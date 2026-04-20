Bí ẩn trẻ sơ sinh Neanderthal lớn nhanh gấp đôi người hiện đại, đạt kích thước trẻ một tuổi chỉ sau sáu tháng

Một phát hiện khảo cổ học mới đây đang khiến giới khoa học phải xem xét lại toàn bộ hiểu biết về sự phát triển của loài người cổ đại. Bộ xương của một trẻ sơ sinh Neanderthal, được đặt tên là Amud 7, không chỉ cung cấp cái nhìn hiếm hoi về những năm tháng đầu đời của họ hàng đã tuyệt chủng của chúng ta, mà còn hé lộ một chiến lược sinh tồn hoàn toàn khác biệt, nơi tốc độ trưởng thành trở thành yếu tố quyết định.

Amud 7 được phát hiện trong một hang động gần biển hồ Galilee, Israel, và được xác định có niên đại khoảng 51.000 đến 56.000 năm. Đây là một trong những bộ xương trẻ sơ sinh Neanderthal nguyên vẹn nhất từng được tìm thấy. Từ 111 mảnh xương được phục dựng bằng công nghệ 3D, các nhà nghiên cứu đã tái hiện lại gần như toàn bộ cơ thể của đứa trẻ xấu số.

Điều khiến họ bất ngờ không phải là hình dáng điển hình của Neanderthal, mà là sự “lệch pha” giữa tuổi sinh học và kích thước cơ thể. Dựa trên phân tích răng, Amud 7 chỉ mới khoảng 6 tháng tuổi khi qua đời. Tuy nhiên, chiều dài và độ dày xương tay chân lại tương đương với trẻ em hiện đại từ 12 đến 14 tháng tuổi. Thậm chí, thể tích não của đứa trẻ, khoảng 880 cm³, cũng phù hợp với một đứa trẻ lớn hơn.

Phát hiện này tạo ra một nghịch lý rõ ràng: một cơ thể “trưởng thành” trong khi tuổi thực còn rất nhỏ. Theo nhóm nghiên cứu, điều này chỉ có thể được giải thích bằng tốc độ phát triển vượt trội ở trẻ Neanderthal so với Homo sapiens.

Không chỉ dừng lại ở kích thước, cấu trúc xương của Amud 7 cũng mang những đặc điểm đặc trưng của Neanderthal ngay từ giai đoạn sơ sinh. Những yếu tố như xương chắc khỏe, hộp sọ lớn, không có cằm hay cấu trúc vai đặc biệt cho thấy sự khác biệt này đã được “lập trình” từ trong gen, thay vì hình thành do môi trường sống.

Câu hỏi đặt ra là: tại sao Neanderthal lại cần phát triển nhanh đến vậy?

Câu trả lời nằm ở môi trường khắc nghiệt mà họ phải đối mặt. Trong thời kỳ đồ đá cũ, khí hậu băng hà tại châu Âu và châu Á biến đổi liên tục, tạo ra những điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt. Việc nhanh chóng đạt được kích thước cơ thể lớn giúp họ giữ nhiệt tốt hơn và sớm đạt được sự độc lập về thể chất, từ đó tăng cơ hội sống sót.

Tuy nhiên, chiến lược này không hề “miễn phí”. Việc phát triển đồng thời xương dày và não bộ lớn trong thời gian ngắn đòi hỏi lượng năng lượng khổng lồ. Điều này đồng nghĩa với việc các bà mẹ Neanderthal và cộng đồng của họ phải đảm bảo nguồn dinh dưỡng dồi dào và ổn định cho trẻ nhỏ.

Các nghiên cứu trước đó cho thấy Neanderthal bắt đầu cho trẻ ăn dặm vào khoảng 5 đến 6 tháng tuổi, tương tự như con người hiện đại. Điều này cho thấy nhu cầu năng lượng tăng cao ở giai đoạn này không phải là yếu tố văn hóa, mà là nhu cầu sinh lý chung của loài người.

Đáng chú ý, Amud 7 không phải là trường hợp cá biệt. Khi so sánh với các mẫu vật khác như Dederiyeh 1 tại Syria hay Roc de Marsal tại Pháp, các nhà khoa học nhận thấy cùng một xu hướng tăng trưởng nhanh. Điều này củng cố giả thuyết rằng đây là đặc điểm phổ biến của Neanderthal, chứ không phải hiện tượng ngẫu nhiên.

Dù vậy, sự khác biệt này không kéo dài mãi mãi. Khoảng từ 7 tuổi trở đi, quá trình phát triển của Neanderthal và Homo sapiens bắt đầu hội tụ. Khi trưởng thành, hai loài có kích thước cơ thể tương đương, dù Neanderthal thường thấp hơn một chút.

Điều thú vị là, mặc dù có sự khác biệt rõ rệt về tốc độ phát triển, hai loài lại có mức độ tương đồng di truyền rất cao, lên tới 99,7%. Điều này cho thấy sự khác biệt không nằm ở bộ gen, mà ở cách các gen được kích hoạt và điều chỉnh trong quá trình phát triển.

Một giả thuyết đáng chú ý khác cho rằng không phải Neanderthal phát triển nhanh bất thường, mà chính Homo sapiens phát triển chậm một cách “đặc biệt”. So với các loài linh trưởng khác, con người có tuổi thơ kéo dài hơn nhiều, cho phép não bộ có thêm thời gian phát triển và hoàn thiện.

Sự đánh đổi này có thể chính là chìa khóa giúp Homo sapiens phát triển trí tuệ vượt trội, từ đó xây dựng nên các nền văn minh phức tạp. Trong khi Neanderthal chọn con đường trưởng thành nhanh để thích nghi với môi trường khắc nghiệt, tổ tiên của chúng ta lại “chậm mà chắc”, đầu tư vào một tuổi thơ dài hơn để phát triển não bộ.

Cuối cùng, phát hiện về Amud 7 không chỉ giúp làm sáng tỏ một phần lịch sử tiến hóa của loài người, mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về cách mà các chiến lược sinh tồn khác nhau đã định hình số phận của các loài.

Trong cuộc đua tiến hóa kéo dài hàng trăm nghìn năm, Neanderthal và Homo sapiens đã chọn hai con đường khác nhau. Một bên là tốc độ và sức mạnh, bên còn lại là sự kiên nhẫn và trí tuệ. Và kết quả, như lịch sử đã chứng minh, không chỉ phụ thuộc vào việc ai phát triển nhanh hơn, mà còn ở việc ai thích nghi tốt hơn với thế giới đang thay đổi.

