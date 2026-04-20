Trung Quốc gây chấn động với công nghệ pin xe điện "nhanh như đổ xăng": Sạc từ 5% đến 95% trong 9 phút

Hãng sản xuất pin xe điện Trung Quốc Sunwoda đang chuyển trọng tâm sang công nghệ sạc nhanh hơn và đa dạng hóa các loại pin. Đặc biệt, họ ra mắt dòng sản phẩm mới kết hợp pin LFP siêu nhanh, phát triển pin ion natri và hệ thống pin điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo.

Tâm điểm của buổi trình diễn là bộ pin Xingchi Supercharge Battery 2.0, một bộ pin lithium-sắt photphat được thiết kế dành cho xe điện chở khách. Nó hỗ trợ sạc 15C, cho phép sạc từ 5% lên 95% chỉ trong chín phút, hoặc từ 5% lên 75% trong 5,5 phút. Hệ thống được trình diễn bao gồm 264 cell hình lăng trụ, cung cấp hơn 98,8 kWh ở điện áp 844,8 V.

Dòng điện cực đại đạt 1.800 A, trong khi tuổi thọ chu kỳ vượt quá 1.500 chu kỳ. Theo công ty, sạc siêu nhanh có thể được sử dụng trong suốt thời gian bảo hành của pin mà không bị hạn chế.

Dòng xe điện mới với pin tuổi thọ cao và công nghệ sạc nhanh hybrid

Cùng với hệ thống sạc nhanh hàng đầu của mình, Sunwoda đã giới thiệu thêm hai tùy chọn pin dành cho xe du lịch, mỗi tùy chọn nhắm đến các ưu tiên hiệu suất khác nhau. Một trong số đó là phiên bản tuổi thọ cao được thiết kế để giảm thiểu sự xuống cấp, với tuyên bố của công ty rằng pin không bị mất dung lượng trong năm đầu tiên và chỉ khoảng 10% trong một thập kỷ.

Loại thứ hai là pin cân bằng phạm vi hoạt động dành cho xe hybrid, được chế tạo bằng các cell hình trụ lớn và có khả năng sạc từ 10% đến 80% chỉ trong 10 phút. Sunwoda lưu ý rằng chương trình sạc siêu nhanh của họ đã được phát triển kể từ năm 2019, tiến bộ từ hệ thống 4C vào năm 2022 lên 6C vào năm 2024, và hiện đã đạt 15C cho pin LFP và 8C cho các loại pin lithium ba thành phần, theo CarNewsChina .

Công ty Trung Quốc này cũng mở rộng chiến lược sạc nhanh sang phân khúc xe thương mại và xe hybrid với các giải pháp pin công suất cao và nhỏ gọn mới. Đối với xe thương mại, công ty đã giới thiệu hệ thống sạc kép có khả năng đạt công suất sạc tối đa 1,44 MW, nhằm mục đích giảm đáng kể thời gian ngừng hoạt động cho các ứng dụng tải nặng.

Trong phân khúc xe hybrid, Sunwoda giới thiệu các bộ pin có dung lượng từ 3 kWh đến 7 kWh dựa trên các cell hình trụ 46 mm. Cấu hình 5 kWh tiêu biểu cung cấp công suất lên đến 150 kW và cho phép phạm vi di chuyển bằng điện hơn 15 km. Thiết kế này cũng tích hợp chuyển đổi DC-DC và hệ thống 12V trong kiến trúc điện 414V, cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống và kích thước nhỏ gọn.

Pin ion natri được định vị để sử dụng rộng rãi

Theo ông Xu Zhongling, chủ tịch Viện Nghiên cứu Trung ương của công ty, pin ion natri có thể hoạt động hơn 20.000 chu kỳ sạc ở nhiệt độ phòng và hơn 10.000 chu kỳ trong điều kiện nhiệt độ cao. Ông chỉ ra ba ưu điểm chính: nguồn nguyên liệu dồi dào, chi phí vòng đời thấp hơn nhờ độ bền cao và hiệu suất an toàn được cải thiện so với pin LFP và pin lithium ba thành phần.

Đồng thời, ông cũng thừa nhận những hạn chế của công nghệ pin ion natri, đặc biệt là mật độ năng lượng thấp hơn, điều này hạn chế việc sử dụng nó trong các xe điện hiệu suất cao. Thay vào đó, công nghệ này phù hợp hơn cho các hệ thống điện áp thấp và các ứng dụng xe điện cấp thấp.

Sunwoda cũng trình bày chi tiết chiến lược “pin AI+”, tập trung vào việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển dựa trên dữ liệu, các ứng dụng đa kịch bản và quan hệ đối tác hệ sinh thái rộng hơn. Mục tiêu là tích hợp AI vào toàn bộ vòng đời của pin, từ thiết kế và sản xuất đến hiệu suất lâu dài và quản lý bảo trì.

Về định hướng chung của ngành, công ty trước đây đã báo cáo về những tiến bộ trong phát triển pin thể rắn, bao gồm một nguyên mẫu đạt mật độ năng lượng 400 Wh/kg, hướng đến khoảng 1.200 chu kỳ sạc và phạm vi hoạt động lên đến gần 1.000km.

Theo China EV DataTracker, Sunwoda đã lắp đặt 1,4 GWh pin xe điện vào tháng 3/2026, chiếm 2,5% thị phần, giảm so với 2,8% hồi tháng 1 nhưng nhìn chung ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu pin của công ty vẫn chủ yếu là pin LFP, với tỷ lệ lithium ternary rất thấp.

Những thay đổi mới nhất phản ánh một sự chuyển đổi rộng hơn trong lĩnh vực pin. Trong khi mật độ năng lượng và chi phí từ trước đến nay luôn là yếu tố chi phối quá trình phát triển, thì tốc độ sạc, độ bền vòng đời và tối ưu hóa ứng dụng cụ thể đang trở thành trọng tâm của cuộc cạnh tranh giữa các loại xe chở khách, vận tải thương mại và hệ thống lưu trữ năng lượng.