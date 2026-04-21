Cựu Công chúa Nhật Bản từng “từ bỏ tất cả vì tình yêu” xuất hiện với hình ảnh đầy bất ngờ

Cựu Công chúa Nhật Bản Mako, người từng từ bỏ tước hiệu và sự giàu sang để kết hôn với một người chồng thường dân, vừa được bắt thấy xuất hiện cùng một "người thừa kế" nhỏ sau khi rời thành phố New York để chuyển về vùng ngoại ô.

Mako Komuro, con gái đầu của Thái tử Nhật Bản và là cháu gái của Thiên hoàng Naruhito, được nhìn thấy đang cầm một chiếc túi mua hàng của Target bên cạnh chồng mình là Kei Komuro và đứa con nhỏ của họ.

Gia đình Komuro đã dành một ngày xuân dễ chịu để mua sắm tại một cửa hàng phô mai địa phương, tiệm bánh và siêu thị trong khu vực lân cận ngôi nhà mới của họ ở hạt Fairfield, bang Connecticut.

Hình ảnh gia đình 3 người hạnh phúc và bình yên của cựu Công chúa Nhật Bản

Cặp đôi ăn vận giản dị cho chuyến đi siêu thị. Mako mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, quần jeans xanh và áo khoác cardigan màu kem nhẹ nhàng. Chồng cô, một luật sư về thương mại quốc tế, mặc áo thun xanh lá cây, quần dài màu nâu và bế con trong một chiếc địu vải. Em bé trông rất vui vẻ, mỉm cười và chơi đùa với món đồ chơi khi cùng bố mẹ dạo phố.

Phóng viên cũng bắt gặp hai người đi lại tại căn hộ khiêm tốn của họ ở vùng ngoại ô Connecticut. Ngôi nhà phố trị giá 680.000 USD (khoảng 17,3 tỷ VNĐ) của Mako và Kei yên tĩnh hơn nhiều so với nơi ở trước đây của họ tại khu Hell's Kitchen thuộc Manhattan. Tuy nhiên, cả hai vẫn kiên trì tránh xa ánh hào quang của sự chú ý, ngay cả khi họ còn sống ở New York.

Cặp đôi hiện định cư tại New York và độc lập tài chính

Cựu công chúa vốn là một nhà sử học nghệ thuật trước đó được cho là tình nguyện viên tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, hỗ trợ các giám tuyển trong bộ sưu tập nghệ thuật châu Á. Chồng cô, Kei, đã vượt qua kỳ thi luật sư vào tháng 10 năm 2022 sau khi học tại Trường Luật Fordham và hiện đang làm việc tại Lowenstein Sandler LLP, nơi anh chuyên về thương mại toàn cầu và an ninh quốc gia.

Được biết, cô và chồng sống độc lập về tài chính với hoàng gia Nhật Bản. Cuộc sống hậu hoàng gia của Mako cực kỳ kín tiếng đối với một người từng lớn lên trong hoàng tộc. Cựu Công chúa đã cùng chồng chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2021 sau cuộc hôn nhân gây chấn động tại Nhật Bản. Theo luật của hoàng gia, các công chúa sẽ phải từ bỏ tước hiệu và vị trí thành viên hoàng gia nếu kết hôn với thường dân. Để nên duyên với bạn trai từ thời đại học, Mako không chỉ từ bỏ cuộc sống trước đây của mình, chuyển sang Mỹ mà còn từ chối khoản tiền hồi môn theo quy định, đồng thời không tổ chức hôn lễ theo đúng truyền thông vì nhiều lùm xùm xung quanh gia đình.

Đám cưới chỉ gồm một cuộc họp báo của cặp đôi từng thu hút sự chú ý toàn cầu

Cặp đôi tiếp tục giữ kín sự riêng tư, ngay cả sau khi thợ săn ảnh chụp được cảnh họ đẩy xe nôi vào năm ngoái. Việc sinh con đã được hoàng gia Nhật Bản xác nhận với thông tin mẹ tròn con vuông, nhưng cựu công chúa vẫn dự định giữ kín các vấn đề cá nhân. Con của họ - người hiện vẫn chưa được tiết lộ tên và giới tính - không nằm trong dòng kế vị ngai vàng Nhật Bản, vì luật pháp nước này chỉ cho phép truyền ngôi cho nam giới theo dòng nội.

Nguồn: NYPost