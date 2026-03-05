Iran hoãn tổ chức quốc tang Lãnh tụ Khamenei

Người dân Iran đau xót trước sự qua đời của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: AP)

Iran đã quyết định hoãn lễ tưởng niệm dự kiến tổ chức tại thủ đô Tehran dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành hôm 28/2, trong khuôn khổ chiến dịch mang tên "Operation Epic Fury".

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, chương trình tưởng niệm kéo dài 3 ngày ban đầu dự kiến bắt đầu vào 22h ngày 4/3 (giờ địa phương) tại Đại sảnh cầu nguyện Imam Khomeini ở Tehran. Đây được xem là địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về tôn giáo - chính trị, nơi dự kiến thu hút lượng lớn người dân đến bày tỏ sự tiếc thương và kính viếng cố lãnh tụ.

Hojjatoleslam Seyed Mohsen Mahmoudi, người đứng đầu Hội đồng Điều phối tuyên truyền Hồi giáo tỉnh Tehran, cho biết quyết định hoãn lễ tưởng niệm được đưa ra sau khi chính quyền nhận được số lượng lớn đề nghị tham gia từ người dân, trong khi cơ sở hạ tầng và công tác tổ chức cần được chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng lượng người tham dự đông đảo.

(Ảnh: AP)

Ông Mahmoudi nhấn mạnh: "Chúng tôi đã quyết định tổ chức buổi lễ vào thời điểm phù hợp hơn nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho người tham dự".

Hiện phía Iran chưa công bố thời gian mới cho lễ tưởng niệm cũng như không đưa ra thêm lý do cụ thể cho việc hoãn sự kiện này.

Trong khi đó, căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng sau cái chết của Ayatollah Ali Khamenei. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo rằng bất kỳ lãnh đạo kế nhiệm nào của Iran nếu tiếp tục theo đuổi các chính sách nhằm "đe dọa Israel, Mỹ và các quốc gia trong khu vực" sẽ trở thành "mục tiêu bị loại bỏ".

Ông Katz nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng danh tính hay nơi ẩn náu của người kế nhiệm "không phải là yếu tố quyết định".

(Ảnh: AP)

Cái chết của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei cũng mở ra tiến trình kế nhiệm được theo dõi chặt chẽ tại Iran. Theo quy định của Hiến pháp Iran, Hội đồng Chuyên gia - cơ quan gồm các giáo sĩ cấp cao - có trách nhiệm lựa chọn và bổ nhiệm Lãnh tụ tối cao mới.

Trong lịch sử Iran hiện đại, lễ tang của ông Ayatollah Ruhollah Khomeini - người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Iran - vào ngày 11/6/1989 tại Tehran từng thu hút khoảng 10,2 triệu người tham dự, tương đương gần 1/6 dân số Iran thời điểm đó. Theo Sách Kỷ lục Guinness thế giới, đây là lễ tang có tỷ lệ người tham dự so với dân số cao nhất từng được ghi nhận.