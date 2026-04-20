HiPP nói gì về việc phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn dặm dành cho trẻ em?

Cảnh sát Áo đang điều tra vụ việc nghiêm trọng liên quan đến các lọ thức ăn trẻ em bị phát hiện chứa chất độc tại nước này, trong đó nghi vấn có hành vi phá hoại sản phẩm.

Theo thông tin ban đầu, các sản phẩm bị nghi can thiệp là dòng thức ăn trẻ em 190 gram làm từ cà rốt và khoai tây, dành cho trẻ khoảng 5 tháng tuổi. Những sản phẩm này được bày bán tại hệ thống siêu thị SPAR trên toàn nước Áo.

Thương hiệu HiPP xác nhận đã tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan sau khi một số mẫu kiểm tra cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định đây không phải lỗi từ quy trình sản xuất.

“Việc thu hồi không liên quan đến bất kỳ lỗi sản phẩm hay chất lượng nào từ phía chúng tôi. Các sản phẩm rời khỏi nhà máy trong tình trạng hoàn hảo,” đại diện HiPP cho biết, đồng thời nhấn mạnh vụ việc đang được điều tra theo hướng hành vi phạm tội.

Cảnh sát bang Burgenland nhận định việc can thiệp có thể đã xảy ra đối với các lọ 190 gram nói trên. Mẫu sản phẩm đầu tiên cho kết quả dương tính được phát hiện vào ngày thứ Bảy. Ngoài ra, một khách hàng cũng báo cáo về việc phát hiện lọ có dấu hiệu bị mở trước đó, song chưa có trường hợp nào sử dụng phải sản phẩm nghi nhiễm độc.

Cơ quan chức năng cảnh báo người tiêu dùng cần lưu ý một số dấu hiệu bất thường như: đáy lọ có dán nhãn trắng với vòng tròn đỏ, nắp bị hở hoặc hư hỏng, mùi lạ hoặc ôi thiu, cũng như không có tiếng “pop” khi mở nắp lần đầu.

Như một biện pháp phòng ngừa, HiPP đã thu hồi toàn bộ các lọ thức ăn trẻ em đang được bán tại các siêu thị thuộc hệ thống SPAR ở Áo, bao gồm SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR và Maximarkt. Khách hàng có thể hoàn trả sản phẩm để nhận lại tiền mà không cần hóa đơn.

Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ tại Slovakia và Czech Republic cũng đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm cùng loại khỏi kệ hàng nhằm đảm bảo an toàn.

Nguồn: Sky News, The Sun