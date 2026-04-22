Nga tìm ra kỳ tích, lần đầu tiên mở ra một chương mới vươn xa, vượt ra khỏi phạm vi Trái đất

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra hai loại khoáng chất trên Trái đất mà trước đây được cho là đặc trưng của các thiên thạch rơi xuống bề mặt hành tinh chúng ta.

Việc phát hiện ra các hợp chất không chứa oxy như haxonite và uakitite tại vùng quặng Norilsk (Nga) và lưu vực Biển Chết không chỉ là một kỳ tích địa chất. Nó còn mở ra một chương mới cho ngành khoa học vật liệu, hứa hẹn tạo nên những bước ngoặt trong việc xây dựng các trạm trú ngụ ngoài không gian và chế tạo thiết bị công nghệ siêu bền.

Khi "vị khách vũ trụ" lộ diện dưới lòng đất

Từ trước đến nay, giới khoa học luôn tin rằng các khoáng vật như cacbua, photphua và nitrua (những hợp chất không chứa oxy) chỉ có thể hình thành trong điều kiện khắc nghiệt của không gian hoặc lõi của các hành tinh đang hình thành. Trên Trái Đất, do sự bao phủ của oxy, sắt thường tồn tại dưới dạng oxit, cacbonat hoặc nitrat. Do đó, bất kỳ mẫu vật nào chứa các khoáng vật “vũ trụ” này thường được mặc định là có nguồn gốc ngoại lai từ các vụ va chạm thiên thạch.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất từ Đại học Tổng hợp Saint Petersburg phối hợp cùng các viện nghiên cứu tại Yakutsk và Israel đã lật ngược giả thuyết này. Họ đã tìm thấy haxonite (cacbua sắt và niken) và uakitite dưới dạng các tinh thể siêu nhỏ trong đá nội địa.

Phát hiện này chứng minh rằng các điều kiện hình thành khoáng vật tương tự như trên các tiểu hành tinh giàu sắt hoàn toàn có thể xảy ra ngay trong lớp vỏ Trái Đất. Đây là bằng chứng quan trọng giúp con người hiểu rõ hơn về cách thức các tiểu hành tinh và lõi hành tinh được tôi luyện trong "lò luyện" của vũ trụ.

Ứng dụng đột phá: Từ nhà máy dưới lòng đất đến trạm dừng trên sao Hỏa

Tại sao việc tìm thấy vài hạt khoáng chất siêu nhỏ lại khiến giới công nghệ phấn khích? Câu trả lời nằm ở đặc tính vật lý phi thường của chúng. Sắt có nguồn gốc từ tiểu hành tinh (asteroid iron) sở hữu độ tinh khiết cực cao và khả năng chống ăn mòn vượt trội so với sắt thông thường.

Theo các chuyên gia từ Trung tâm Khoa học Vật liệu Kỹ thuật số NTI (Nga), mặc dù trữ lượng của các khoáng vật này trên Trái Đất rất nhỏ, nhưng việc nghiên cứu cơ chế hình thành của chúng là cực kỳ triển vọng:

Xây dựng căn cứ vũ trụ: Thay vì vận chuyển vật liệu từ Trái Đất với chi phí đắt đỏ, con người có thể học cách "nuôi cấy" hoặc sản xuất các vật liệu này ngay tại các trạm lưu trú ngoài hành tinh bằng cách tái tạo lại các điều kiện địa chất tương ứng.

Thiết bị chịu cực hạn: Khoáng vật uakitite và các hợp chất tương tự có độ cứng và khả năng chịu nhiệt đáng kinh ngạc. Chúng là nguyên liệu lý tưởng để chế tạo các lò phản ứng hóa học trong môi trường xâm thực mạnh hoặc các công cụ máy móc thế hệ mới có độ bền vĩnh cửu.

Công nghệ phủ chân không: Hiện nay, một số hợp chất như vanadi nitrua (có tính chất tương đồng với khoáng vật vũ trụ) đã được ứng dụng để phun phủ bề mặt các chi tiết quan trọng, giúp tăng độ bền và ngăn chặn sự biến đổi cấu trúc ở nhiệt độ cao.

Cuộc đua giải mã những "viên gạch" của vũ trụ

Sự quan tâm đến các khoáng vật giàu sắt đã tăng vọt trong những năm gần đây, đặc biệt là khi NASA triển khai sứ mệnh Psyche – chương trình thăm dò tiểu hành tinh kim loại cùng tên. Việc hiểu rõ các giai đoạn khoáng hóa và điều kiện cần thiết để hình thành các pha kim loại này trên Trái Đất sẽ cung cấp dữ liệu tham chiếu quý giá cho các thiết bị viễn thám trên tàu không gian.

Giáo sư Viktor Grokhovsky, một chuyên gia hàng đầu về thiên thạch, nhận định rằng thế giới hiện mới chỉ biết đến khoảng 500 loại khoáng vật trong thiên thạch, ít hơn 10 lần so với số lượng khoáng vật trên Trái Đất. Tuy nhiên, mỗi khoáng vật vũ trụ lại là một "gợi ý" từ thiên nhiên về những công nghệ vật liệu mà loài người chưa từng chạm tới. Chúng được hình thành dưới áp suất, nhiệt độ và bức xạ mà các phòng thí nghiệm hiện đại nhất vẫn đang nỗ lực mô phỏng.

Việc tìm thấy "vật liệu không gian" ngay trong lòng đất không chỉ xóa nhòa ranh giới giữa địa chất học và thiên văn học, mà còn khẳng định một tầm nhìn mới: Trái Đất chính là một thư viện khổng lồ lưu giữ những bí mật của vũ trụ.

Phát hiện về các khoáng vật "vũ trụ" tại vùng Norilsk và Biển Chết là một bước tiến quan trọng trong việc thấu hiểu hệ Mặt Trời. Dù con đường từ những hạt tinh thể siêu nhỏ đến việc xây dựng các trạm vũ trụ bằng vật liệu siêu bền vẫn còn xa, nhưng nghiên cứu này đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một nền công nghiệp vật liệu tương lai – nơi con người không chỉ khai thác những gì sẵn có, mà còn học cách làm chủ những quy trình chế tạo tinh vi nhất của tạo hóa.