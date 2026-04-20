Đột kích phòng giám đốc công ty bất động sản, tịch thu gần 8 tỷ đồng tiền mặt chất đống và trang sức, phát hiện mô hình lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã khám xét 7 địa điểm tại Delhi-NCR, Goa, Jaipur và Mumbai liên quan đến công ty bất động sản 32nd Avenue Group. Trong đợt rà soát này, lực lượng chức năng đã thu giữ 10,5 triệu rupee tiền mặt (khoảng 3,2 tỷ VNĐ) và số trang sức trị giá 15 triệu rupee (khoảng 4,6 tỷ VNĐ).

Chiến dịch khám xét nhắm vào các giám đốc điều hành kiêm người sáng lập công ty là Anubhav Sharma, Dhruv Sharma và các đối tượng liên quan. Theo tuyên bố từ ED, các đối tượng này đã sử dụng tiền chiếm đoạt từ những nhà đầu tư nhẹ dạ để phục vụ lối sống xa hoa. Tài sản bất chính được dùng để mua các căn hộ cao cấp tại Gurugram và sở hữu du thuyền riêng tại Goa.

Hiện tại, hai bị cáo Dhruv Sharma và Shirin Sharma đã bị cảnh sát bang Haryana bắt giữ và đang trong diện tạm giam. Trong khi đó, Anubhav Sharma và Mamta Sharma hiện đã bỏ trốn.

Cuộc điều tra của ED được tiến hành dựa trên nhiều đơn tố giác tội phạm do cảnh sát Delhi và Gurugram ghi nhận. Các bị cáo bị cáo buộc thực hiện hoạt động tội phạm có tổ chức và có hệ thống thông qua việc dụ dỗ nhà đầu tư, không bàn giao bất động sản và biển thủ công quỹ.

Nhóm đối tượng còn bị cáo buộc làm giả tài liệu, trốn nộp các khoản thuế phí quy định và rửa tiền qua nhiều thực thể khác nhau. Kết quả điều tra cho thấy các bị cáo đã tạo ra khoản lợi nhuận bất chính vượt 5 tỷ rupee. Số tiền này sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản của các công ty ma hoặc các thực thể đứng tên hộ nhằm xóa dấu vết.

Thủ đoạn chính của nhóm lừa đảo là bán các "không gian ảo" cho nhiều nhà đầu tư cùng lúc. Sau đó, chúng cho thuê lại chính các diện tích này và cam kết trả lợi nhuận thuê nhà hấp dẫn trong vài tháng đầu.

Thực tế, cùng một không gian ảo đã được thay đổi bản vẽ thiết kế dự án để bán lại cho nhiều người khác. Bằng cách này, một mô hình gian lận đã được vận hành dưới hình thức kinh doanh không gian thương mại ảo bất hợp pháp để lừa đảo công chúng trên diện rộng.

Theo NDTV