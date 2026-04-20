Sao kê tài khoản ngân hàng của 1 người phụ nữ, công an phát hiện hơn 1,1 tỷ đồng liên quan đến đường dây lừa đảo

Theo thông tin từ cơ quan chức năng thành phố Lão Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đầu tháng 10/2025, một người phụ nữ họ Trương đã đến quầy giao dịch Ngân hàng Hồ Bắc để yêu cầu rút 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) tiền mặt. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền này vừa được chuyển vào tài khoản của bà Trương lúc 2 giờ sáng cùng ngày. Việc một khoản tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản đã lập tức bị rút ra trong thời gian ngắn nhanh chóng khiến nhân viên ngân hàng chú ý.

Theo quy định về phòng chống rửa tiền và phòng chống lừa đảo tại Trung Quốc, những giao dịch có dấu hiệu bất thường như trên bắt buộc phải được kiểm tra, xác minh nguồn gốc. Vì vậy, nhân viên ngân hàng đã trực tiếp làm việc với khách hàng để làm rõ mục đích sử dụng khoản tiền.

Tuy nhiên, khi được hỏi, bà Trương chỉ đưa ra những lời giải thích khá mơ hồ, cho biết số tiền được dùng để “giải quyết công việc”. Khi tiếp tục được yêu cầu làm rõ nội dung cụ thể, người phụ nữ này lại thay đổi lý do, nói rằng “có người thân cần dùng tiền gấp”.

Việc khách hàng liên tục đưa ra thông tin thiếu nhất quán càng khiến nhân viên ngân hàng càng nghi ngờ về tính minh bạch của giao dịch. Ngay sau đó, ngân hàng đã chủ động liên hệ với người chuyển tiền – một cá nhân ở tỉnh Cát Lâm – để xác minh. Tuy nhiên, kết quả đối chiếu lại cho thấy nhiều điểm mâu thuẫn.

Theo đó, trong khi người chuyển tiền khẳng định đây chỉ là giao dịch “giữa bạn bè”, bà Trương lại cho biết khoản tiền trên liên quan đến “chi phí cưới hỏi trong gia đình”. Trước tình huống này, ngân hàng lập tức trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát chống lừa đảo thành phố Lão Hà Khẩu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý. Song song với việc rà soát sao kê tài khoản, cơ quan chức năng cũng liên hệ với con trai của bà Trương để xác minh thông tin.

Kết quả cho thấy, lời khai từ người thân hoàn toàn trái ngược với những gì bà Trương đã trình bày trước đó. Cụ thể, gia đình không có kế hoạch tổ chức đám cưới, cũng không phát sinh nhu cầu tài chính lớn, càng không có lý do để nhận và rút số tiền 300.000 NDT trong thời điểm đó.

Trước những chứng cứ rõ ràng, bà Trương bắt đầu tỏ ra hoang mang và chủ động đề nghị không thực hiện giao dịch rút tiền nữa. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát phối hợp với ngân hàng lập tức áp dụng biện pháp tạm thời phong tỏa tài khoản của bà Trương nhằm ngăn chặn việc chuyển tiền ra khỏi hệ thống.

Từ đây, cuộc điều tra chuyển hướng sang truy tìm nguồn gốc số tiền. Chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan chức năng phát hiện một chi tiết quan trọng: tại tỉnh Cát Lâm, cảnh sát địa phương cũng đang truy vết dòng tiền liên quan đến cùng một giao dịch.

Qua hệ thống chia sẻ dữ liệu, lực lượng điều tra xác định số tiền 300.000 NDT thực chất có nguồn gốc từ một nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Nạn nhân đã bị các đối tượng giả danh hướng dẫn chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của bà Trương thông qua hình thức thao túng từ xa.

Điều này có nghĩa là tài khoản của bà Trương đã bị lợi dụng như một “trạm trung chuyển” trong chuỗi rửa tiền của đường dây lừa đảo. Sau khi tiền được chuyển vào, các đối tượng sẽ tiếp tục tìm cách rút tiền mặt hoặc chuyển sang nhiều tài khoản khác nhằm xóa dấu vết dòng tiền.

Chỉ đến khi được cảnh sát giải thích rõ vụ việc , bà Trương mới thừa nhận bản thân đã bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng thông qua chiêu thức giả danh “cán bộ nhà nước”. Trước đó, bà nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên cơ quan chức năng, thông báo về việc “phát tiền hỗ trợ chính sách” và yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Sau đó, bà được hướng dẫn rút tiền mặt và chuyển theo chỉ định, với lời hứa sẽ được trả “tiền công” sau khi hoàn thành.

Từ vụ việc trên, lực lượng công an Trung Quốc cảnh báo các đối tượng lừa đảo đang ngày càng sử dụng những kịch bản tinh vi để dụ dỗ các nạn nhân tham gia vào các khâu trung gian trong chuỗi rửa tiền mà không hề hay biết. Vì vậy, mọi người tuyệt đối không nên cho mượn, cho thuê hoặc đứng tên sử dụng tài khoản ngân hàng cho người khác, bởi hành vi này tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Không chỉ đối mặt với nguy cơ thiệt hại tài sản, người liên quan còn có thể bị cuốn vào các giao dịch bất minh ngoài tầm kiểm soát, kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

(Theo News.cctv.com)