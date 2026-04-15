Đạp xe vướng dây giăng ngang đường, cậu bé bị siết cổ đến vỡ khí quản, nguy kịch

Tai nạn xảy ra ở Tần Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo Jimu News, mẹ cậu bé cho biết vào ngày 4/4, con trai bà đang đạp xe đến lớp học thêm thì bị một sợi dây thừng vắt ngang đường vướng vào cổ, khiến cậu ngã và bị thương nặng.

Các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ khí quản và thực quản và ngay lập tức đưa vào phòng chăm sóc tích cực. Do mức độ phức tạp của vết thương, họ cần tham khảo ý kiến chuyên gia giỏi để xác định phương pháp phẫu thuật phù hợp.

Cũng theo gia đình, ban đầu cậu bé được điều trị tại thành phố Trịnh Châu trước khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh vào ngày 12/4 với hy vọng nhận được các nguồn lực y tế toàn diện hơn. Người mẹ cho biết con mình vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, và bà đã suy sụp tinh thần suốt nhiều ngày qua.

Tệ hơn là người mẹ vốn bị phù hoàng điểm, cần điều trị thường xuyên, và tình trạng thường xuyên khóc gần đây khiến thị lực của bà suy giảm, thậm chí khó đọc chữ trên điện thoại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày.

Về chi phí y tế, gia đình cho biết bệnh viện vẫn chưa cung cấp con số chính xác, nhưng họ được thông báo rằng các chi phí tiếp theo sẽ rất lớn. Hiện tại, tiền điều trị cho cậu bé ước tính khoảng 200 nghìn nhân dân tệ, khoản tiết kiệm của gia đình gần như đã cạn kiệt và họ phải vay mượn từ người thân, bạn bè. Gia đình đang gây quỹ thông qua các nền tảng cộng đồng và đã nhận được một số đóng góp.

Các quan chức địa phương cho biết đó là hộ gia đình thu nhập thấp, trước đây đã xin trợ cấp dân sự. Hiện tại, chính quyền đã kích hoạt các nguồn lực từ thiện để hỗ trợ họ và đã phát lời kêu gọi gây quỹ ở nhiều làng xã, hy vọng giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Cậu bé gặp nạn là con trai út trong gia đình, vẫn đang đi học và có thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu lớp.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, người dân địa phương cho biết có người đã giăng dây ngang đường để cản trở người đi bộ. Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận, các cơ quan chức năng đang điều tra để xác định trách nhiệm.