Đột kích 1 xưởng sản xuất kim loại, công an phát hiện và tịch thu 500.000 lon “Red Bull” giả

Theo thông tin từ Guangzhou Daily, vụ việc được phát hiện tại một nhà máy nằm trong khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cụ thể, công an huyện Nhũ Nguyên, TP. Thiều Quan, đã phối hợp với cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất một công ty sản xuất kim loại trong Khu công nghiệp Phú Nguyên, thị trấn Nhũ Thành.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện một khối lượng lớn sản phẩm có dấu hiệu làm giả. Tổng cộng khoảng 500.000 lon nước giải khát thành phẩm và bán thành phẩm in logo “Red Bull” đã bị thu giữ. Cùng với đó, 3 nghi phạm, trong đó có người đứng đầu doanh nghiệp là Quách Vĩ Hùng, đã bị bắt giữ ngay tại chỗ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, doanh nghiệp này hoàn toàn không được ủy quyền sản xuất từ phía hãng nước tăng lực Red Bull – một thương hiệu có trụ sở đăng ký tại Bắc Kinh và sở hữu các cơ sở sản xuất đạt chuẩn tại nhiều địa phương như Hoài Nhu (Bắc Kinh) hay Phật Sơn (Quảng Đông). Dù vậy, công ty vẫn tổ chức sản xuất hàng loạt lon kim loại mang thương hiệu này với quy mô lớn, có dấu hiệu rõ ràng của hành vi sản xuất trái phép nhãn hiệu đã đăng ký.

Ảnh minh họa: Internet

Đi sâu vào quá trình hình thành đường dây, cơ quan chức năng Trung Quốc xác định, vào tháng 2/2014, một người đàn ông họ Phạm đã tìm đến doanh nghiệp trên, tự xưng là đại diện kinh doanh của Red Bull. Người này đặt vấn đề sản xuất một lô lon kim loại in nhãn “nước tăng lực Red Bull”. Điều đáng nói, phía đối tác không cung cấp được bất kỳ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hay ủy quyền hợp pháp nào.

Dẫu vậy, bất chấp những dấu hiệu bất thường, người đại diện pháp luật của công ty là Quách Vĩ Hùng vẫn quyết định nhận đơn hàng. Sau đó, doanh nghiệp này sử dụng mẫu lon và bản phim in do phía đối tác cung cấp để tổ chức sản xuất. Các kỹ thuật viên, dưới sự chỉ đạo của quản lý, đã tiến hành gia công, in ấn và hoàn thiện hàng loạt sản phẩm giả, với tổng số lượng lên tới khoảng 500.000 lon, bao gồm cả thành phẩm lẫn bán thành phẩm.

Cơ quan chức năng Trung Quốc nhận định, quy trình sản xuất tại đây mang tính công nghiệp hóa, với đầy đủ các khâu từ thiết kế, in ấn đến gia công kim loại. Điều này cho thấy hoạt động làm giả không còn dừng ở quy mô nhỏ lẻ, mà đã phát triển thành những “xưởng ngầm” có tổ chức, đủ khả năng cung ứng số lượng lớn ra thị trường.

Sau đó, nghi phạm Quách Vĩ Hùng đã bị tạm giữ hình sự với cáo buộc sản xuất trái phép nhãn hiệu đã đăng ký. Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.

(Theo Guangzhou Daily)