5 tuổi bị đem cho, 8 tuổi gánh cả gia đình, cô bé kiên trì cõng mẹ nuôi bại liệt đi học mỗi ngày

Năm 1991, Mạnh Bội Kiệt sinh ra trong một gia đình nghèo tại Sơn Tây, Trung Quốc. Năm 5 tuổi, cha cô bé qua đời vì tai nạn, người mẹ ruột vì quá yếu và nghèo khó nên đành gửi cô cho bà Lưu Phương Anh nuôi dưỡng. Bà Lưu vốn có công việc ổn định nhưng hiếm muộn, nên đã yêu thương Bội Kiệt như con đẻ, cho cô một tuổi thơ đủ đầy trong 3 năm ngắn ngủi.

Năm Bội Kiệt 8 tuổi, bà Lưu Phương Anh bị liệt nửa người sau một ca phẫu thuật không thành công. Không chịu nổi gánh nặng, người cha nuôi đã bỏ đi biệt tích, để lại đứa trẻ 8 tuổi và người mẹ bại liệt. Bà Lưu từng muốn tìm chỗ khác gửi gắm Bội Kiệt vì không muốn làm khổ cô bé, nhưng Bội Kiệt kiên quyết ở lại: "Con chỉ nhận mẹ là người thân duy nhất".

Từ đó, một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi phải đứng lên ghế để nấu cơm, vừa đi học vừa chăm sóc mẹ. Cô bé dậy từ 5 giờ sáng lo vệ sinh, cơm nước cho mẹ rồi mới đi học. Trưa lại chạy vội về nhà lật người cho mẹ khỏi lở loét, tối đến lại xoa bóp và học bài bên cạnh giường bệnh.

Cô bé từ 8 tuổi đã trở thành chủ gia đình, là người chăm sóc mẹ nuôi bại liệt

Năm 2009, khi đỗ vào Đại học Sư phạm Lâm Phần, Bội Kiệt quyết định thuê một căn phòng nhỏ gần trường để vừa đi học vừa chăm sóc mẹ. Cô làm thêm đủ nghề từ phát tờ rơi đến giúp việc để có tiền thuốc thang. Câu chuyện "cõng mẹ đi học" của cô sau đó được truyền thông biết đến. Năm 2012, cô được bình chọn là một trong những nhân vật "Cảm động Trung Quốc".

Nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng, mẹ nuôi của cô được điều trị tốt hơn và đã có thể ngồi xe lăn. Dù nổi tiếng và nhận được nhiều lời mời làm việc hấp dẫn tại thành phố lớn, Bội Kiệt vẫn giữ lối sống khiêm nhường.

Câu chuyện cõng mẹ lên giảng đường của cô đã khiến cả Trung Quốc xúc động

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2012, Mạnh Bội Kiệt quyết định đưa mẹ về quê nhà tại huyện Thấp Huyện, Sơn Tây. Cô trở thành cán bộ tại Tổng cục Du lịch địa phương và kiêm nhiệm vai trò Đại sứ hình ảnh du lịch của huyện để giúp đỡ quê hương.

Cô vẫn duy trì thói quen trích một phần lương để hỗ trợ trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, đáp lại những ân tình mà xã hội đã dành cho mình. Năm 2020, cộng đồng mạng vui mừng khi biết Bội Kiệt đã kết hôn với một người đàn ông tâm lý. Hiện tại, hai vợ chồng cùng nhau chăm sóc bà Lưu Phương Anh, gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.

Sau hơn 10 năm sóng gió, cô bé hiếu thảo ngày nào cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ bình yên cho mình và người mẹ nuôi gắn bó cả đời.

Nguồn: Sohu