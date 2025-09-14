Người đàn ông chi 14 tỷ đồng thuê nhà kinh doanh chung cư mini, đang kinh doanh tốt chủ nhà đòi lại mỏ vàng: tòa phán "hợp đồng vô hiệu ngay từ đầu"

Đầu tư khai thác "mỏ vàng" BĐS



Tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Hạ Môn (Trung Quốc), anh Trương tình cờ nghe tin bà Lý vừa hoàn thiện ba căn nhà mới và có ý định cho thuê. Với anh, đó chẳng khác nào “mỏ vàng”, bởi đây chính là cơ hội lý tưởng để biến chúng thành khu chung cư mini hiện đại. Không chần chừ, anh lập tức gọi điện cho bà Lý, bày tỏ mong muốn thuê toàn bộ số nhà này.

Ảnh minh hoạ

Ban đầu, khi bà Lý nhận được cuộc gọi còn có chút do dự, bởi ba căn nhà này là thành quả lao động vất vả của bà. Thế nhưng sau khi nghe anh Trương trình bày kế hoạch, bà dần bị thuyết phục. Cả hai hẹn nhau gặp mặt để bàn bạc chi tiết.

Trong buổi gặp, anh Trương thẳng thắn: “Tôi muốn cải tạo toàn bộ thành căn hộ chung cư mini. Vừa thu hút giới trẻ, vừa mang lại diện mạo mới cho làng.” Nghe xong, bà Lý cảm thấy đây không chỉ là một ý tưởng mới mẻ mà còn giúp bà có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng, vừa nhàn hạ lại vừa chắc chắn.

Trong quá trình thương lượng, hai bên qua lại bàn bạc rồi cuối cùng cũng thống nhất các điều khoản hợp đồng: ba căn nhà sẽ được cho thuê dài hạn 15 năm với giá 80.000 NDT mỗi tháng (tương đương khoảng 296 triệu đồng); cứ ba năm, giá thuê sẽ tăng thêm 10%. Nếu trong vòng bảy năm, bà Lý đổi ý muốn lấy lại nhà, bà phải bồi thường cho anh Trương 4 triệu NDT (khoảng 14,8 tỷ đồng); còn trong trường hợp khu vực bị giải tỏa, bà sẽ phải trả thêm 2,1 triệu NDT (khoảng 7,8 tỷ đồng).

Anh Trương vô cùng phấn khởi, lập tức bắt tay vào cải tạo quy mô lớn. Từ ba ngôi nhà tự xây bình thường, anh đã biến chúng thành hơn 160 căn hộ mini đầy đủ tiện nghi. Với thiết kế hiện đại và cơ sở vật chất hoàn thiện, khu căn hộ nhanh chóng thu hút đông đảo giới trẻ tìm đến thuê, trở thành một điểm nóng về chỗ ở trong vùng.

Tranh chấp phát sinh

Thế nhưng, niềm vui chẳng kéo dài lâu. Một chiều hè sau đúng một năm, bà Lý tìm đến gặp, ngập ngừng:“Trương à, tôi muốn lấy lại nhà. Nghe nói khu căn hộ của anh không hiệu quả, tôi sợ sau này rắc rối.”

Nghe vậy, anh Trương chỉ biết lắc đầu: “Bà Lý, thông tin ấy từ đâu ra? Chung cư của tôi kín khách, tháng nào tôi cũng trả đủ tiền thuê. Bà chỉ cần nhận tiền, còn việc kinh doanh thế nào là chuyện của tôi.”

Thế nhưng, dường như bà Lý đã quyết tâm, mặc cho anh Trương giải thích thế nào cũng không lay chuyển được. Sau nhiều lần dò hỏi, anh Trương mới hay rằng mục đích cuối cùng của bà là lấy lại nhà để giao cho con trai trực tiếp quản lý. Sự việc ngày càng căng thẳng, khiến anh rơi vào cảnh bế tắc.

Cuối cùng, bà Lý đưa vụ việc ra tòa, yêu cầu hủy hợp đồng và đòi lại nhà. Tại phiên xử, bà nghẹn ngào nước mắt, khẳng định mình bị ép buộc. Trong khi đó, anh Trương cứng rắn giữ nguyên lập trường, kiên quyết bảo vệ quyền lợi đã được ghi rõ trong hợp đồng.

Phán quyết của toà án

Xét dưới góc độ pháp lý, điểm mấu chốt của vụ án nằm ở hiệu lực của hợp đồng và cách xử lý hậu quả phát sinh. Theo quy định liên quan, do ba căn nhà của bà Lý chưa được cấp phép xây dựng theo quy hoạch, hợp đồng thuê mà hai bên ký kết bị coi là vô hiệu ngay từ đầu.

Tuy nhiên, việc hợp đồng vô hiệu không đồng nghĩa với việc bà Lý có thể vô điều kiện lấy lại nhà. Nguyên tắc pháp luật nêu rõ, cả hai bên đều phải chịu một phần trách nhiệm và cần có biện pháp xử lý thỏa đáng đối với những hệ quả do hợp đồng vô hiệu gây ra.

Sau khi xem xét, hội đồng xét xử nhận định do ba căn nhà của bà Lý chưa có giấy phép xây dựng hợp pháp, hợp đồng thuê giữa hai bên vô hiệu ngay từ đầu. Kết quả này khiến cả anh Trương lẫn bà Lý đều sững sờ: dù hợp đồng bị tuyên vô hiệu, nhưng bà Lý vẫn không thể ngay lập tức lấy lại nhà của mình.

Trong lòng anh Trương ngổn ngang trăm mối. Anh đã đổ hơn 14 tỷ đồng để biến ba căn nhà vốn bình thường thành khu căn hộ “hot” được săn đón, vậy mà giờ lại đối diện cảnh trắng tay, không chỗ bấu víu. Về phía bà Lý, vốn tưởng chỉ cần an nhàn ngồi thu tiền thuê, nay lại sa

Anh Trương đề nghị được bồi thường 5 triệu NDT (khoảng 18,5 tỷ đồng) để chấm dứt sự việc, sau đó sẽ rút lui. Thế nhưng bà Lý chỉ đồng ý trả 2,1 triệu NDT (khoảng 7,8 tỷ đồng). Cả hai bên đều giữ nguyên lập trường, không ai chịu nhượng bộ.

Nhiều cư dân mạng bức xúc: “Bà chủ nhà này ngang ngược quá, rõ ràng sai sót là từ phía mình, vậy mà còn muốn đổ trách nhiệm cho người khác. Hợp đồng đã ký kết đàng hoàng, sao có thể tùy tiện lật lọng như thế?”

Một số ý kiến khác cho rằng đây cũng là lời cảnh tỉnh: “Rất thương cho anh Trương, nhưng đây là bài học đắt giá. Trước khi đầu tư, cần tìm hiểu kỹ lưỡng, đừng vội vàng vì phút bốc đồng”.