ninh tăng cao. Nhà chức trách cho rằng mức giá này là cần thiết để bù đắp chi phí vận hành thực tế.

Ông Kris Kolluri - Tổng giám đốc, Cơ quan vận hành giao thông công cộng NJ Transit cho hay: "Để vận chuyển 40.000 người và chi trả mức chi phí 6 triệu USD mỗi trận, chúng tôi buộc phải đặt giá vé 150 USD. Người dân New Jersey không thể và không phải trợ giá cho việc di chuyển của người hâm mộ đến xem trận đấu vì điều đó là không công bằng".

Tuy nhiên, phía Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) lại có quan điểm khác. Tổ chức này cảnh báo rằng giá vé cao có thể phản tác dụng, khiến người hâm mộ tìm đến các phương tiện khác, từ đó làm gia tăng ùn tắc và ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm tổng thể.

Ông Heimo Schirgi - Giám đốc vận hành World Cup 2026 nói: "Mô hình giá hiện tại của New Jersey sẽ tạo ra tác động tiêu cực. Giá vé cao sẽ khiến người hâm mộ chuyển sang các phương thức di chuyển khác. Điều này làm gia tăng nguy cơ ùn tắc, đến muộn và tạo ra những hệ lụy lan rộng, làm suy giảm lợi ích kinh tế cũng như di sản lâu dài mà khu vực có thể đạt được khi đăng cai World Cup".

Ngoài ra, các lựa chọn thay thế như xe buýt trung chuyển do FIFA vận hành cũng có giá không hề thấp, khoảng 80 USD đối với vé khứ hồi, trong khi các dịch vụ gọi xe bị hạn chế do thiếu bãi đỗ. Điều này khiến bài toán di chuyển của người hâm mộ trở nên phức tạp hơn, đặc biệt với những người có ngân sách hạn chế.