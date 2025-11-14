Maroc bị chỉ trích vì giết hàng nghìn con chó vì World Cup

Maroc là một trong ba quốc gia sẽ đồng đăng cai World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi bị cáo buộc tiêu diệt hàng nghìn con chó hoang để "làm sạch đường phố" trước thềm giải đấu. Sáu thành phố của Maroc dự kiến sẽ tổ chức các trận đấu trong kỳ World Cup kéo dài sáu tuần vào mùa hè năm 2030.

Theo The Telegraph , tình trạng giết hại chó hoang đang diễn ra trên quy mô lớn ở Maroc, nơi có khoảng 3 triệu con chó hoang sinh sống. Các nhóm bảo vệ động vật quốc tế cáo buộc chính quyền nước này đang tiến hành chiến dịch tiêu diệt hàng loạt nhằm "làm đẹp hình ảnh quốc gia" trước các sự kiện thể thao quốc tế, bao gồm Cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON) và World Cup 2030.

Maroc được cho là đang giết hàng nghìn con chó, trong khi đất nước này sẽ đồng đăng cai World Cup 2030. (Ảnh: Getty)

Tờ báo Anh cũng cho biết họ đã xem được các đoạn video và hình ảnh rùng rợn, cho thấy xác chó chất đống, cảnh những con vật bị bắn, đánh đập hoặc bị kẹp cổ bằng kim loại.... khiến dư luận phẫn nộ.

Một phụ nữ Maroc tên Latifa kể lại: "Con gái tôi nhìn thấy xác một con chó gần nhà, trên người nó đầy vết đạn. Đó là một con chó hiền lành, sống ở khu phố chúng tôi. Lũ chó con của nó vẫn đang cố gắng bú sữa".

Liên minh Bảo vệ và Phúc lợi Động vật Quốc tế (IAWPC) khẳng định tình hình đã "trở nên tồi tệ hơn nhiều" kể từ khi Maroc được chọn làm đồng chủ nhà World Cup. Đại diện tổ chức này nói thêm: "Hiện tại, trước thềm AFCON, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát".

Trong khi đó, chính phủ Maroc phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc, cho biết việc kiểm soát động vật hoang dã thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Đại sứ quán Maroc tại London ra tuyên bố: "Chúng tôi hoàn toàn phủ nhận việc có kế hoạch tiêu hủy chó hoang trước World Cup. Maroc đã thể hiện cam kết rõ ràng trong việc quản lý động vật một cách nhân đạo và bền vững".

Theo tuyên bố này, Maroc sẽ xây dựng thêm các trại tạm trú cho chó tại năm thành phố trước cuối năm 2025, đồng thời triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về phúc lợi động vật.

Chính phủ nước này cũng đang trình dự luật bảo vệ quyền động vật, trong đó quy định việc an tử chỉ được thực hiện như biện pháp cuối cùng. Tuy nhiên, các nhóm vận động cho rằng dự luật này "hình sự hóa lòng trắc ẩn" vì đề xuất phạt tiền những người cho ăn hoặc chăm sóc động vật hoang.

Sức ép từ dư luận cũng khiến Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phải lên tiếng. Một phát ngôn viên của FIFA cho biết họ đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Maroc để cảnh báo về vấn đề này. FIFA khẳng định Maroc đã "vạch ra cam kết bảo vệ quyền động vật" và họ đang theo dõi để đảm bảo các cam kết được thực hiện.

Phía FIFA cũng nhận được xác nhận rằng một số biện pháp đã được thực hiện và một luật mới đang được soạn thảo để cố gắng giải quyết tình hình hiện tại bằng cách tiếp cận cân bằng.

Các nhóm bảo vệ động vật quốc tế cho rằng việc Maroc tổ chức hai giải đấu lớn liên tiếp là cơ hội để quốc gia này thể hiện cam kết nhân đạo, nhưng cảnh báo rằng mỗi hình ảnh về bạo lực với động vật đều có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.