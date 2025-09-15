MC truyền hình Mỹ xin lỗi sau phát biểu về tiêm thuốc độc cho người vô gia cư

Người dẫn chương trình Brian Kilmeade xin lỗi sau phát biểu gây chỉ trích mạnh mẽ. ﻿(Ảnh: CNN)

Sau khi vấp phải chỉ trích dữ dội, người dẫn chương trình Brian Kilmeade thừa nhận phát ngôn của mình là “vô cảm cực độ”.

Trong phân đoạn phát sóng ngày 10/9 về vụ sát hại một phụ nữ Ukraine ở bang Bắc Carolina, MC Lawrence Jones nói rằng những người vô gia cư mắc bệnh tâm thần nên chấp nhận các chương trình điều trị hoặc bị giam giữ.

Lúc đó, Kilmeade liền thêm vào: “Hoặc là tiêm thuốc tử hình bắt buộc gì đó. Cứ giết họ đi”.

Một người đàn ông 34 tuổi với tiền án dài dằng dặc đã bị buộc tội giết hại người phụ nữ. Mẹ của hắn nói với đài truyền hình địa phương rằng bà từng đưa con trai đi điều trị bắt buộc và được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Đoạn clip nhanh chóng gây ra phản ứng dữ dội. Các chính trị gia như Thống đốc California Gavin Newsom đã lên tiếng, đáp trả bằng câu nói: "Kẻ nào bịt tai trước tiếng kêu cứu của người nghèo thì chính mình sẽ không được đáp lại khi kêu cứu".

Christine Quinn, Giám đốc điều hành của WIN, tổ chức điều hành các nhà tạm trú ở TP New York, chỉ trích những lời lẽ của Kilmeade là "hoàn toàn thiếu tính nhân văn", chỉ gây chia rẽ và kích động.

“Tôi xin lỗi vì phát ngôn vô cảm cực độ đó. Tôi hoàn toàn nhận thức rằng, không phải tất cả những người vô gia cư, mắc bệnh tâm thần đều hành động như kẻ thủ ác ở Bắc Carolina, và rằng rất nhiều người vô gia cư xứng đáng nhận được sự đồng cảm và lòng trắc ẩn của chúng ta”, Kilmeade nói trên sóng truyền hình.

Fox News cũng công khai đăng xin lỗi trên trang web của họ, nói rằng Kilmeade "đã thừa nhận lỗi", nhằm cố gắng xoa dịu phản ứng của dư luận.