Gặp lại nhau sau 8 năm kể từ lần xem mắt, cặp đôi liền đưa nhau đi đăng ký kết hôn ngay

Cặp đôi ở Trung Quốc gây xôn xao cộng đồng mạng. Được biết, cặp đôi này từng có buổi xem mắt cách đây 8 năm nhưng khi đó không tiến xa hơn. Những tưởng cả hai chỉ là người qua đường trong cuộc đời nhau, thế nhưng sau nhiều năm, họ bất ngờ kết nối lại.

Điều thú vị là cặp đôi quyết định đi đăng ký kết hôn chỉ sau 5 ngày liên lạc lại. Cô dâu trong câu chuyện này chia sẻ với truyền thông địa phương con người thay đổi theo thời gian, và đôi khi người từng không khiến mình rung động lại trở thành lựa chọn đúng đắn ở một giai đoạn khác của cuộc đời.

Kể từ khi về chung một nhà cặp đôi nhanh chóng tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Cô dâu không giấu được niềm vui khi liên tục khen ngợi chồng là "người đàn ông lý tưởng", khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ nhiều người cho rằng, duyên phận luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Có những mối quan hệ tưởng chừng đã khép lại, nhưng chỉ cần đúng thời điểm, mọi thứ có thể bắt đầu lại theo cách trọn vẹn hơn.

Quyết định "yêu nhanh cưới vội" của cặp đôi này vấp phải không ít hoài nghi, bàn tán từ người xung quanh. Tuy nhiên, cả 2 khẳng định khi gặp đúng người phù hợp, chuyện kết hôn sớm hay muộn không còn quan trọng.

Người ta nói rằng tình yêu 4 "kiểu". Đó là sai người sai thời điểm, sai người đúng thời điểm, đúng người sai thời điểm và đúng người đúng thời điểm. Chắc chắn ai cũng muốn tình yêu của mình là "loại" thứ 4: Đúng người đúng thời điểm. Người thích hợp với mình, gặp vào thời điểm không thích hợp thì cuộc tình chỉ là một tiếng thở dài tiếc nuối. Người thích hợp gặp vào thời điểm thích hợp chính là hạnh phúc cả đời.