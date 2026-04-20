Cục nóng điều hòa trên cao bất ngờ rơi xuống sân, camera ghi lại khoảnh khắc khó tin

Tại một khu dân cư ở trấn Liêu Bộ, thành phố Đông Hoản, Trung Quốc vừa qua đã xảy ra vụ việc cục nóng máy điều hòa rơi từ nhà cao tầng xuống đất. Một người phụ nữ đang đứng xem hàng xóm đánh bài tại lối đi giữa sân đã nhanh chóng né tránh và thoát nạn trong gang tấc. Hình ảnh từ camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng này, đồng thời khơi dậy sự quan tâm của cộng đồng mạng về mối nguy hiểm từ vật rơi từ trên cao.

Theo đoạn video giám sát lan truyền trên mạng, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 10 phút tối ngày 14 tháng 4. Lúc đó, có 4 người đang ngồi quây quần đánh mạt chược trước tòa nhà chung cư, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên đang đứng xem. Bất ngờ, một tiếng "cạch" vang lên từ trên không trung, người phụ nữ lập tức nhanh chân né sang bên trái khỏi vị trí đang đứng. Ngay khoảnh khắc bà vừa tránh ra, một cục nóng điều hòa đã rơi xuống đúng chỗ đó, đập mạnh xuống đất phát ra tiếng động lớn và bắt đầu xì khói trắng nghi ngút.

Lúc này, 4 người đang ngồi đánh mạt chược cũng lập tức đứng dậy bỏ chạy. Được biết, tòa nhà trong khu dân cư cao khoảng 20 tầng, hiện vẫn chưa rõ cục nóng điều hòa rơi từ tầng mấy xuống, nhưng may mắn là những người có mặt tại hiện trường đều không bị thương.

Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen ngợi cho phản ứng cực nhanh của người phụ nữ, với các bình luận như "Người phụ nữ này chắc chắn đã làm rất nhiều việc thiện trong đời" hay "Phản ứng của bà ấy nhanh thật, nếu là tôi thì chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên nhìn trước đã".

Phản ứng nhanh chóng trong vòng chưa đầy một giây của người phụ nữ đã trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người, nhiều người cho biết họ đã toát mồ hôi hột sau khi xem đoạn video. Người đăng tải video chia sẻ mục đích chính của việc công bố hình ảnh từ camera giám sát là để cảnh báo mọi người chú ý an toàn và nhấn mạnh rằng tai nạn thực sự có thể xảy ra ở bất cứ đâu.

Nguồn: HK01