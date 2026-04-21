Xe buýt lao khỏi đường khi vào cua, 22 người tử vong

Ít nhất 22 người tử vong và 30 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt chở khách trượt khỏi đường và lao xuống vực sâu ở quận Udhampur, Jammu và Kashmir, Ấn Độ, vào sáng 20/4. Số người tử vong được dự đoán sẽ còn tăng lên vì nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng khi chiếc xe buýt, đang trên đường từ Ramnagar đến Udhampur, được cho là đã mất kiểm soát khi vào khúc cua khuất tầm nhìn và lật úp trước khi rơi xuống sườn đồi.

Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được tiến hành, với sự tham gia của các đội từ quân đội, cảnh sát và người dân địa phương trong nỗ lực sơ tán những người bị thương.

Chiếc xe buýt biến dạng sau tai nạn.

Một số hành khách đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó, nhiều người được báo cáo là đang trong tình trạng nguy kịch.

Tổng thống Droupadi Murmu cho biết bà vô cùng đau buồn trước vụ tai nạn thảm khốc. "Tôi vô cùng đau buồn khi hay tin nhiều người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt xảy ra ở quận Udhampur thuộc Jammu và Kashmir. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những người đã mất mạng trong thảm kịch này. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục", bà nói trong một thông điệp được chia sẻ trên X.

Bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch, Thủ tướng Narendra Modi cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân. "Tôi rất đau lòng khi nghe tin về việc thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt ở Udhampur, Jammu và Kashmir. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến những người đã mất đi người thân yêu của mình. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục", ông nói trong một tuyên bố được Văn phòng Thủ tướng (PMO) chia sẻ trên X.

Bộ trưởng Liên bang Jitendra Singh cho biết ông đã nói chuyện với các quan chức địa phương và đảm bảo rằng mọi sự hỗ trợ cần thiết đang được cung cấp, bao gồm cả việc bố trí máy bay trực thăng để đưa những người bị thương nặng đi cấp cứu.

"Chiến dịch cứu hộ đã được tiến hành ngay lập tức. Dự kiến sẽ có thương vong lớn. Mọi sự hỗ trợ cần thiết đang được cung cấp. Những người bị thương sẽ được chuyển đến nơi điều trị y tế. Đang có những sắp xếp để vận chuyển bằng đường hàng không những người bị thương nặng", Bộ trưởng cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông đang liên tục liên lạc với chính quyền địa phương khi các nỗ lực cứu hộ tiếp tục diễn ra.