Trung Quốc: Cục Chống buôn lậu bắt 2 ông chủ doanh nghiệp lớn cùng 9 đối tượng liên quan, thu giữ gần 130kg vàng trị giá hơn 300 tỷ đồng

Một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn, hoạt động tinh vi theo mô hình khép kín từ thu mua đến vận chuyển và xuất khẩu trái phép, vừa bị Cục Chống buôn lậu Hải quan Thâm Quyến (Trung Quốc) triệt phá. Tổng cộng 11 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có 2 đối tượng cầm đầu là chủ các doanh nghiệp liên quan, cùng tang vật lên tới 130kg vàng và các sản phẩm từ vàng, trị giá khoảng 78 triệu NDT (hơn 301 tỷ đồng).

Thông tin được công bố, vụ án được phát hiện từ một tình huống kiểm tra an ninh bình thường tại sân bay và sau đó đã lần ra cả một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, khép kín với nhiều khâu tinh vi.

Tổng số 11 người liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ

Cụ thể, vào tháng 3/2025, trong quá trình kiểm tra hành lý của một chuyến bay xuất cảnh từ Thâm Quyến, Hải quan sân bay Bảo An phát hiện ba hành khách, trong đó có Lưu và Lý, mang theo gần 400 món trang sức vàng như: vòng tay, nhẫn,… với tổng trọng lượng 2,8kg nhưng không khai báo. Số lượng này vượt xa mức cho phép đối với nhu cầu cá nhân bình thường.

Khi bị thẩm vấn, các đối tượng liên tục đưa ra lời khai mâu thuẫn, khiến lực lượng chức năng nghi ngờ có dấu hiệu buôn lậu có tổ chức. Ngay sau đó, thông tin được chuyển đến Cục Chống buôn lậu để mở rộng điều tra.

Qua phân tích chủng loại, số lượng vàng cùng cách thức cất giấu, phân tán, cơ quan chức năng xác định đây không phải vụ việc đơn lẻ. Một tổ chuyên án nhanh chóng được thành lập nhằm truy vết toàn bộ đường dây phía sau.

Số vàng tang vật được Hải quan thu giữ

Đến tháng 8/2025, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng có trụ sở tại Quảng Châu. Kết quả điều tra cho thấy nhóm này do Hoàng và Phương cầm đầu, đồng thời cũng là những người sở hữu chính số vàng buôn lậu.

Theo đó, các đối tượng tổ chức thu mua vàng và sản phẩm vàng từ nhiều doanh nghiệp trang sức tại Thâm Quyến, sau đó vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến một công ty logistics tại Quảng Châu do điều hành.

Từ đây, Phương bố trí nhiều “người vận chuyển” mang vàng ra nước ngoài qua các chuyến bay quốc tế bằng cách giấu trong hành lý cá nhân. Mô hình hoạt động nhỏ lẻ nhưng liên tục đã giúp các đối tượng qua mặt cơ quan chức năng trong thời gian dài.

Sau khi ra nước ngoài, số vàng được đưa về các cửa hàng do Hoàng kiểm soát để tiêu thụ, hưởng chênh lệch giá. Theo cơ quan điều tra, lợi nhuận lớn đến từ việc giá vàng nguyên liệu trong nước thấp hơn, trong khi sản phẩm trang sức chế tác tinh xảo lại được ưa chuộng tại thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, Hoàng từng có tiền án về buôn lậu, có hiểu biết sâu về quy định hải quan và phương thức né tránh kiểm tra. Dù sở hữu cửa hàng kinh doanh vàng lớn tại nước ngoài, đối tượng này không có giấy phép xuất khẩu hợp pháp, nên đã tổ chức buôn lậu dưới hình thức “tự mua - tự bán” xuyên biên giới.

Sau quá trình điều tra kéo dài, Cục Chống buôn lậu Hải quan Thâm Quyến đã triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn. Lực lượng chức năng huy động 65 cán bộ, chia thành 8 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ và khám xét tại nhiều địa điểm ở Thâm Quyến, Quảng Châu và các khu vực liên quan.

Hiện vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thâm Quyến để xem xét truy tố theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, vàng là nguồn dự trữ chiến lược quan trọng của quốc gia và thuộc diện quản lý chặt chẽ trong hoạt động xuất khẩu. Hành vi buôn lậu vàng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm gián đoạn trật tự thị trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh tài chính.

Cơ quan hải quan cũng cảnh báo, không chỉ các đối tượng cầm đầu mà cả người tham gia vận chuyển, giao nhận hoặc bị lôi kéo tham gia đều có thể bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm. Đây được xem là lời cảnh báo mạnh tay đối với các hành vi buôn lậu kim loại quý đang có xu hướng gia tăng trong bối cảnh chênh lệch giá giữa các thị trường.