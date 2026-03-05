Cô gái nguy kịch khi nhập viện cấp cứu nhưng không thể lắp máy hỗ trợ vì bộ móng úp

Một người phụ nữ Trung Quốc bị nhồi máu cơ tim đã suýt bỏ lỡ cơ hội được điều trị cứu sống chỉ vì bộ móng tay gel của mình. Vụ việc đã gây rúng động mạng xã hội Trung Quốc và gây nhiều tranh cãi về những rủi ro của việc làm móng.

Người phụ nữ 28 tuổi ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, sử dụng biệt danh là Lili, đã bị nhồi máu cơ tim đột ngột vào ngày 5 tháng 3 năm 2026. Các nhân viên y tế cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam đã ngay lập tức có mặt để cứu chữa.

Tuy nhiên, khi họ cố gắng lắp máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu qua đầu ngón tay (pulse oximeter), họ phát hiện thiết bị không thể đo được dữ liệu chính xác do bộ móng tay giả vừa dày vừa dài của cô. Lớp móng gel đã chặn các tia ánh sáng hồng ngoại mà thiết bị phát ra - vốn được thiết kế để đo mức độ hấp thụ ánh sáng của huyết sắc tố xuyên qua ngón tay.

Bộ móng tay gây cản trở khi cấp cứu

Đội ngũ y tế ban đầu đã cố gắng tự tháo móng nhưng thất bại vì chúng được gắn quá chặt. Trong cuộc chạy đua với thời gian, họ đã lập tức triệu tập một thợ làm móng sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để tháo bỏ bộ móng. Nhờ đó, các nhân viên y tế mới có thể tiếp tục quy trình và cứu sống Lili kịp thời.

Một bác sĩ tại bệnh viện chia sẻ với tờ Sanxiang Metropolis Daily rằng họ thường xuyên chứng kiến việc làm móng gây cản trở điều trị y tế. Bác sĩ cảnh báo rằng ngoài những tình huống như của Lili, một số sản phẩm làm móng và việc mài móng quá mức cũng có thể mang lại rủi ro cho sức khỏe.

Bác sĩ cấp cứu Liu Xiao, tại Bệnh viện chi nhánh thứ hai thuộc Đại học Y Chiết Giang, cũng cho biết trong một video rằng những người yêu thích làm móng nên để trống ít nhất một ngón tay làm "cơ hội cứu mạng" cho chính mình. Bác sĩ Liu kể lại ông cũng từng điều trị cho một phụ nữ ngoài 20 tuổi được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê, nhưng không thể đo được nồng độ oxy trong máu do móng tay gel. Giải pháp của họ lúc đó là phải sử dụng máy đo oxy ở tai để thay thế.

Một nhân viên tại cơ sở sản xuất máy đo nồng độ oxy đầu ngón tay trao đổi với tờ Nanfang Daily rằng, ngoài móng gel dày, các loại sơn móng tay màu tối cũng có thể hấp thụ hoặc phản xạ ánh sáng mạnh, gây ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đo.

"Tôi sẽ nhớ để trống hai ngón tay khi đi làm móng trong tương lai," một cư dân mạng bình luận.

"Tôi vốn không làm móng vì thấy chúng không vệ sinh và không tốt cho sức khỏe. Giờ lại có thêm một lý do nữa để không làm," một người khác chia sẻ.

Tuy nhiên, ý kiến thứ ba lại không đồng tình: "Nồng độ oxy trong máu có thể được đo từ tai và ngón chân, mọi người nên có quyền làm móng khi họ muốn."

